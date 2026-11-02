Rock Radio spojilo české rockery se zachráněnými papoušky. Kalendář Slušnej rocker 2027 pomůže Centru Laguna

Rock Radio pokračuje v úspěšném projektu Slušnej rocker. Pro kalendář na rok 2027 spojilo české rockové muzikanty se zachráněnými exotickými papoušky z Centra Laguna. Na stránkách kalendáře se objeví například Izzy z Dogy, bubeník Rybiček 48 Ondra Štorek, Ota Váňa z Kabátu nebo Petr Hrdlička ze Škworu. Výtěžek z prodeje Rock Radio věnuje záchranné stanici. Kalendář bude pokřtěn 7. listopadu na narozeninách Rock Radia ve Zlíně a do prodeje půjde 9. listopadu.
Zdroj: Rock Radio
Rock Radio loni poprvé představilo kalendář Slušnej rocker, který propojil české rockové muzikanty s pomocí zvířat. Projekt měl úspěch, a tak se rádio rozhodlo v tradici pokračovat. Pro rok 2027 tentokrát spojilo rockery s Centrem Laguna, které se stará o zachráněné papoušky.
A protože rockeři mají ke zvířatům blízko, vzniklo během focení několik netradičních dvojic. Před objektivem se objevili muzikanti napříč českou rockovou scénou a jejich exotická zvířecí společnost. V kalendáři tak fanoušci najdou například Izzyho z kapely Doga, bubeníka Rybiček 48 Ondru Štorka, Otu Váňu z Kabátu nebo Petra Hrdličku ze Škworu a další známé tváře českého rocku. Stejně jako v loňském roce má kalendář kromě rockové zábavy také konkrétní smysl. Výtěžek z jeho prodeje Rock Radio věnuje Centru Laguna, které pečuje o zachráněné papoušky.
„Slušnej rocker není jen o rockerech, kteří se nechají vyfotit do kalendáře. Chceme tím zároveň pomoct tam, kde je to potřeba. A když jsme letos viděli, jak muzikanti reagovali na papoušky, bylo jasné, že tohle spojení funguje skvěle,“ říká Martin Drtina, programový ředitel Rock Radia.
Kalendář Slušnej rocker 2027 bude slavnostně pokřtěn už 7. listopadu na 18. narozeninách Rock Radia ve sportovní hale DATART ve Zlíně. Do prodeje se následně dostane 9. listopadu.
Rock Radio tak letos nabídne fanouškům nejen kalendář s jejich oblíbenými muzikanty, ale také možnost podpořit záchrannou stanici, která se stará o zvířata potřebující pomoc.
Vstupenky na křest kalendáře a oslavu narozenin jsou v prodeji tady: https://rockovyradio.cz/promo/18-narozeniny-rock-radia