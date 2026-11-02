Eurosport a HBO Max prodlužují biatlonová práva do sezony 2029/2030

Aktuality, Aktuality Televize, Televize 2. 11. 2026

Eurosport, TNT Sports a HBO Max prodloužily dohodu s Evropskou vysílací unií (EBU) o přenosech biatlonového Světového poháru a mistrovství světa. Nový kontrakt pokrývá čtyři sezony od ročníku 2026/2027 do sezony 2029/2030 a zahrnuje 44 evropských trhů.

Zdroj: OSLO, NORWAY – MARCH 21: Eric Perrot of France and Sturla Holm Laegreid of Norway in action during the Men 12.5km Pursuit at the BMW IBU World Cup Biathlon Oslo on March 21, 2026 in Oslo, Norway. (Photo by Kevin Voigt/GettyImages)

Dohoda se vztahuje na evropské trhy s výjimkou severských zemí, Polska a Ruska. Na 34 trzích zahrnuje exkluzivní práva na kompletní sezonu Světového poháru. Zveřejněná tisková zpráva jednotlivé země s exkluzivitou nevyjmenovává.

Televizní přenosy bude nadále zajišťovat Eurosport, ve Velké Británii a Irsku také TNT Sports. Streamovací platforma HBO Max nabídne všechny závody živě i ze záznamu.

HBO Max nabídne přeskakování ke klíčovým momentům

Součástí streamovacího pokrytí bude funkce Klíčové momenty, která divákům umožňuje přejít přímo k vybraným situacím v závodě a znovu si je přehrát. Přenosy doplní rozhovory, krátké sestřihy a další redakční obsah na lokálních webech, v aplikacích a na sociálních sítích.

Podle Trojana Paillota, který má u Eurosportu a TNT Sports na starosti práva, syndikaci a komerční rozvoj, má kombinace televizního vysílání, streamingu a doprovodného obsahu přivést k biatlonu další fanoušky.

Kontrakt zahrnuje také nadcházející mistrovství světa. V roce 2027 šampionát uspořádá estonské Otepää, v roce 2028 rakouský Hochfilzen a o rok později norské Oslo.

Počet diváků biatlonu na HBO Max podle provozovatele vzrostl

Provozovatel uvádí, že počet předplatitelů sledujících biatlonový obsah na HBO Max během minulé sezony meziročně vzrostl o 18 procent. Absolutní počet těchto diváků nezveřejnil.

Silný zájem podle jeho údajů zaznamenal biatlon také během zimních olympijských her v Miláně a Cortině 2026. V celoevropských výsledcích sledovanosti na jeho platformách patřil mezi tři nejsledovanější sporty. Ve Francii obsadil první místo, ve Švédsku tvořily biatlonové závody devět z deseti nejsledovanějších přenosů.

Biatlon zůstává jednou z hlavních součástí zimního sportovního portfolia Eurosportu a TNT Sports. To zahrnuje například také alpské lyžování a skoky na lyžích. K uzavření nové dohody podle tiskové zprávy přispělo i potvrzení závodního programu Mezinárodní biatlonovou unií až do sezony 2029/2030.

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