Nejnovější výsledky Radioprojektu za druhé a třetí čtvrtletí roku 2026 ukazují rostoucí měsíční zásah několika významných rozhlasových značek. Rádio Blaník zaznamenalo rekordní měsíční a týdenní poslechovost v dosavadní řadě hybridního měření, síť Hitrádií zvýšila svůj podíl na trhu a vyšší měsíční zásah vykázalo také Rock Radio. Stanice zastupované Radiohouse včetně MMS oslovují měsíčně 7,28 milionu posluchačů.
Zdroj: Radiohouse
Portfolio Radiohouse dosahuje podle aktuálních výsledků Radioprojektu také 4,57 milionu posluchačů týdně a více než 1,53 milionu denně. Ve srovnání s předchozími výsledky za první pololetí letošního roku vzrostl měsíční zásah o téměř 332 tisíc a týdenní o přibližně 148 tisíc posluchačů.
Aktuální výsledky zároveň zapadají do dlouhodobého trendu českého rozhlasového trhu, na kterém se rozšiřuje především měsíční posluchačská základna. Od začátku sledované řady hybridního měření vzrostl měsíční poslech rozhlasu celkem z 8,86 na 9,08 milionu lidí, zatímco denní poslechovost zůstává relativně stabilní.
„Aktuální výsledky Radioprojektu nás těší především z pohledu rostoucího zásahu našeho portfolia. Stanice zastupované Radiohouse dnes měsíčně oslovují 7,28 milionu posluchačů, což je o více než 330 tisíc více než v předchozím sledovaném období. Výrazný nárůst zaznamenalo Rádio Blaník, které překonalo hranici 4,4 milionu měsíčních posluchačů, a síť Hitrádií navíc posílila svůj podíl na trhu. Pro naše zadavatele je důležitá právě kombinace silných rádiových značek, které dokážou nabídnout široký zásah i cílenou komunikaci v jednotlivých regionech,“ říká Štěpán Ryska, jednatel Radiohouse.
Rádio Blaník si i v aktuálním měření udržuje pozici nejsilnější komerční rozhlasové stanice z hlediska podílu na trhu, který dosahuje 10,82 %. Výrazným výsledkem je zejména jeho měsíční a týdenní zásah, který je nejvyšší v dosavadní řadě hybridního měření Radioprojektu. Měsíčně Rádio Blaník oslovuje 4,43 milionu lidí, což představuje nárůst přibližně o 347 tisíc oproti předchozímu sledovanému období. Týdenní poslechovost vzrostla o 139 tisíc na 2,18 milionu posluchačů. Denně rádio poslouchá přibližně 571 tisíc lidí.
„Tato vlna měření nám přinesla hned několik dobrých zpráv. V podílu na trhu jsme obhájili pozici nejúspěšnější soukromé stanice. Ještě větší radost ale máme z rekordních čísel v měsíčním a zejména týdenním dosahu, kde nyní atakujeme hranici 2,2 milionu posluchačů. Mezikvartálně jsme lehce posílili i v denních číslech. Takže milá blanická rodino – děkujeme, děkujeme, děkujeme! Moc si vaší důvěry vážíme,“ shrnuje Daniel Rumpík, programový ředitel Rádia Blaník.
Síť regionálních Hitrádií, sledovaná ve výsledcích Radioprojektu jako Hitrádio Total+, dosahuje podílu na trhu 6,40 %, což představuje nárůst oproti předchozímu měření. Hitrádia zároveň výrazně posílila měsíční poslechovost. Aktuálně oslovují 3,89 milionu lidí měsíčně, tedy přibližně o 234 tisíc více než v předchozím sledovaném období. Týdenní zásah vzrostl na 1,72 milionu posluchačů a denní poslechovost dosahuje přibližně 401 tisíc lidí. Síť Hitrádií tím potvrzuje svou důležitou pozici v regionálním rozhlasovém vysílání a schopnost kombinovat lokální obsah se širokým zásahem napříč Českou republikou.
„Ježíšek dorazil na Hitrádia už v listopadu. V měsíční poslechovosti jsme získali přibližně 235 tisíc posluchačů navíc oproti předchozímu měření a rosteme i v týdenním poslechu a podílu na trhu. Velkou radost mám tentokrát hlavně z Hitrádia Orion, ale i z Vysočiny, Contactu nebo Faktoru, skvělou práci ale odvedli kolegové i v dalších regionech. Máme velkou vizi komunitního rádia, která nás baví a na které chceme dál pracovat. A k tomu přihodíme hry, které baví naše fanoušky, třeba 2027 největších hitů všech dob, v jejímž finále přivezeme jednomu z našich posluchačů 23. prosince 100 000 korun v hotovosti,“ uvádí Michal Merenda, programový ředitel sítě Hitrádií.
Rock Radio v aktuálních výsledcích Radioprojektu dosahuje měsíční poslechovosti 1,65 milionu lidí. Oproti předchozímu sledovanému období tak jeho měsíční zásah vzrostl přibližně o 137 tisíc posluchačů. Za celé sledované období oslovilo Rock Radio 2,84 milionu lidí. Týdenní poslechovost dosahuje přibližně 727 tisíc posluchačů, denní 239 tisíc a podíl na trhu činí 3,74 %. Rock Radio si nadále udržuje výraznou posluchačskou základnu v rámci českého rockového formátu. Začátkem listopadu navíc oslavilo své 18. narozeniny, a to poprvé ve Zlíně, proč právě tam? Je totiž nejposlouchanější stanicí zlínské kraje (denní poslech), na svých narozeninách představilo také dva charitativní kalendáře na rok 2027 – Slušná rockerka a Slušnej rocker.
„Z aktuálních výsledků poslechovosti máme velkou radost, daří se jak Rock Radiu, tak i sesterské stanici Rock Radio Stage, která vysílá čistě digitálně. Začátkem listopadu jsme oslavili už 18. narozeniny Rock Radia, tentokrát ve Zlíně, kde se akce pro 2 000 lidí velmi vydařila. Fanouškům jsme přivezli oblíbené české kapely Panoptiko, Harlej a Traktor. Teď už plánujeme rok 2027 a pro posluchače chystáme spoustu zajímavých akcí,“ říká Martin Drtina, programový ředitel Rock Radia.
Fajn rádio v aktuálním měření dosáhlo měsíční poslechovosti 1,28 milionu lidí, což představuje mírný nárůst oproti předchozímu sledovanému období. Týdenní zásah stanice dosahuje 463 tisíc posluchačů, denní poslechovost činí 96 tisíc lidí a podíl na trhu dosahuje 0,86 %. Za celé sledované období oslovilo Fajn rádio 2,61 milionu posluchačů. Stanice nadále rozvíjí svůj hudební a obsahový formát zaměřený na mladší publikum a propojení rozhlasového vysílání s digitálním prostředím.
Výsledky Radioprojektu ukazují, že jednotlivé značky portfolia Radiohouse mají rozdílné charakteristiky i posluchačské základny. Jejich kombinace nabízí zadavatelům možnost plánovat kampaně s širokým dosahem a zároveň pracovat s konkrétními regiony nebo cílovými skupinami.
Vedle tradičního rozhlasového vysílání Radiohouse pokračuje v rozvoji digitálního audia a crossmediálních produktů, které rozšiřují možnosti plánování i vyhodnocování reklamních kampaní. Tento směr se promítá také do nové produktové a cenové politiky pro rok 2027.
„Tradiční rádio má v mediálním mixu stále velmi silnou pozici, ale digitální audio reklama nám otevírá další příležitosti. Chceme s ní aktivně oslovovat také digitální reklamní rozpočty a čistě digitální mediamixy, protože tam dnes marketérům klesá efektivita, dosah i důvěryhodnost sdělení. Věříme, že o rozdělení mediálních rozpočtů budou rozhodovat především výsledky konkrétních kampaní, nikoliv zažité zvyklosti. Právě proto pro rok 2027 posilujeme nabídku digitálního audia a crossmediálních produktů,“ říká Petr Uchytil, marketingový ředitel Radiohouse.
Zdroj: Radioprojekt, výsledky hybridního měření za 2. a 3. čtvrtletí 2026; Radiohouse.
Kompletní výsledky Radioprojektu: https://www.median.eu/cs/wp-content/uploads/2026/11/2026Q3_RP_Zakladni_vysledky.pdf