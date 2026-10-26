Rádio Blaník spouští soutěž Kdopak to zpívá. Posluchači mohou získat až 100 tisíc korun

Rádio Blaník přichází s novou podzimní soutěží, ve které budou posluchači poznávat hlasy známých českých interpretů. Hudební hra Kdopak to zpívá startuje v pondělí 26. října a stanice v ní rozdělí výhry v celkové hodnotě až 100 tisíc korun. Prvním obchodním partnerem projektu se stala Audiotéka.
Zdroj: Rádio Blaník
Poznat oblíbeného zpěváka podle jeho největšího hitu nemusí být složité. Co když ale zazpívá jen krátkou část rozhlasové znělky? Právě na tomto principu staví Rádio Blaník svou novou posluchačskou soutěž Kdopak to zpívá.
Úkolem soutěžících bude správně určit trojici zpěváků či zpěvaček, kteří nazpívali známou hudební znělku stanice. Rádio bude kontaktovat vybrané posluchače a vítězem se stane ten, kdo jako první správně identifikuje všechny tři hlasy. Celkově Blaník plánuje mezi soutěžící rozdělit až 100 tisíc korun. Podrobnosti o zapojení do hry stanice představí při jejím zahájení.
Hudební promo navazuje na dlouhodobé zaměření Rádia Blaník na českou hudbu a známé interprety. Tentokrát ale stanice využívá svou vlastní zvukovou identitu a proměňuje ji v soutěžní prvek.
Podle programového ředitele Daniela Rumpíka má hra posluchače nejen pobavit, ale také je přimět pozorněji vnímat hlasy, které dobře znají z vysílání. „Naši posluchači českou hudbu dobře znají a rádi si s námi zpívají. Tentokrát jim dáme příležitost pořádně napnout uši. Poznat známý hlas podle krátkého úseku znělky může být těžší, než se na první poslech zdá,“ říká Daniel Rumpík, programový ředitel Rádia Blaník.
Stanice zároveň počítá s tím, že hudební hádanka může posluchače motivovat ke společnému tipování s rodinou nebo kolegy.
Nová soutěž má vedle programového využití také obchodní potenciál. Mediální zastupitelství Radiohouse nabízí značkám možnost spojit se s posluchačským projektem prostřednictvím rozhlasového vysílání a digitálních kanálů. Partnerský koncept počítá rovněž s možností doprovodného obsahového formátu, například podcastu, který by partnerovi poskytl prostor pro představení jeho aktivit nebo oboru.
„Pro značky jsou podobné formáty zajímavé tím, že se mohou spojit s konkrétním zážitkem posluchačů. U Blaníku takové propojení přirozeně vychází z hudby a blízkého vztahu stanice k jejímu publiku,“ vysvětluje Štěpán Ryska z Radiohouse.
Do projektu se jako první obchodní partner zapojila Audiotéka, platforma zaměřená na audioknihy a další mluvený obsah. Spojení s hudební soutěží staví na společném prvku obou značek – zvuku a lidském hlasu. Zatímco Rádio Blaník vybízí posluchače k rozpoznávání známých interpretů, Audiotéka nabízí příběhy a další obsah určený k poslechu.
Soutěž Kdopak to zpívá startuje 26. října 2026. Aktuální informace a pravidla budou k dispozici ve vysílání a na webových stránkách Rádia Blaník.