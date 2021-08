V seriálu Pan profesor si zahraje Jana Krausová

Jana Krausová je další hereckou hvězdou, která hraje v novém seriálu TV Nova Pan profesor. Charismatická herečka v něm ztvárňuje Irenu Průšovou, šéfku sekretariátu na gymnáziu. Je ředitelovou pravou rukou a zároveň člověkem, který nenápadně tahá za školní nitky, aby zabránil pořádným malérům. Seriál Pan profesor je možné sledovat od 2. září na Voyo a od 9. září každý čtvrtek na Nově.



Zdroj: TV Nova

O Janě Krausové je známo, že si své role pečlivě vybírá. Když ji oslovila produkce seriálu Pan profesor a nabídla jí roli v této novince televize Nova, herečka bez dlouhého rozmýšlení na spolupráci kývla. „Důvod byl jednoduchý, příjemné herecké obsazení,“ prozrazuje Jana Krausová a doplňuje: „Seriál se mi zdál pozitivní, je v něm krásná love story. Po všech těch kriminálkách to je hezké zpestření. Jedná se o půvabný seriál o mladých lidech, což se mi líbilo, a věřím, že se to bude líbit i divákům.“



Role šéfky sekretariátu, jež na první pohled působí jako šedá myš, a zároveň je tak trochu osobitá, ji okamžitě zaujala. I u její postavy totiž platí, že nic není takové, jak se zdá.



Zdroj: TV Nova

Pro ředitele školy Jaroslava Krále (Martin Pechlát) je jeho tajemnice a šéfka sekretariátu neocenitelným parťákem, jenž má skvělý přehled o dění ve škole a kolegy z profesorského sboru dokonale přečtené. Jako šedá eminence školy Irena občas zatahá za ty správné nitky, aby pomohla dobré věci. Přitom se tváří neustále pohoršeně, takže by to do ní nikdo neřekl. Když to je zapotřebí, svého šéfa elegantně kryje a vyhlášenému průšviháři Marku Vlčkovi (Vojtěch Dyk) pomáhá řešit problémy studentů i jeho osobní. Je to prostě člověk na svém místě, bez kterého by byli ředitel školy, jeho zástupce i ostatní kolegové hodně často nahraní. Ovšem jen málokdo si to uvědomuje a dokáže ji ocenit.

Co o své roli ještě prozradila Jana Krausová? „Bohužel je zrovna méně pozitivní, ale není zásadní, tak mi to nevadí. Jestli začne i zlobit, to nevím, teď se tam jen pohoršeně tvářím. Jsem sekretářkou ředitele, která má být tak trošku praštěná. Abych řekla pravdu, takovéto role dostávám často. Mé filmové nabídky se pravděpodobně odvíjí od těch divadelních. Vždycky jde o ženy trošku uhnutý.“