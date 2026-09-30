TV Nova otevírá téma duševního zdraví dětí i rodičů. Spouští kampaň Mluvme spolu

Jak pomoci dětem, když sami rodiče jedou na doraz? Právě na tuto otázku se zaměřuje nová kampaň Mluvme spolu, kterou v rámci iniciativy Nova pomáhá spouští TV Nova. Téma duševního zdraví dětí propojuje s péčí o duševní pohodu rodičů. Součástí kampaně je spotová kampaň, nový web s praktickými materiály a také podcast, ve kterém moderátorka TV Nova Kristina Kloubková společně s psychoterapeutem Janem Vojtkem mluví o únavě, emocích, hranicích nebo pocitu selhání.
Zdroj: TV Nova
Iniciativa Nova pomáhá se dlouhodobě věnuje pomoci dětem v nouzi a podporuje kampaně a projekty neziskových organizací. Mluvme spolu je její první vlastní kampaní. Zaměřuje se na duševní zdraví dětí i jejich rodičů a připomíná význam sebepéče dospělých.
„Když mluvíme o duševním zdraví dětí, nemůžeme zapomínat na jejich rodiče. Právě oni jsou pro děti často první pomocí, sami ale mohou být unavení, přetížení nebo mít pocit, že všechno musí zvládnout. Kampaní Mluvme spolu chceme připomenout, že péče o vlastní duševní pohodu není sobectví. Může být naopak jedním z důležitých kroků k tomu, abychom dokázali být oporou i svým dětem,“ říká Anna Ševerová, CSR manažerka TV Nova.
Sebepéče nemusí znamenat velké změny
Kampaň pracuje s myšlenkou, že péče o vlastní psychickou pohodu nemusí znamenat zásadní životní změny. Začít může u schopnosti vnímat vlastní potřeby, dát prostor emocím, odpočívat bez výčitek nebo si včas říct o pomoc.
Právě rodiče přitom často řeší každodenní únavu a vysokou míru zátěže a zároveň mají pocit, že musí být pro své děti neustále oporou. Kampaň proto upozorňuje na to, že péče o sebe není v rozporu s péčí o dítě.
Kristina Kloubková a Jan Vojtko v podcastu Mluvme spolu
Jednou z hlavních součástí kampaně je podcast Mluvme spolu: Jak se ze všeho nezbláznit. Moderátorka TV Nova Kristina Kloubková v něm společně s psychoterapeutem a párovým terapeutem Janem Vojtkem otevírá témata, která rodiče řeší v běžném životě – únavu, nastavování hranic, signály těla, emoce nebo pocit selhání.
Podcast se věnuje také tomu, proč je důležité, aby rodiče nezapomínali sami na sebe. Na hlavní díl navazuje bonusová epizoda zaměřená na partnerské vztahy a rodinnou dynamiku. Řeší například společně a individuálně trávený čas partnerů nebo to, jak může dítě prožívat rozpad rodiny.
Praktické materiály pro rodiče
Součástí kampaně je také web s praktickými materiály, které jsou k dispozici zdarma. Rodiče zde najdou například Desatero sebepéče nebo Tipy, jak během běžného dne načerpat sílu.
Kampaň zároveň upozorňuje na možnost vyhledat odbornou pomoc. Pro rodiče, kteří mají pocit, že už situaci nezvládají, jejich obtíže trvají delší dobu nebo se zhoršují, je k dispozici kontakt na Rodičovskou linku Linky bezpečí.
TV Nova tak prostřednictvím kampaně Mluvme spolu rozšiřuje aktivity iniciativy Nova pomáhá o téma, které se netýká pouze dětí samotných, ale také prostředí a vztahů, ve kterých vyrůstají.Z