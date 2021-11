Show Jana Krause – hosté 3. 11. 2021

Komik Lukáš Pavlásek, herečka Alice Bendová a kuchař Marek Pavala se představí premiérovém dílu Show Jana Krause ve středu 3. listopadu ve 21.35 na Primě.



Lukáš Pavlásek – oblíbený komik vzbudil zájem veřejnosti o svou osobu už před lety – nejprve účinkováním v reklamě, poté originálními komediálními výstupy. Nedávno měl premiéru jeho druhý celovečerní stand-up speciál Planeta slepic, se kterým nyní úspěšně jezdí po celém Česku. „Stand-up je asi to nejvíc, co dělám. Líbí se mi na něm zkratka, ve které se můžu vyjádřit ke všemu na světě a všechno zlehčit. Tenhle žánr je specifický v tom, že je člověk na všechno sám. Představuje to výzvu, která mě baví,“ říká. V poslední době se Lukáš etabloval i jako spisovatel, jehož knihy, včetně té aktuální, nazvané Rok ajťáka, aspirují na bestsellery a sbírají humoristická ocenění. Ke knihám má ostatně úzký, i když svérázný vztah odmalička. „Dělal jsem si sešitky a ty jsem pak ostatním prodával. Pak jsem dělal představení a ty knížky dával k podpisu. A bavilo mě dělat scénky na táborech. To pro mě byl ten nejlepší okamžik. Jeden z mých prvních skečů byl skeč se Švejkem,“ vzpomíná na svůj úplně první byznys Lukáš.

Alice Bendová – herečka, kterou proslavila role mrchy Simony v seriálu Rodinná pouta. Od té doby si Alice Bendová zahrála spoustu dalších záporných postav, naposledy v seriálu Primy Dvojka na zabití. Své fanoušky umí Alice potěšit a pobavit i mimo televizní obrazovky, na sociálních sítích. Tam nyní mohou například sledovat přípravy na její druhou svatbu, kterou chystá s partnerem Michalem. Rozhodli se, že nebude nijak okázalá, navíc není vůbec jisté, zda se na ni dostaví Alicina matka. „Rozhodli jsme se, že to uděláme na Kanárech na pláži. Bude to rychlovka, jen my dva, děti a svědci. Moje maminka byla vtipná, když řekla, že nikam neletí, protože si už jednu moji svatbu zažila a stačilo jí to. Prý to s námi oslaví až doma. Po těch jedenácti letech, co jsme s Michalem spolu, už nic nehrotíme. Šaty budu mít bílé nebo smetanové, plážové, a určitě pětimetrový závoj, ať tu pláž pořádně vymetu,“ směje se herečka.

Marek Pavala – vystudoval fotografii, ale vždy ho víc zajímalo vaření. To ho dovedlo až do kuchařské televizní show, kde byl za rebela. Jak díky svému temperamentu, tak netradičnímu přístupu v kuchyni. Ale to se stalo už před lety. Dnes je Marek Pavala vyhledáván především jako ten, co vymyslel kočovnou školu vaření Camp Fuego, do níž se každé léto sjíždějí na kurzy zájemci z celé republiky a učí se připravovat jídla výhradně na ohni. „Nebaví mě být zavřený v kuchyni celý den a hákovat. Chci být venku, pokud možno v přírodě. Dobře jíst a pít. A ideální stav je, když můžu lidem předávat zkušenosti s vařením venku na ohni, kdy se dají využívat netradiční techniky vedoucí k úžasným výsledkům. Je docela cool si uvědomit, že umíme na ohni naučit kohokoliv udělat jídla lepší než ve většině restaurací. Buřtům odzvonilo. Ale jak to říkám, tak bych si jeden dal,“ představuje svůj koncept Marek.