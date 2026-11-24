Jihomoravské Rádio Jih připravilo na letošní advent hned několik projektů. Posluchačům nabízí speciální Vánoční Rádio Jih s nepřetržitým vysíláním koled a svátečních hitů, pokračuje v tradiční charitativní akci Vánoční strom a společně s 27 regionálními partnery pořádá předvánoční Nákupní dny. Vánoční program bude dostupný v FM éteru i online až do 27. prosince.
Rádio Jih vstoupilo do předvánočního období s kombinací speciálního hudebního vysílání, charitativní pomoci a podpory místních podnikatelů. Vánoční Rádio Jih si mohou posluchači naladit nepřetržitě prostřednictvím internetového vysílání na webu www.vanocniradio.cz, ale také na FM frekvencích sesterského Rádia Jih Cimbálka.
Konkrétně jde o frekvence 91,4 FM na Hodonínsku a Veselsku, 93,2 FM na Břeclavsku a 91,8 FM na Kyjovsku. Speciální stanice nabídne až do 27. prosince výběr vánočních písní, českých a moravských koled i zahraničních svátečních hitů.
„Je to náš každoroční dárek posluchačům. Za uplynulé tři roky si projekt Vánočního Rádia Jih získal přízeň i za hranicemi regionu, což nás nesmírně těší,“ říká Jan Štifter, programový a hudební ředitel Rádia Jih.
Vedle hudebního programu pokračuje stanice také ve své dlouholeté charitativní tradici. Již 21. ročník projektu Vánoční strom Rádia Jih se zaměřuje na pomoc dětem z jihomoravských dětských domovů, ústavů a nemocnic.
Letos chce rádio společně s posluchači splnit více než 200 dětských přání. Zájemci si mohou vybrat konkrétní přání prostřednictvím webových stránek www.radiojih.cz nebo osobně u hlídky Rádia Jih v hodonínském nákupním centru.
Stanice následně zajistí předání dárků tak, aby se vybraná přání dostala ke konkrétním dětem. Projekt dlouhodobě propojuje posluchače s těmi, kteří potřebují pomoc, a stal se jednou z tradičních předvánočních aktivit rádia.
Třetí součástí letošního adventního programu jsou Nákupní dny Rádia Jih, do kterých se zapojilo 27 regionálních partnerů. Cílem je podpořit místní podnikatele a současně nabídnout posluchačům výhodnější předvánoční nakupování.
Až do 4. prosince mohou zákazníci u zapojených obchodníků získat slevy nebo dárky při využití společného kódu JIH. Kompletní přehled nabídek je zveřejněn na webu stanice.
„Nákupní dny Rádia Jih jsou win-win produktem pro partnery i posluchače. Společně tak podporujeme podniky z regionu v prodejně klíčových obdobích – před Vánoci a na jaře,“ doplňuje Jan Štifter.
Rádio Jih vysílá především pro posluchače Jihomoravského a Zlínského kraje. Podle výsledků oficiálního měření poslechovosti Radioprojekt za období od 1. dubna do 30. září 2026 stanici měsíčně naladí 538 tisíc posluchačů, její týdenní zásah dosahuje 199 tisíc lidí.
Prostřednictvím vánočního vysílání, charitativního projektu a spolupráce s místními podnikateli tak Rádio Jih i letos propojuje svůj hudební program s aktivitami zaměřenými na regionální komunitu.