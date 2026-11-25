Slavnostní galavečer Radio Awards 2026 v prostorách Plzeňského Prazdroje představil nejlepší rozhlasové kampaně Plzeňského kraje. Odborná porota vybírala z celkem 21 přihlášených kampaní a ocenila projekty, které dokázaly propojit kreativní nápad, efektivní využití rádia a konkrétní výsledky. Hlavní cenu za nejlepší rozhlasovou kampaň Plzeňského kraje získala společnost InterCora. Ocenění si odnesly také společnosti Tuto Topí, Agentura event4, Elflein Transport, Centrála cestovního ruchu Plzeňského kraje a Destinační společnost Šumava Tourism.
Soutěž Radio Awards, kterou pořádá mediální zastupitelství Radiohouse ze skupiny Media Bohemia, každoročně oceňuje zajímavé a úspěšné příklady využití rozhlasové reklamy v regionálním marketingu. Letošní ročník ze západu Čech představil kampaně z různých oblastí podnikání, cestovního ruchu i náborové komunikace.
Odborná porota složená z programových ředitelů předních českých rozhlasových stanic a dalších odborníků hodnotila originalitu, kreativní zpracování, práci se zvukem, strategii i dosažené výsledky jednotlivých kampaní. Slavnostní večer nabídl nejen předání ocenění, ale také prezentaci soutěžních projektů a setkání zástupců regionálních firem, marketingu a médií.
„Letošní ročník znovu ukázal, kolik zajímavých podnikatelských příběhů a kvalitních marketingových nápadů v našem regionu vzniká. Velmi mě těší, že se do soutěže zapojily firmy a instituce z různých oborů, které dokážou rádio využívat kreativně a s jasným cílem. Radio Awards nejsou jen o ocenění těch nejlepších, ale také o inspiraci pro další regionální zadavatele. Chceme ukazovat, že dobře připravená rozhlasová reklama může mít skutečný přínos pro podnikání, a že zajímavé kampaně nevznikají pouze ve velkých reklamních agenturách,“ říká Martina Nováková, obchodní ředitelka Radiohouse pro Karlovarský a Plzeňský kraj.
Nejprestižnější ocenění večera, 1. místo v kategorii Nejlepší rozhlasová kampaň Plzeňského kraje 2026, získala developerská skupina InterCora, spol. s r.o.
Hlavní cenu převzal spolumajitel společnosti Ivan Hlaváček z rukou Štěpána Rysky, jednatele společnosti Radiohouse. Součástí ocenění byl také voucher na rozhlasové vysílání v hodnotě 50 000 korun. Druhé místo v hlavní kategorii obsadila společnost Tuto Topí, za kterou cenu převzal její majitel David Mráz. Ocenění předal Michal Merenda, programový ředitel sítě Hitrádií. Na třetím místě se umístila Agentura event4 s kampaní za Elimon Fresh festival. Cenu převzal majitel agentury a pořadatel festivalu Petr Jirásek. Ocenění předávala Eva Grossmannová Ježková, manažerka zvukové produkce společnosti Audiotech v Plzni.
Vedle hlavní kategorie porota ocenila také nejlepší samostatný rádiový spot a nejúspěšnější náborovou rozhlasovou kampaň.
Cenu za nejlepší rádiový spot roku 2026 získala Centrála cestovního ruchu Plzeňského kraje. Ocenění převzal její ředitel Jiří Fejt z rukou Chrise Kaufmana, programového ředitele Fajn rádia.
V kategorii Nejlepší náborová rozhlasová kampaň roku 2026 zvítězila společnost Elflein Transport. Cenu převzala Sandra Ertlová, HR manažerka společnosti, a předal ji Daniel Rumpík, programový ředitel Rádia Blaník.
Novinkou letošního ročníku bylo také udělení zvláštního ocenění Divoká karta poroty. Tu získala Destinační společnost Šumava Tourism za kampaň Šumava žije!, která odbornou porotu zaujala kreativním zpracováním a mimořádnými výsledky. Ocenění převzaly Ing. Monika Bendlová, ředitelka organizace a Marcela Ztracená, projektová manažerka oraganizace. Cenu předal Petr Uchytil, marketingový ředitel společnosti Radiohouse.
O posledním ocenění rozhodovali přímo účastníci slavnostního večera, kteří prostřednictvím hlasování vybírali vítěze Ceny odborné veřejnosti. Ocenění získala společnost Tuto Topí. Cenu předávala Lucie Pacholíková, programová ředitelka Hitrádia FM Plus, a převzal/a ji DOPLNIT JMÉNO A FUNKCI.
Letošní výsledky potvrdily, že rádio zůstává důležitou součástí marketingové komunikace regionálních firem a institucí. Soutěž představila různorodé přístupy k využití rozhlasové reklamy – od kreativních spotů přes náborové kampaně až po komplexní marketingové projekty.
„Radio Awards jsou důkazem, že kvalitní a efektivní reklama není otázkou velikosti firmy ani reklamního rozpočtu. Důležitý je především dobrý nápad, znalost zákazníka a schopnost využít rádio tak, aby pomáhalo naplňovat konkrétní obchodní cíle. Právě takové kampaně chceme oceňovat a dávat jim prostor. Regionální firmy mají za sebou řadu inspirativních příběhů a my jsme rádi, že jim prostřednictvím Radio Awards můžeme nabídnout zaslouženou pozornost. Všem oceněným gratuluji a děkuji také všem účastníkům, partnerům a kolegům, kteří se na letošním ročníku podíleli,“říká Štěpán Ryska, jednatel Radiohouse.
Slavnostním galavečerem v Plzeňském Prazdroji provedl Jirka Pelnář, moderátor Hitrádií, a hudebním hostem večera byla zpěvačka Olga Lounová.
Generálním partnerem Radio Awards 2026 byla společnost OMEXOM, hlavním partnerem společnost 3MAR ENERGO.