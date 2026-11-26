Fajn radio od středy 18. listopadu 2026 vysílá podle nového programového schématu. Stanice upravila skladbu pořadů, posílila propojení vysílání se sociálními sítěmi a představila nový zpravodajský formát Fajn Drop. Součástí změn je také větší prostor pro mladé hudební interprety a moderátory, které publikum zná z online prostředí.
Fajn radio přichází s programovými změnami, jejichž cílem je přizpůsobit vysílání způsobu, jakým mladší generace sleduje a konzumuje mediální obsah. Nová strategie počítá s výraznějším propojením on-air vysílání s TikTokem, Instagramem a YouTube.
Stanice přitom nestaví na hledání zcela nových osobností, ale využívá moderátory a tvůrce, které mladé publikum již zná ze sociálních sítí. Digitální platformy mají pomáhat přivádět nové posluchače k rádiu, zatímco obsah vznikající ve vysílání se bude dále šířit také v online prostředí.
„Nechceme, aby Fajn radio fungovalo odděleně od světa, ve kterém se naši posluchači každý den pohybují. Proto nestavíme na neznámých nových tvářích, ale na lidech, které mladé publikum už zná a sleduje na sociálních sítích,“ vysvětluje Chris Kaufman, programový ředitel Fajn radia.
Podle něj má nové pojetí programu posílit vzájemné propojení jednotlivých komunikačních kanálů. „Chceme, aby TikTok, Instagram a YouTube přiváděly nové posluchače do rádia a zároveň aby zajímavý obsah z vysílání žil dál v online prostředí,“ dodává Kaufman.
Nové všednodenní vysílání začíná v 6 hodin ranní Wake Up Show, kterou společně moderují Vítek Zach, Karolína Kopíncová a Adam Olejár. Ranní blok končí v 9 hodin, kdy na něj navazuje Music Boost s Kristýnou Slavíkovou.
Od 12 do 15 hodin patří vysílání pořadu Warm Up s Andreou Kautzkou. Odpolední část programu od 15 do 18 hodin zajišťuje dvojice Honza Fiker a Jindra Žampa v pořadu Fajn Drive.
Večerní vysílání se zaměřuje především na hudební novinky. Od pondělí do čtvrtka mezi 18. a 20. hodinou nabízí Vendy Kožíková pořad New Music Show, zatímco páteční večery ve stejném čase patří Soně Machyňákové a pořadu Friday Special.
Novinkou je také půlhodinový formát Next Generation, který od pondělí do čtvrtka od 20:00 do 20:30 poskytuje prostor mladým hudebním umělcům. Stanice chce jeho prostřednictvím představovat nové interprety a podporovat objevování současné hudby
Výraznou změnou prošlo rovněž zpravodajství. Dosavadní zprávy nahrazuje nový formát Fajn Drop, který je určen především mladším posluchačům a zaměřuje se na aktuální témata relevantní pro tuto generaci.
Pod mottem „Ne všechno je Fajn, proto vznikl Drop“ přináší zpravodajský servis každou celou hodinu od 6 do 17 hodin. Projekt má zároveň vlastní instagramový profil, kde bude obsah pokračovat i mimo vysílání.
Víkendové programové schéma zůstává beze změny. V sobotu a neděli od 7 do 11 hodin vysílá Míša Remutová, od 11 do 14 hodin Jakub Kalián a od 14 do 18 hodin Kristin Esposito.
Fajn radio zároveň počítá s dalším postupným rozšiřováním programu. Během prosince a ledna chce představovat nové obsahové rubriky, průběžně vyhodnocovat jejich fungování a podle výsledků je dále upravovat.
Nové programové schéma tak představuje snahu Fajn radia propojit tradiční poslech s digitálními platformami a nabídnout mladému publiku obsah, který může sledovat nejen prostřednictvím rádia, ale také na sociálních sítích.