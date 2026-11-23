TV Nova uvede v úterý 24. listopadu 2026 ve 20:20 nový osmidílný seriál Muži v letu, ve kterém se vůbec poprvé v jednom seriálovém projektu setkávají Miroslav Donutil, Bolek Polívka a Pavel Zedníček. Příběh o dlouholetém přátelství, rodinných vztazích a starých křivdách se odehrává v prostředí malého letiště a malebné krajiny Karlštejnska. Nové epizody bude Nova vysílat každé úterý a čtvrtek.
Zdroj: TV Nova
Ústřední trojici seriálu tvoří celoživotní kamarádi a piloti Béda (Pavel Zedníček), Sláva (Miroslav Donutil) a Josef (Bolek Polívka). Přestože je spojuje mnohaleté přátelství a vášeň pro létání, jejich vztahy rozhodně nejsou bez komplikací. Dávné spory, rivalita i nenaplněné lásky stále ovlivňují jejich životy.
Nejsložitější vztah mají Béda a Sláva. Bývalý profesionální pilot Sláva totiž celý život tajně miluje Bédovu manželku Lidku (Milena Steinmasslová), což mezi oběma muži opakovaně vyvolává konflikty. Josef se naopak snaží své přátele usmiřovat a zachovávat si nadhled.
Když však trojici zasáhne nečekaná tragická událost, dostanou příležitost přehodnotit své dosavadní životy a možná naposledy napravit staré křivdy. Události zároveň výrazně zasáhnou také Bédovy děti a vnoučata, a seriál tak propojí příběhy několika generací.
Za novinkou stojí scenáristé Lucie Konečná a Martin Šimiček, kteří se podíleli také na seriálu Boží plán. Původní námět vytvořila Hanka Kousalová, dlouholetá partnerka Pavla Zedníčka. Právě Zedníček si přál zahrát si společně se svými někdejšími spolužáky z brněnské JAMU Miroslavem Donutilem a Bolkem Polívkou. Až nyní se tento záměr podařilo uskutečnit.
„Už od prvního čtení mi učarovaly scénáře tvůrčího dua Lucie Konečné a Martina Šimička,“ říká kreativní producent TV Nova Lukáš Borovička. Podle něj tvůrci dokázali propojit dojemný mezigenerační příběh s komediální nadsázkou a výraznými charaktery, přičemž hlavní role vznikaly ústřední trojici přímo na tělo.
Seriál natočil režisér Petr Nikolaev, který již v minulosti spolupracoval s Pavlem Zedníčkem i Bolkem Polívkou. Společné natáčení všech tří herců označil za mimořádnou zkušenost.
„Pan Rozum, Cit a Intuice vytvořili svou růzností a mistrovstvím krásný akord,“ popisuje Nikolaev spolupráci hlavních představitelů.
Významnou roli v seriálu hraje také prostředí létání. Děj se odehrává mimo jiné na letišti Buranos Aires a v jeho okolí. Natáčení probíhalo na Karlštejnsku, v Bubovicích, Trnové, Chyňavě i Praze. Záběry letadel patřily podle tvůrců k technicky náročnějším částem produkce.
Létání je přitom blízké i samotnému Pavlu Zedníčkovi, který je pilotem a letectví se dlouhodobě věnuje. Právě propojení jeho osobní záliby s hereckým příběhem bylo jedním z impulsů pro vznik seriálu.
Vedle ústřední trojice se v Mužích v letu představí také Petra Bučková, Jan Révai, Ema Businská, Libuše Švormová, Veronika Freimanová, Marika Šoposká, Martin Trnavský, Václav Matějovský, Prokop Zach či Martin Donutil.
Producentkou seriálu je Simona Brdičková ze společnosti MEGG Film, kreativním producentem TV Nova Lukáš Borovička.
První díl seriálu Muži v letu s názvem Poklad odvysílá TV Nova v úterý 24. listopadu ve 20:20. Osmidílná série bude pokračovat vždy v úterý a ve čtvrtek ve stejném vysílacím čase.