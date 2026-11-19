Skupina Prima odhalila vánoční program pro rok 2026. Na Štědrý den nabídne pohádku Princ a Večernice, komedii Sám doma i premiérovou Balerínu. Silvestr zpestří speciální Inkognito a další sváteční tituly nabídnou tematické stanice i platforma prima+.
Zdroj: Prima
Stanice Prima
Na hlavní stanici Prima v prosincové nabídce nemůže chybět pořádná dávka českých filmů. V hlavním vysílacím čase obsadí už dva týdny před Vánoci snímky Princezna zakletá v čase (6. prosince), Princezna zakletá v čase 2 (13. prosince), Jak se budí princezny (21. prosince) a Pohádky pro Emu (22. prosince). Po svátcích se trochu probereme z vánočního kómatu s filmem Zdeňka Trošky Slunce, seno a pár facek (27. prosince), o den později se přesuneme na hory, protože se pojede do Špindlu, a budeme doufat, že tam nepotkáme Strašidla Zdeňka Trošky (30. prosince).
V programu hlavní stanice dojde ale i na akční snímky ze zahraničí. Začneme lehčí fantasy komedií Šťastné a zběsilé režiséra Jakea Kasdana, která nabízí moderní pohled na vánoční legendy, nečekané spojence i pořádnou dávku dobrodružství. Na diváky navíc čeká hvězdné obsazení, Jonathan Kimble Simmons a Lucy Liu (19. prosince). V poněkud drsnějším světě Johna Wicka se pak představí Ana de Armasová, která vymění zrovna na Štědrý den baletní špičky za smrtící zbraně. Film Balerína, který se natáčel i v Praze a na dalších místech Česka, hostí i samotný Keanu Reeves.
Celý prosinec se samozřejmě ponese v duchu pohádek a v pohodové sváteční atmosféře. Na obrazovky dorazí Princezna zakletá v čase (6. prosince) stejně jako Princezna zakletá v čase 2 (13. prosince). Každoroční poklady Národního filmového archivu rovněž chybět nebudou. Podíváme se na to, Jak se budí princezny (21. prosince), narazíme na Pyšnou princeznu a Princ a Večernice (24. prosince) budou muset porazit temného Mrakomora. Všudypřítomní budou také čerti, Prima představí oblíbenou pohádku Hrátky s čertem (25. prosince) i Dorotu Máchalovou, kterou si má v pohádce S čerty nejsou žerty (26. prosince) odnést čert.
V úterý 23. prosince zažehne sváteční pohodu Pretty Woman. Štědrý den pak bude na stanici Prima plně pohádkový. Hned ráno to bude Princezna na hrášku, po obědě zase Kouzelný měšec, který plní přání i zamotá hlavu, a Pyšná princezna. Ke štědrovečerní večeři bude PrincVelen bojovat o přízeň a lásku Večernice a pak už se můžete těšit na bláznivou vánoční misi HO-HO-HO s Kevinem McCallisterem (Sám doma).
Na první svátek vánoční se představí hrdinové, kteří se jen tak neztratí, ať už v pekle, v New Yorku nebo na bitevním poli. Pro ranní ptáčata je připraven film s Arnoldem Schwarzeneggerem Rolničky, kam se podíváš a snímek Velbloud uchem jehly, pozdější spáči ještě stihnou Dr. Dolittla. V poledne už snad budou všichni vzhůru, aby se podívali na to, Jak se budí princezny. Odpoledne se pak mohou s cukrovím a šálkem horké čokolády diváci schovat před Hrátkami s čertem. A večer spolu s Kevinem bloudit v ulicích New Yorku, protože bude opět Sám doma 2: Ztracen v New Yorku. Později se pak zrodí legenda ve velkofilmu Jan Žižka. Na Štěpána si přidáme jedno přikázání navíc, Jedenácté přikázání. Se zvířaty bude opět řešit problémy Dr. Dolittle 2, večer se přesuneme do pekla, do mlýna i na zámek s divácky nejoblíbenější čertovskou pohádkou S čerty nejsou žerty. A později v noci si budeme moci představit, jaké by to bylo mít Prezidentku.
Oblíbené Inkognito letos přichází se speciální silvestrovskou epizodou! Diváci se v ní opět setkají se svými oblíbenými panelisty, kteří je pořadem provázejí po celý rok. A to zdaleka není všechno. Mezi speciálními hosty se můžete těšit například na Ivu Janžurovou nebo kapelu Lunetic. Hostů přitom bude mnohem více, jejich jména ale prozatím zůstávají překvapením. Diváky každopádně čeká opravdová jízda a báječná zábava, díky které se přenesou do nového roku v dobré náladě. Nenechte si proto ujít silvestrovské Inkognito s moderátorem Liborem Boučkem!
prima+
Streamovací platforma prima+ slibuje divákům vánoční atmosféru plnou romantiky, pohádek i radosti. Letos nabídne pořádnou dávku tradičních i nových českých pohádek, jako třeba Anděl Páně 2 s Ivanem Trojanem a Jiřím Dvořákem, první a druhý díl moderní pohádky Princezna zakletá v čase či Nejkrásnější hádanku. Z tradičních pohádek prima+ uvede nesmrtelnou klasiku S čerty nejsou žerty s Vladimírem Dlouhým a Ondřejem Vetchým, Pyšnou princeznu či Prince a Večernici.
Pro ty, kteří přes Vánoce vyhledávají romantiku pod jmelím, si prima+ přichystala hned několik zahraničních titulů pro večery při svíčkách. Královské Vánoce si užijí s kanadským filmem Královská vánoční láska či australským titulem I ty jednou potkáš svého prince 2. Dále platforma uvede filmy Vánoční tajemství, Vánoce na ranči a Vánoční los lásky.
Svátky jsou časem klidu, míru, ale i smíchu, a proto prima+ do vánoční nabídky zařadila i několik komedií. Diváci se mohou těšit na českou klasiku Vánoční Kameňák s Václavem Vydrou, Hanou Čížkovou a Danou Morávkovou. Ze zahraniční tvorby platforma uvede Matky na tahu o Vánocích s Milou Kunisovou, Kristen Bellovou a Kathryn Hahnovou a Santa je pořád úchyl s Billym Bobem Thorntonem.
Prima COOL
Prima COOL v prosinci připomene významné výročí jedné legendy. Před 50 lety se totiž zrodil Rocky, a právě Vánoce jsou skvělou příležitostí pro připomenutí si jedné z nejslavnějších filmových sportovních sérií. Na diváky čeká Rocky III (4. prosince), Rocky IV (11. prosince), Rocky V (18. prosince) a Rocky Balboa (25. prosince). Sylvester Stallone se představí i jako komiksový hrdina v dystopické budoucnosti ve filmu Soudce Dredd (3. prosince). Na Štěpána se představí výrazná sci-fi s hvězdným obsazením, včetně Cilliana Murphyho, Chrise Evanse a Rose Byrne, titul Sunshine. A na Nový rok překvapí příběh býka, který nechce bojovat, ale raději si užívá klidný život. Snímek Ferdinand přitom není pouze animovaným filmem pro děti, dvěma nominacemi na Zlaté glóby a jednou oscarovou nominací dokládá, že je skvělým filmem pro celou rodinu (1. ledna).
Prima MAX
Prima MAX v prosinci pojede vedle premiérové vlny také na vlně špionážní. Divákům totiž přinese speciál s J. Bondem, a diváci si tak budou moci ještě před nástupem R. Pattinsona připomenout v roli Bonda Seana Conneryho nebo Pierce Bosnana. Půjde o filmy jako Žiješ jenom dvakrát (1. prosince), V tajné službě Jejího Veličenstva (8. prosince), Diamanty jsou věčné (15. prosince) a Žít a nechat zemřít (22. prosince). Z premiérových snímků představí třeba napínavý příběh Rivalové (10. prosince), chybět pak nemůže pořádné přání Vánoc, takže Šťastné a zběsilé (26. prosince) a v novém roce si na MAXu posvítíme na Přísně střežené tajemství (premiéra). Poslední premiérový snímek představí oscarovou herečku Anne Hathawayovou v romantickém snímku Představa o tobě, který je podle všeho inspirován knihou Robinne Leeové, která vznikla mimo jiné pod vlivem představ o vztahu s popovou hvězdou Harryho Stylese.
Prima KRIMI
I sváteční pohodu naruší nějaký ten zločin. Samozřejmě jen na Prima KRIMI, kde bude celý prosinec zasahovat Detektiv Grace. Prosincové neděle totiž budou patřit právě britskému detektivovi Royi Graceovi, kterého ztvárňuje John Simm. Čtveřice napínavých kriminálních příběhů vznikla podle bestsellerové knižní série britského spisovatele Petera Jamese, jejíž předlohy se po celém světě prodaly v desítkách milionů výtisků. Diváky čekají filmy Detektiv Grace: Smrt na první pohled (6. prosince), Detektiv Grace: Smrt si tě žádá (13. prosince), Detektiv Grace: Tváří v tvář smrti (20. prosince) a Detektiv Grace: Napospas smrti (27. prosince). Zkušený detektiv z Brightonu se svým týmem rozplétá zapeklité případy, v nichž nechybějí vraždy, nečekané zvraty ani temná tajemství.
Prima LOVE
Prima LOVE přinese divákům vánoční romantiku a vztahy na jedné straně i napínavé příběhy plné zrady, manipulace a rodinných tajemství na straně druhé. Z romantiky to bude třeba romantická komedie z roku 1997 s Jennifer Anistonovou, kterou diváci znají především jako Rachel ze seriálu Přátelé, s názvem Perfektní záskok (27. prosince). Se šlechtickou rodinou a pravou romantikou se diváci setkají také ve filmu Královské rande (6. prosince). Série příběhů, v nichž se za zdánlivě běžnými vztahy skrývá nebezpečí, odstartuje premiérovým thrillerem Ve spárech terapeutky (13. prosince), Ticho mezi zdmi (19. prosince), Mrazivá minulost (20. prosince) a V osidlech důvěry (27. prosince)
Prima SHOW
Na Prima SHOW nebude o zábavu nouze ani v zimě. Celý podzim byl zahalen do období Zrádců. Právě ti budou pokračovat v prosinci na Prima SHOW. Půjde ale o zahraniční verze této divácky oblíbené detektivní reality show. Konkrétně o Zrádce Kanada S1 (od 22. prosince) a Zrádce USA S3 (od 10. prosince).
CNN Prima NEWS
Zpravodajská multiplatforma CNN Prima NEWS nabídne svým divákům i o Vánocích, stejně jako každý rok, plnohodnotné zpravodajství. Sváteční atmosféru pak podtrhnou jedinečné speciály věnované Vánocům, zhodnocení uplynulého roku a výhledu na ten nastávající. V žádném ze svátečních dnů nebudou chybět HLAVNÍ ZPRÁVY, včetně speciálního vydání na Štědrý den v 17.30. Mimořádně bude také CNN Prima NEWS ve sváteční dny místo Zpravodajského centra vysílat Sportovní zprávy a SHOWTIME. Vedle toho se mohou diváci těšit na své oblíbené pořady ve svátečním provedení: hned dvě Vánoční INTERVIEW se svátečními hosty, „vánoční“ případy v KRIMI ZPRÁVÁCH, speciální PRIMA ČESKO a PRIMA SVĚT, ZPRÁVY Z REGIONŮ nebo SHOWTIME vánoční speciál, který už tradičně vezme diváky do domácností slavných.
Také letos vezme CNN Prima NEWS diváky na tour po nejkrásnějších vánočních stromečcích na náměstích, návsích a dalších veřejných místech po celé republice. Pořad VÁNOCE V ČESKU vznikal ve spolupráci s krajskými reportéry. Během Vánoc se na obrazovkách také znovu objeví dojemná doku-série CNN Live Aid, příběh, který změnil svět.
Rok 2027 pak odstartuje CNN Prima NEWS mimo jiné i novoročním projevem prezidenta republiky a premiéra.
Sváteční program:
24. prosince
7.35 Princezna na hrášku
9.30 Katakomby
11.20 I ty jednou potkáš svého prince: Královské vánoční zásnuby
13.10 Kouzelný měšec
15.05 Slunce, seno, jahody
16.55 Pyšná princezna
18.30 Princ a Večernice
20.15 Sám doma
22.20 Balerína
25. prosince
7.40 Rolničky, kam se podíváš
9.20 Velbloud uchem jehly
11.05 Dr. Dolittle
12.40 Jak se budí princezny
14.20 Princezna zakletá v čase 2
17.10 Hrátky s čertem
20.15 Sám doma 2: Ztracen v New Yorku
22.30 Jan Žižka
26. prosince
8.15 Jedenácté přikázání
9.55 Dr. Dolittle 2
11.35 Panna a netvor
13.25 Pyšná princezna
14.50 Princ a Večernice
16.30 Pretty Woman
20.15 S čerty nejsou žerty
22.10 Prezidentka
31. prosince
6.10 Když draka bolí hlava
8.20 Král králů
10.10 Strašidla
12.25 Slunce, seno a pár facek
14.35 Sám doma
16.30 Sám doma 2: Ztracen v New Yorku
20.00 Inkognito – Silvestr 202622.10 Máme rádi Česko a Slovensko