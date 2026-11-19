Nejnovější výsledky hybridního měření Radioprojektu za období od 1. dubna do 30. září 2026 ukazují, že českému rozhlasovému trhu nadále dominují zavedené značky. Nejvyšší podíl na trhu má Český rozhlas Radiožurnál s 11,2 %, mezi komerčními stanicemi vede Rádio Blaník s 10,8 %. V týdenním zásahu je na prvním místě Rádio Impuls, ovšem s minimálním náskokem před Blaníkem. Významné pozice si udržují také Evropa 2, Rádio Kiss nebo Frekvence 1.
Aktuální data Radioprojektu přinášejí přehled poslechovosti českých rozhlasových stanic v několika ukazatelích. Vedle denního a týdenního zásahu sledují také podíl na celkové době poslechu, tedy share, který ukazuje, jak velkou část rozhlasového poslechu jednotlivé stanice získávají.
Výsledky potvrzují, že pořadí rádií se podle zvoleného ukazatele může výrazně lišit. Zatímco některé stanice vynikají širokým zásahem, jiné těží především z pravidelného a delšího poslechu.
Radiožurnál má nejvyšší podíl na trhu, Blaník vede mezi komerčními rádii
Nejvyšší podíl na rozhlasovém trhu si podle aktuálních výsledků drží ČRo Radiožurnál, který dosáhl hodnoty 11,2 %. Denně jej poslouchá 762 tisíc lidí, týdně pak 1,81 milionu posluchačů.
Na druhém místě podle podílu na trhu se nachází Rádio Blaník s 10,8 %. Stanice je tak nadále nejsilnějším komerčním rádiem v České republice z hlediska share. Denní poslechovost Blaníku dosahuje 571 tisíc a týdenní 2,18 milionu posluchačů.
Třetí pozici podle podílu na trhu obsadilo Rádio Impuls s 10,2 %. Následuje Evropa 2 s 9,0 % a Rádio Kiss s 8,6 %. Frekvence 1 dosahuje podílu 7,2 %.
Mezi další výrazné stanice patří ČRo Dvojka s podílem 5,3 % a Country Radio se 4,0 %.
V týdenní poslechovosti svádějí těsný souboj Impuls a Blaník
Zajímavé srovnání přináší týdenní poslechovost. V tomto ukazateli vede Rádio Impuls, které během týdne oslovuje 2,188 milionu lidí. Rádio Blaník následuje s 2,181 milionu posluchačů. Rozdíl mezi oběma stanicemi tak činí pouhých sedm tisíc posluchačů.
Třetí místo v týdenním zásahu zaujímá Rádio Kiss s 2,04 milionu lidí. Za ním následují ČRo Radiožurnál s 1,81 milionu a Evropa 2 s 1,79 milionu posluchačů.
Při pohledu na denní poslechovost se však pořadí mění. První je Radiožurnál se 762 tisíci posluchači, následovaný Evropou 2 se 698 tisíci. Třetí příčku obsazuje Rádio Impuls se 610 tisíci a čtvrtou Rádio Blaník s 571 tisíci posluchači.
Rádio Blaník dosáhlo rekordního měsíčního zásahu
Vedle silného podílu na trhu zaznamenalo Rádio Blaník také výrazný výsledek v dlouhodobějším srovnání poslechovosti.
Podle podrobnějších výsledků zveřejněných společností Radiohouse dosáhlo měsíčně 4,43 milionu a týdně 2,18 milionu posluchačů. V obou případech jde o nejvyšší hodnoty v dosavadní sledované řadě hybridního měření.
Oproti předchozímu sledovanému pololetí se měsíční zásah Blaníku zvýšil přibližně o 347 tisíc a týdenní o 139 tisíc posluchačů. Stanice tak potvrzuje svou silnou pozici nejen v podílu na trhu, ale i v počtu lidí, které dokáže pravidelně oslovovat.
Regionální Hitrádia potvrzují význam lokálního vysílání
Vedle celoplošných rádií zůstávají důležitou součástí českého rozhlasového trhu také regionální stanice.
Síť Hitrádií, která je součástí portfolia Media Bohemia a obchodně ji zastupuje Radiohouse, dosahuje podle souhrnných výsledků Hitrádio Total+ podílu na trhu 6,4 %. Měsíčně oslovuje 3,89 milionu a týdně 1,72 milionu posluchačů.
Z jednotlivých regionálních značek dosahuje výrazných výsledků například Hitrádio Orion se 400 tisíci týdenních posluchačů. Hitrádio Černá Hora týdně oslovuje 269 tisíc lidí, Hitrádio City 245 tisíc a Hitrádio FM Plus 200 tisíc posluchačů.
Regionální rádia tak představují důležitou protiváhu celoplošných stanic, zejména díky propojení hudebního a zábavního programu s informacemi a tématy z konkrétních lokalit.
Rocková rádia si udržují výrazné posluchačské základny
V rockovém segmentu patří mezi nejvýznamnější stanice Rádio Beat a Rock Radio.
Rádio Beat dosahuje týdenního zásahu 809 tisíc lidí, denně jej poslouchá 244 tisíc posluchačů. Rock Radio týdně oslovuje 727 tisíc a denně 239 tisíc lidí. Obě stanice vykazují po zaokrouhlení podíl na trhu 3,7 %.
Rock Radio zároveň podle podrobnějších výsledků zaznamenalo nárůst měsíční poslechovosti na 1,65 milionu lidí. Vedle hlavní stanice je v Radioprojektu samostatně sledováno také digitální Rock Radio Stage, které týdně oslovuje 76 tisíc posluchačů.
Z dalších hudebně zaměřených stanic lze zmínit Fajn rádio, které týdně oslovuje 463 tisíc a denně 96 tisíc lidí. Jeho podíl na trhu dosahuje 0,9 %.
Rozhlasový trh nabízí široké spektrum posluchačů i reklamních možností
Výsledky Radioprojektu ukazují, že český rozhlasový trh nestojí pouze na několika velkých celoplošných značkách. Významnou roli v něm hrají také regionální, hudebně specializované a veřejnoprávní stanice, které oslovují různé posluchačské skupiny.
Silnou pozici na trhu má také portfolio zastupované Radiohouse. Podle údajů společnosti dosahují stanice Radiohouse včetně MMS společného podílu na trhu 26,1 % a měsíčního zásahu 7,28 milionu posluchačů.
Z pohledu reklamních zadavatelů tak zůstává rozhlas médiem, které umožňuje kombinovat široký zásah s výběrem konkrétních stanic a regionů. Vedle klasického vysílání se zároveň rozšiřují možnosti distribuce audio obsahu v digitálním prostředí.
Aktuální výsledky Radioprojektu ale především ukazují, že při hodnocení poslechovosti je důležité sledovat více ukazatelů současně. Počet zasažených posluchačů, pravidelnost poslechu a podíl na trhu totiž zachycují různé stránky úspěšnosti jednotlivých rozhlasových stanic.
Zdroje: MEDIAN – Radioprojekt, hybridní dataset za období 1. 4.–30. 9. 2026, základní výsledky rozhlasových stanic; podrobné výsledky poslechovosti za 2. a 3. čtvrtletí 2026.
https://www.median.eu/cs/wp-content/uploads/2026/11/2026Q3_RP_Zakladni_vysledky.pdf