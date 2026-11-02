Eurosport a HBO Max prodlužují biatlonová práva do sezony 2029/2030

Eurosport, TNT Sports a HBO Max prodloužily dohodu s Evropskou vysílací unií (EBU) o přenosech biatlonového Světového poháru a mistrovství světa. Nový kontrakt pokrývá čtyři sezony od ročníku 2026/2027 do sezony 2029/2030 a zahrnuje 44 evropských trhů.
Dohoda se vztahuje na evropské trhy s výjimkou severských zemí, Polska a Ruska. Na 34 trzích zahrnuje exkluzivní práva na kompletní sezonu Světového poháru. Zveřejněná tisková zpráva jednotlivé země s exkluzivitou nevyjmenovává.
Televizní přenosy bude nadále zajišťovat Eurosport, ve Velké Británii a Irsku také TNT Sports. Streamovací platforma HBO Max nabídne všechny závody živě i ze záznamu.
HBO Max nabídne přeskakování ke klíčovým momentům
Součástí streamovacího pokrytí bude funkce Klíčové momenty, která divákům umožňuje přejít přímo k vybraným situacím v závodě a znovu si je přehrát. Přenosy doplní rozhovory, krátké sestřihy a další redakční obsah na lokálních webech, v aplikacích a na sociálních sítích.
Podle Trojana Paillota, který má u Eurosportu a TNT Sports na starosti práva, syndikaci a komerční rozvoj, má kombinace televizního vysílání, streamingu a doprovodného obsahu přivést k biatlonu další fanoušky.
Kontrakt zahrnuje také nadcházející mistrovství světa. V roce 2027 šampionát uspořádá estonské Otepää, v roce 2028 rakouský Hochfilzen a o rok později norské Oslo.
Počet diváků biatlonu na HBO Max podle provozovatele vzrostl
Provozovatel uvádí, že počet předplatitelů sledujících biatlonový obsah na HBO Max během minulé sezony meziročně vzrostl o 18 procent. Absolutní počet těchto diváků nezveřejnil.
Silný zájem podle jeho údajů zaznamenal biatlon také během zimních olympijských her v Miláně a Cortině 2026. V celoevropských výsledcích sledovanosti na jeho platformách patřil mezi tři nejsledovanější sporty. Ve Francii obsadil první místo, ve Švédsku tvořily biatlonové závody devět z deseti nejsledovanějších přenosů.
Biatlon zůstává jednou z hlavních součástí zimního sportovního portfolia Eurosportu a TNT Sports. To zahrnuje například také alpské lyžování a skoky na lyžích. K uzavření nové dohody podle tiskové zprávy přispělo i potvrzení závodního programu Mezinárodní biatlonovou unií až do sezony 2029/2030.