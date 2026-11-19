Na moravském televizním trhu vzniká nový regionální mediální projekt. Televize TVS a TV Morava propojují své týmy, obsah i technické zázemí a připravují společnou značku Televize Morava. Ta má od ledna 2027 pokrývat území od Jeseníků až po Břeclav. Podle měření agentury Median dosahují obě televize společně přibližně 340 tisíc diváků týdně.
Regionální televizní vysílání na Moravě čeká významná změna. Dvě zavedené televizní stanice, TVS a TV Morava (TVM), zahájily spolupráci, jejímž výsledkem bude vznik nové Televize Morava. Projekt má spojit dosavadní zkušenosti obou televizí, jejich redakční a technické kapacity, distribuční možnosti i obchodní aktivity.
Nová televize se zaměří na rozsáhlé území zahrnující Olomoucko, Jesenicko, Šumpersko, Zlínsko, Slovácko a jižní Moravu. Cílem je vytvořit silnější regionální médium, které bude i nadále přinášet informace z jednotlivých oblastí, ale současně získá širší možnosti rozvoje.
„Obě televize mají za sebou vlastní historii, zkušenosti a silnou vazbu na své regiony. Dává nám smysl tyto hodnoty spojit a vytvořit stabilnější základ pro další rozvoj regionálního média. Nejde nám o pouhou změnu názvu, ale o dlouhodobý projekt, který má propojit obsah, distribuci, technologie i obchod,“ říká Antonín Štěrba, předseda představenstva Real Kredit a.s.
Přestože se obě televize postupně spojí pod jednu značku, projekt chce zachovat jejich regionální zaměření. Důležitou součástí vysílání mají nadále zůstat místní témata, události a příběhy obyvatel jednotlivých regionů.
„TVS má v regionu dlouhou historii a vztahy, které nechceme ztratit. Spojení pro nás neznamená, že zahazujeme to, co funguje. Naopak chceme zkušenosti, lidi a znalost regionu využít v silnějším celku, který bude mít větší možnosti dalšího rozvoje,“ vysvětluje Jan Dudek, jednatel TVS.
Podle měření agentury Median dosahují TVS a TV Morava společného týdenního zásahu přibližně 340 tisíc diváků. Nová Televize Morava tak bude vycházet z již existujícího publika obou stanic.
Současná produkce obou televizí zahrnuje přibližně 50 reportáží týdně, na jejichž přípravě se podílí 12 redaktorů. Ročně vzniká také zhruba 150 diskusních pořadů. Programovou nabídku doplňují dokumenty, hobby magazín a další regionálně zaměřené pořady. Spojení má přinést efektivnější využití redakčních kapacit i širší možnosti společné výroby televizního obsahu.
Součástí připravovaného projektu je vedle televizního vysílání také rozvoj digitálních platforem. Obě stanice již postupně propojují obsah, obchodní aktivity a distribuční kanály.
Vzniká nový web, který doplní online videa, sociální sítě a další digitální služby. Cílem je zpřístupnit regionální obsah divákům nejen prostřednictvím klasického televizního vysílání, ale také v online prostředí.
Start nové značky je plánován na leden 2027
Spojení TVS a TV Morava představuje první fázi širšího mediálního projektu. Nová značka Televize Morava má oficiálně odstartovat v lednu 2027. Vlastníkem a investorem projektu je společnost RK Investiční s.r.o., která patří do portfolia rodinného holdingu Real Kredit a.s. rodiny Štěrbových. Vznik nové Televize Morava tak představuje další krok v konsolidaci regionálního televizního trhu a současně snahu posílit dostupnost lokálního zpravodajství a dalšího regionálního obsahu na Moravě.