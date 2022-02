Vašek Matějovský z FAJN radia v roli právníka po boku Veroniky Arichtevy

Televize Nova začala s natáčením nového romantického komediálního seriálu O mě se neboj. Režisér Biser A. Arichtev (Guru, Vyprávěj) v něm rozehraje příběh rozvádějící se matky dvou dětí (Veronika Arichteva) a mladého sebevědomého právníka (Václav Matějovský). V dalších rolích se objeví Lukáš Příkazký a Veronika Lapková. Natáčení začalo na přelomu ledna a února letošního roku a seriál pro televizi Nova produkuje společnost Dramedy Productions.

Život rozvádějící se matky dvou dětí Evy (Veronika Arichteva) je jeden velký chaos. Jako by nestačilo, že za všech okolností říká to, co si myslí. Zároveň se musí vyrovnávat s tím, že se svým sympatickým ale nespolehlivým manželem (Lukáš Příkazký) stále sdílí malý pražský byt a zatímco pro ni byla prohra v prvním rozvodovém stání jen technikálie, pro něj naopak znamení, že na jejich vztahu je pořád co zachraňovat. Jeho mnohdy až komické žárlivosti příliš nepřidá ani Evina nová práce recepční v prestižní advokátní kanceláři. Zvláště pak, když se kolem Evy začne ochomýtat mladý a sebevědomý právník Martin (Václav Matějovský). Ten, na rozdíl od ní, nemá problém s proplácením složenek ani schopností nechat si své myšlenky pro sebe. Jen se mu nechce vázat, což nevyhovuje jeho partnerce a kolegyni právničce Petře (Veronika Lapková). Mezi ním a Evou to brzy začíná viditelně jiskřit.

„O mě se neboj je romantická komedie založená na střetu dvou rozdílných světů a povah mladé mámy v nesnázích a sebevědomého úspěšného právníka, který díky své lehkomyslnosti projede jedno z jejích rozvodových stání,” říká režisér Biser A. Arichtev, který má z nedávné doby na kontě společně s Dramedy Productions také kritiky i diváky dobře přijatou minisérii Guru. Producent Dramedy Filip Bobiňski k tomu dodává: „Martinův šarm a obratnost v právu, které mu doteď přinášely jeden velký úspěch za druhým, se střetne s Evinou empatií a lidským přístupem. Případy najednou začnou mít i jinou než právní rovinu. Eva někdy Martinovi pomůže vyhrát, pokud si ale myslí, že spravedlnost je na druhé straně, zařídí to tak, aby jí napomohla.“

V O mě se neboj se před kamerou v ústřední roli objeví Veronika Arichteva. Ta o své roli říká: „Od narození syna to sice není můj první návrat před kameru, ale určitě je to návrat k natáčení s manželem. A užívám si to moc. Jen to chce teď trochu víc plánování, aby nevyhrávaly pochybnosti, zda nebýt ještě doma s malým. Nejlíp je na tom Luka, ten si chvíle s babičkami a kamarádkami chůvami dost oblíbil. Tak se mi ulevilo a do práce chodím odpočívat. Ani Eva, kterou hraju, to ale nemá jednoduché a celkem rychle jsem ji pochopila. Je toho na ni hodně, o rodinu se přitom chce postarat nejlíp, jak může. Na rozdíl ode mne však nemá správného parťáka po boku. Uvidíme, zda ho najde.”

Václav Matějovský, kterého znají diváci například ze seriálu Ulice, nebo jako moderátora FAJN radia, uvádí: „Právník Martin je má první větší role a hned je i charakterem, který děj zásadně ovlivňuje. Sebevědomí a schopnost říkat věci, jak ho napadnou, se mi na něm líbí. Přesto, že je možná trochu floutek, má uvnitř dobré srdce a je profík v tom, co dělá. S Martinem to máme podobně, taky rád pracuju na maximum, ale zároveň si umím užívat volna. Věřím, že i ve svém věku už mám divákům co nabídnout, a naplním také představy tvůrců, že Martina našli v tom správném herci.“

Kromě ústřední herecké čtveřice se v seriálu objeví také Patricie Pagáčová, Sára Rychlíková, Martin Sobotka a dětská hvězda sedmdesátých a osmdesátých let a nyní úspěšný divadelní producent Michal Kocourek. Ten se před kameru vrací po téměř čtvrtstoletí. Seriál se natáčí v Praze a Liberci.

„Divákům televize Nova nabídneme tentokrát odlehčenější formát, než má naše poslední minisérie Guru, a věříme, že je neméně tak zaujme. Láska a vztahy jsou nevyčerpatelné téma. Seriál pohladí a zahřeje velmi příjemnou, trochu romantickou atmosférou, ale pobaví i humorem. O mě se neboj vypráví o věcech, které znají z každodenního života ve městě dvacátníci, třicátníci, ale i čtyřicátníci. Ať už spěchají každé ráno s dětmi do školy, do práce, nebo ještě patří mezi tzv. singles, a života si užívají trochu svobodněji. Do hlavních rolí jsme obsadili také neokoukané talenty Veroniku Lapkovou a Václava Matějovského, naopak i v menších rolích uvidíme známé tváře oblíbených herců, například Jana Šťastného, Lucky Vondráčkové, Michala Isteníka, a dalších. Jako v našich předchozích projektech dbáme na kvalitu ztvárnění příběhu, a tak věříme, že se tento seriál bude divákům líbit,” shrnuje producent Dramedy Productions, mimo jiné držitel Zlaté nymfy za seriál Vyprávěj, Filip Bobiňski.

„Klíčem k úspěšné a funkční romantice je v tomto případě střet dvou naprosto odlišných světů generující zásadní množství nepředvídatelných situací, vytříbený cit pro komediální timing a na první pohled viditelná chemie mezi ústřední dvojicí. Věřím, že s námětem a zkušeným tvůrčím týmem, který O mě se neboj připravuje, se můžeme těšit na divácky vděčné dílo s potenciálem oslovit i diváky, kteří se romantickým seriálům programově vyhýbají,“ říká kreativní producent TV Nova Michael Bütow.