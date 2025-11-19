Výsledky Radioprojektu: Radiohouse hlásí stabilní růst a silné výsledky poslechovosti za 2 a 3. kvartál 2025

Radiohouse, jedno z nejvýznamnějších mediálních zastupitelství rozhlasových stanic na českém trhu, potvrzuje i v aktuálním meření poslechovosti stabilní výkon a silnou pozici svých hlavních značek – Rádia Blaník, Hitrádií, Fajn Rádia a Rock Rádia. Celkový dosah rádií zastupovaných Radiohouse zůstává mimořádně vysoký, měsíčně je to v průměru více jak tři čtvrtiny rozhlasové populace starší 12 let. Rádio jako mediatyp pak oslovuje prakticky celou rozhlasovou populaci 12-84 let. Podíl Radiohouse na trhu poslechovosti vzrostl na 25,9 %.
Rádio Blaník: Jednička v podílu na trhu na poli komerčních rádií
Rádio Blaník nadále potvrzuje svou roli nejsilnější rozhlasové značky v České republice. S celkovým dosahem přes 4,25 milionu posluchačů měsíčně a tržním podílem 10,8 % si udržuje stabilní náskok před konkurencí. Blaník není jen rádiová stanice, ale dlouhodobě i výrazná lifestyle značka. Jeho „sluníčková“ komunita spojuje posluchače napříč ČR, kteří oceňují přátelskost, náladu a pozitivní energii vysílání.
„Jak říkal pan profesor v Pelíškách, dobrá hospodyňka musí být vždycky nespokojená… Ale upřímně, z těchto čísel můžeme mít opět radost. V týdenním, měsíčním i kvartálním dosahu jsme si znovu polepšili a dosáhli rekordních čísel. Podíl na trhu si držíme na stejně vysoké hodnotě jako při posledním výstupu a těší nás i obhájení medailové pozice v denní poslechovosti. Na místě je tedy velké poděkování skvělému blanickému týmu a zároveň i celé široké rodině našich posluchačů. Bez nich by to nešlo! A je jasné, že nás i tyto výsledky zároveň motivují k další práci,“ shrnuje výsledky Daniel Rumpík, programový ředitel Rádia Blaník.
Hitrádia rostou napříč všemi regiony
Síť Hitrádií pokračuje v dynamickém růstu. Měsíčně je ladí téměř 3,9 milionu posluchačů, týdně téměř 1,7 milionu posluchačů, přičemž podíl na trhu činí 6,1 %, což je nejvíce od spuštění nového hybridního měření.
„To, že jsme za Hitrádia v měsíční poslechovosti na rekordním čísle, kdy jsou před námi jen Blaník a Impuls, je sen. Téměř tři miliony a devět set tisíc posluchačů je novodobý rekord. Výrazně nám skočil nahoru také týdenní poslech a celkový podíl na trhu. Opatření, která jsme přijaly k prodloužení doby poslechu, se zjevně vyplatila. Samozřejmě, ne ve všech regionech je situace růžová a čeká nás spousta další práce, přesto si tentokrát aspoň na chvíli dovolím lehkou spokojenost,“ říká Michal Merenda, programový ředitel sítě Hitrádií.
Fajn rádio: Stabilní výkon a růst díky online prostředí
Fajn rádio pokračuje ve stabilním výkonu s mírným nárůstem poslechovosti. Měsíčně dosahuje přes 1,3 milionu posluchačů. Stanice těží z moderního multimediálního přístupu a silné pozice u mladší cílové skupiny, která stále více přechází k hybridnímu FM/online poslechu.
Rock rádio: Silná rocková značka s rostoucím digitálním dosahem
Rock rádio potvrzuje svou pozici mezi rockovými fanoušky s téměř 1,7 miliony posluchačů (měsíční dosah). Výsledky ukazují, že stanice těží z kvalitního obsahu, silné rockové identity a stále širšího pokrytí díky digitálnímu vysílání a hybridní konzumaci.
„Aktuální čísla poslechovosti potvrdila Rock rádio jako českou rockovou jedničku, kterou si měsíčně naladí přes 1 700 000 slušných rockerů. Pro milovníky českého rocku jsme navíc spustili unikátní stanici Rock rádio Stage v DAB+ zaměřenou na českou rockovou scénu, abychom oslovili rockery napříč všemi našimi žánry. Na rok 2026 chystáme další plány a pevně věříme, že nám posluchači zůstanou věrní a budou stále přibývat,“ říká Martin Drtina, programový ředitel Rock rádia.
Radiohouse je připraven dále posilovat svou pozici díky kombinaci tradičního FM vysílání, nově také digitální platformy DAB+ a rozvíjejících se online formátů, které rozšiřují možnosti pro posluchače i inzerenty.
„Rádio je stále jedním z nejdostupnějších a nejmasovějších médií. Každý týden jej poslouchají miliony lidí napříč celou republikou. Výsledky ukazují, že kombinace tradičního FM vysílání, digitálních platforem a hybridního poslechu dál posiluje význam rozhlasu jako moderního a efektivního mediatypu,“ shrnuje Štěpán Ryska, jednatel společnosti Radiohouse.
„Tisková konference Radioprojektu ukázala mimo jiné i na rostoucí investice do reklamy v rádiích v každém z kvartálů letošního roku. To není náhoda a nemělo by to zapadnout. Rádio je v roce 2025 vysoce efektivní mediatyp s dosahem na celou populaci, přitom v doručení reklamního sdělení nemá audio reklama při zohlednění ceny moc konkurentů,“ říká Petr Uchytil, ředitel marketingu Radiohouse. „K tomu dodává, že nové stanice v DAB+ vysílání, měření odloženého poslechu i další skokové rozšiřování panelu respondentů Radioprojektu jsou příslibem ještě lepších výsledků pro další období.“