Show Jana Krause – hosté 8. 2. 2023

Herec Václav Vydra, moderátor Vladimír Kořen a socioložka Hana Malinová se představí v dalšího dílu Show Jana Krause, která bude k vidění ve středu 8. února ve 21.40 na Primě.



Václav Vydra – herec a milovník koní. „Pokud herec nemá nějakou zálibu, tak ho pozdější nezájem může zlomit. To se v mém případě ale stát nemůže. Já mám tolik práce, že nevím, kam dřív skočit,“ říká čerstvě sedmašedesátiletý Václav Vydra. Člen uměleckého souboru Divadla na Vinohradech hraje i na dalších scénách (třeba v pražském Divadle Kalich nebo v Hudebním divadle Karlín), natáčí filmy a seriály (např. novinku televize Prima s názvem Pod hladinou), společně s manželkou namlouvá oblíbený pořad Prostřeno! a hlavně se s obrovským nasazením a vášní věnuje chovu koní. Dokonce pro ně na statku Malčany, který spoluvlastní, založil institut. Ten se zaměřuje na celostní způsob péče, včetně speciálního přístupu ke kopytům. Co by jeho boji za lepší život pro tato ušlechtilá zvířata řekli jeho rodiče – herec a režisér Václav Vydra a herečka Dana Medřická? „Byli to inteligentní lidé a já jsem jejich syn. Myslím, že by je to potěšilo a že by mě v mém snažení podpořili. A to přesto, že s koňmi neměli nic společného.“

Vladimír Kořen – moderátor a učitel. Dvanáct let moderuje s Marošem Kramárem zábavný pořad o přírodě. Poznatky z role „pokusného králíka“, na němž se před kamerou testují fyzikální zákony, teď využívá ve svém novém povolání – už rok učí na základní škole v Říčanech fyziku a přírodovědu. Jak k tomu došlo? „Manželka je učitelka, a když jsem pro ni zkraje loňského roku přijel ke škole – tehdy jsme čekali naše čtvrté dítě, potkali jsme se s panem ředitelem. A on mi povídá: ,Zrovna když mi odchází pár lidí, ty mi ještě navíc přivedeš dobrou učitelku do jiného stavu. Kdybys byl chlap, tak mi pomůžeš a půjdeš učit.‘ Namítl jsem, že nemám pedagogické vzdělání, on na to, že si ho můžu dodělat při zaměstnání, a během půlhodiny jsem měl podepsanou smlouvu,“ popisuje.

Hana Malinová – socioložka a zakladatelka sdružení Rozkoš bez rizika. Třicet let podává pomocnou ruku ženám, které se věnují prostituci. Pomáhá jim zajistit vyšetření na pohlavně přenosné choroby, ale třeba také dluhové poradenství. „Zhruba čtvrtina to dělá proto, že se třeba nudí nebo si to chce vyzkoušet. Pětasedmdesát procent to dělá kvůli finanční nouzi. Zatímco dříve měly dluhy po svých partnerech, dnes už mají své vlastní, když si například půjčí na nájem,“ vysvětluje. Součástí Hanina sdružení je i ochotnický divadelní soubor s názvem Rozkoš, v němž působí jako principálka, autorka divadelních her a hráčka na kontrabas.