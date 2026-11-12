Radiohouse představuje ceníky pro rok 2027. Posiluje digitální audio a DAB+, cenu balíku Total zachovává

Mediální zastupitelství Radiohouse představuje nové produktové ceníky pro rok 2027, které odrážejí rozšířené produktové možnosti, pokračující růst zájmu o audio reklamu, technologické inovace i proměňující se potřeby zadavatelů. Nová struktura cen a produktů přináší několik významných úprav, jejichž cílem je posílit hodnotu audio reklamního prostoru napříč celým portfoliem a zohlednit vysokou efektivitu audio reklamy v mediálním mixu firem v České republice.
Zdroj: Radiohouse, Petr Uchytil, marketingový ředitel
V reakci na dlouhodobě rostoucí poptávku po audio reklamě Radiohouse mírně upravuje ceny klíčových produktů, které tvoří základ plánování většiny audio kampaní.
„Ceny reklamních spotů na jednotlivých stanicích se v hlavním vysílacím čase (prime time) meziročně zvyšují jen velmi mírně, a to maximálně o 3 %. Cena největšího balíku Radiohouse Total se však nemění. Tento balík tak nadále zůstává stabilním pilířem širokého zásahu a efektivního budování značky,“ říká Štěpán Ryska, jednatel Radiohouse.
Důležitým principem nabídky zůstává preference společného vysílání reklamy v pozemních vysílacích sítích FM a DAB+ v rámci národního vysílání stanic zastupovaných Radiohouse. Tyto produkty nadále nesou označení symbolem +.
Na regionální úrovni však Radiohouse od roku 2027 poprvé nabídne možnost samostatného nákupu rozhlasové reklamy nejen v distribuci FM, ale také v DAB+. Do nabídky zároveň přibývá zcela nový produkt PURE DAB+ PACK, který umožňuje nákup reklamy na stanicích vysílajících výhradně v DAB+ bez analogových ekvivalentů v pásmu FM. Produkt nabízí také možnost regionálního cílení, zpravidla na úrovni krajů.
Další významnou změnou je zavedení symetrického vysílání reklamních spotů. Radiohouse od roku 2027 upouští od dosavadního rozdělování kampaní v distribuci DAB+ na hlavní a sesterské stanice.
„Ve všech balících prodávaných podle časových pásem, které zahrnují více rozhlasových stanic, se bude od roku 2027 reklama vysílat symetricky. To znamená, že každé rádio odvysílá stejný počet spotů v daném pásmu. Tato změna usnadní práci zejména mediálním plánovačům a analytikům našich klientů a agentur, kteří po tomto tradičním modelu volali,“říká Petr Uchytil, ředitel marketingu Radiohouse.
Nové produktové portfolio a ceníky pro rok 2027 současně kladou výraznější důraz na produkty s crossmediálním přesahem, které propojují tradiční rádio s digitálními formáty a umožňují zadavatelům pracovat s audio reklamou napříč kanály.
Vybrané digitální audio produkty budou navíc na národní i regionální úrovni namísto prodeje podle časových pásem nově dostupné přednostně na bázi CPT (ceny za tisíc reklamních kontaktů). Radiohouse si od této změny slibuje větší transparentnost, flexibilitu a kompatibilitu s nákupem dalších digitálních reklamních formátů i přesnější plánování výkonu digitálních kampaní.
„Rok 2026 přinesl zásadní posun v možnostech nákupu audio reklamy. Vedle rozvoje programatického nákupu digitálního audia jsme jako první v Česku s Toyotou úspěšně otestovali konvergentní kampaň, která přenesla programatické principy i do tradičního FM/DAB+ vysílání. V roce 2027 chceme na tento úspěch navázat další automatizací a rozšiřováním možností společného plánování a nákupu tradičního rádia a digitálního audia,“ říká Karel Friml, ředitel agenturního obchodu a COO Radiohouse.
Radiohouse chce zároveň zachovat dostupnost rozhlasové reklamy i pro menší regionální zadavatele. „I přes mírné zdražení v roce 2027 jsme chtěli především zachovat rozhlasovou reklamu dostupnou také pro malé a začínající firmy v regionech. Proto jsme ještě letos nabídli menším podnikům zvýhodněný celoroční program spolupráce RH 300 Cross+, v jehož rámci vyčleníme na jejich podporu reklamní prostor v celkové hodnotě až 100 milionů korun,“ říká Petr Uchytil, ředitel marketingu Radiohouse.
Nové ceníky vstupují v platnost 1. ledna 2027. Radiohouse tak pokračuje ve své dlouhodobé strategii posilování audio ekosystému, rozšiřování možností pro zadavatele a kultivace trhu směrem k efektivnějšímu, modernímu a datově řízenému plánování audio reklamy.