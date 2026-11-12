 Přejít na obsah
Rádio

Radio Awards 2026: o ocenění v Plzeňském kraji se uchází 21 rozhlasových kampaní

40 zobrazení

Do Plzně přijedou programoví ředitelé předních českých rádiových stanic, aby jako odborná porota posoudili tyto kampaně. Kromě toho budou hodnotit kreativitu, práci se zvukem, strategii i výsledky komunikace. Vítězové převezmou ocenění 24. listopadu v Plzeňském Prazdroji.

Zdroj: Radiohouse

Radio Awards 2026 vstupují do fáze odborného hodnocení. Soutěž pořádaná mediálním zastupitelstvím Radiohouse ze skupiny Media Bohemia představuje firmy, instituce a zaměstnavatele, kteří prostřednictvím rádia budují značku, podporují prodej, přivádějí návštěvníky nebo hledají nové kolegy. Porota nyní posoudí, jak jednotlivé kampaně dokázaly oslovit posluchače a naplnit stanovené cíle.

„Nechceme oceňovat reklamu jen proto, že byla hodně slyšet. Hledáme kampaně, které měly jasný cíl, silný nápad a dokázaly posluchače přimět k reakci. Právě spojení kreativity a výsledku je tím, co dělá rozhlasovou komunikaci skutečně hodnotnou,“ říká Martina Nováková, regionální obchodní ředitelka Radiohouse pro západní Čechy.

Ocenění se budou udělovat ve čtyřech kategoriích: Nejlepší náborová rozhlasová kampaň, Nejlepší rádiový spot, Cena odborné veřejnosti a hlavní kategorie Nejlepší rozhlasová kampaň Plzeňského kraje. Kategorie dávají prostor jak jednotlivým spotům, tak komplexním kampaním a komunikaci zaměřené na získávání zaměstnanců.

Při hodnocení se porota zaměří na srozumitelnost sdělení, originalitu a zapamatovatelnost, práci s hlasem, hudbou a dalšími zvukovými prvky i na vyhodnocení výsledků. U komplexních kampaní posoudí také výběr a kombinaci rozhlasových formátů a jejich propojení s digitálními kanály, akcemi, soutěžemi, sponzoringem nebo moderátorskými vstupy.

V hlavní kategorii Nejlepší rozhlasová kampaň Plzeňského kraje jsou nominováni TUTO TOPÍ s.r.o., InterCora, spol. s r.o., Destinační společnost Šumava Tourism, z. s., Wellness Club Plzeň a Agentura event4 s.r.o. s projektem Elimon Fresh festival.

V kategorii Nejlepší náborová rozhlasová kampaň se o ocenění ucházejí Elflein Transport s.r.o., KLAUS TIMBER a RSF ELEKTRONIK.

Na ocenění za Nejlepší rádiový spot jsou nominováni FARMAPARK DOBŘANY, DESINSEKTA, CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU PLZEŇSKÉHO KRAJE, InterCora, spol. s r.o., PALIVA DIPI, DOOSAN ŠKODA POWER, TUTOTOPÍ, LOXXESS BOR s.r.o., VÁŠ DOMOVNÍK a M.A.T. GROUP.

Radio Awards představují kampaně, které stavějí na znalosti místního trhu a dokážou oslovit lidi v regionu. V předchozích ročnících uspěly projekty z oblasti náboru, cestovního ruchu, služeb, kultury, vzdělávání i lokálních produktů. Soutěž tak nabízí příklady využití rádia pro různé obory i komunikační cíle.

„Za každou kampaní je konkrétní firma nebo instituce a úkol, který potřebuje vyřešit — získat zákazníky, přivést návštěvníky nebo oslovit nové zaměstnance. Radio Awards jsou příležitostí ukázat, jakou roli v tom může hrát rádio. Chceme dát prostor dobré práci z regionu a nabídnout dalším zadavatelům inspiraci, kterou mohou využít i ve své vlastní komunikaci,“ říká Štěpán Ryska, jednatel Radiohouse.

Zdroj: Radiohouse

Výsledky Radio Awards 2026 budou vyhlášeny 24. listopadu v prostorách Plzeňského Prazdroje. Slavnostní večer nabídne předání cen, ukázky soutěžních spotů i příběhy jednotlivých kampaní. Setkají se na něm zástupci regionálních firem, marketingu a médií. Programem provede dlouholetý moderátor Hitrádií Jirka Pelnář. Hudebním hostem večera bude Olga Lounová.

Generálním partnerem Radio Awards 2026 je OMEXOM, hlavním partnerem 3MAR ENERGO.

Další z rubriky Rádio

Všechny zprávy: Rádio →

Doporučujeme

ČRo Plus spustil podcast Čekání na prezidenta

Aktuality, Radio

Jarní programové novinky TV Nova

Aktuality, Televize

Podcasty z dílny ČRo jsou oblíbené, mujRozhlas vstupuje do světa HbbTV

Aktuality, Radio

Personální změny v marketingu TV Nova

Aktuality, Televize