Marek Ztracený, Olympic i Mig 21. Rádio Blaník představilo program narozeninového koncertu na Konopišti

Rádio Blaník už zná termín i sestavu svého dalšího narozeninového koncertu. Oslava 28. narozenin stanice proběhne v sobotu 22. května 2027 na Konopišti. Na pódiu se představí Marek Ztracený, Olympic, Tomáš Klus, Xindl X, Tereza Mašková a další. Úplně poprvé na Konopišti zahraje skupina Mig 21. Vstupenky půjdou do prodeje v úterý 10. listopadu v 11 hodin.
Zdroj: Rádio Blaník
Narozeninový koncert Rádia Blaník na Konopišti patří k tradičním vrcholům sezóny. Každý rok se tu setká více než deset tisíc posluchačů z celé republiky, které spojuje láska k českým písničkám a sluníčková atmosféra celé akce. Sestavu účinkujících pro rok 2027 představilo Rádio Blaník v pondělí 9. listopadu ve svém živém vysílání.
Na posluchače čekají Marek Ztracený, Olympic, Tereza Mašková, Mig 21, Xindl X, Tomáš Klus, Tereza Kerndlová, Vojta Nedvěd s Honzou Nedvědem ml. a Jakub Smolík. Nebude chybět ani Blanická kapela, která ke koncertům Rádia Blaník neodmyslitelně patří. Program doplní speciální gratulanti, jejichž jména si stanice zatím nechává jako narozeninové překvapení.
„Mnozí z nich oslaví v příštím roce významné jubileum, tak jim chceme v jedinečném prostředí našeho narozeninového Konopiště popřát a poděkovat za ta společná léta s Blaníkem,“ dodává s úsměvem programový ředitel Daniel Rumpík.
Prodej vstupenek odstartuje v úterý 10. listopadu v 11 hodin na webu www.radioblanik.cz. Prvních 100 vstupenek bude k dispozici za poloviční cenu. Vstupenky mohou posloužit také jako vánoční dárek pro fanoušky české hudby. Součástí prodeje vstupenek bude poprvé i parkování, a to včetně možnosti pro karavany.
Vedle standardních a oblíbených VIP vstupenek, které se na předchozí ročník vyprodaly jako první, přinese ročník 2027 také novinku v podobě zážitkové VIP GOLD. Ta propojí české písničky s výjimečnou gastronomií. O hosty se po celý den postará legendární restaurace Vikárka z Pražského hradu a na menu osobně dohlédne šéfkuchař Miroslav Kubec, prezident Asociace kuchařů a cukrářů ČR. V ceně bude také parkování u areálu, samostatný vstup a vyhrazené sezení přímo před pódiem. Kapacita této exkluzivní kategorie je omezena na 200 hostů.
Narozeninový koncert otevírá prostor také pro spolupráci s mnoha obchodními partnery. Radiohouse nabízí značkám možnost stát se součástí tradiční akce Rádia Blaník a propojit se s jeho posluchači přímo na Konopišti, což je mezi reklamními zadavateli oblíbená možnost spolupráce.