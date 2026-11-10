TV Nova a Markíza chystají společnou show Hvězdy na ledě. Vysílat se bude živě z Prahy

Televizní skupiny Nova a Markíza připravují na rok 2027 společnou česko-slovenskou verzi mezinárodní soutěžní show Dancing on Ice. Pod názvem Hvězdy na ledě se divákům představí známé osobnosti, které se po boku profesionálních krasobruslařů pokusí zvládnout náročné choreografie na ledě. Nový zábavní formát se bude vysílat živě z pražských Letňan.
Zdroj: TV Nova, TV Markíza
Hvězdy na ledě vycházejí z britského formátu Dancing on Ice, který v roce 2006 vytvořila společnost ITV Studios. Princip soutěže spočívá ve spojení známých osobností s profesionálními krasobruslaři. Soutěžní páry během několikatýdenní přípravy nacvičují choreografie, které následně předvádějí v přímém přenosu před odbornou porotou a televizními diváky.
Britská show se postupně rozšířila do desítek zemí a vlastní adaptace vznikly například v Austrálii nebo Turecku. Pro TV Nova a Markízu představuje nový projekt další spolupráci s ITV Studios.
Společná česko-slovenská verze bude stavět na propojení známých osobností z obou zemí a nabídne kombinaci sportovních výkonů, hudby, tance a televizní zábavy.
Obě televizní skupiny mají se společnou výrobou velkých zábavních formátů dlouholeté zkušenosti. Jedním z nejznámějších příkladů je pěvecká soutěž SuperStar, která v minulosti oslovovala diváky na českém i slovenském trhu.
Podle programové ředitelky TV Nova a TV Markíza Silvie Majeské má nový pořad potenciál navázat na silnou tradici krasobruslení v obou zemích a zároveň nabídnout rodinnou zábavu postavenou na příbězích známých osobností. „Jde o mimořádně náročný projekt z hlediska přípravy i výroby. Těší mě, že díky spolupráci Novy a Markízy můžeme divákům nabízet takto ambiciózní formáty, jak to už roky děláme i v případě SuperStar,“ uvedla Silvia Majeská.
Podle ní bude důležitou součástí pořadu také sledování osobních příběhů soutěžících, jejich pokroků během tréninku i překonávání fyzických a psychických překážek.
Nová show se bude vysílat živě z pražských Letňan. Přípravy rozsáhlé televizní produkce již podle obou stanic probíhají.
Režisérem a kreativním producentem projektu je Pepe Majeský, který má zkušenosti s velkými televizními formáty, mezi něž patří SuperStar, Český slavík nebo slovenská taneční soutěž Let’s Dance.
Právě kombinace živého vysílání a náročných krasobruslařských vystoupení podle něj představuje jednu z největších produkčních výzev.
„Přímý přenos je čistý adrenalin a spojení s krasobruslením tenhle pocit ještě násobí,“ uvedl Pepe Majeský.
Diváci by podle tvůrců měli sledovat nejen samotné soutěžní výkony, ale také cestu známých osobností, které se budou muset naučit pohybovat na ledě a zvládnout prvky vyžadující fyzickou přípravu, koordinaci i vzájemnou důvěru.
Britský originál patří mezi zavedené televizní zábavní formáty. V průběhu jeho vysílání se na ledě představila řada známých osobností ze světa sportu i showbyznysu, například herečka Pamela Anderson, bývalý fotbalový brankář David Seaman nebo olympijská vítězka Kelly Holmes.
S britským pořadem jsou dlouhodobě spojeni také krasobruslaři Jayne Torvill a Christopher Dean, olympijští vítězové ze Sarajeva 1984, kteří v originální soutěži působili jako trenéři, mentoři a porotci.
TV Nova a Markíza zatím nezveřejnily konkrétní obsazení československé verze. Jména známých osobností, které se v roce 2027 postaví na led, plánují oznámit v následujících týdnech.
Přesný termín premiéry ani vysílací schéma zatím nebyly oznámeny.