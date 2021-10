Show Jana Krause – hosté 27. 10. 2021

Herečka Jitka Asterová, krasobruslař Tomáš Verner a spisovatel Tomáš Padevět se představí v premiérovém dílu Show Jana Krause ve středu 27. října ve 21.35 na Primě.



Zdroj: TV Prima

Jitka Asterová – proslavila se nejen herectvím, ale i díky rádiovému pořadu, který moderovala devět let. „Už bych to nechtěla dělat. Byl to takový velmi bouřlivý úsek. Etapa mého života, ke které bych se už nechtěla vrátit, ale nelituji, že jsem to dělala. Nabídka přišla jako z čistého nebe, a ačkoliv jsem poměrně stydlivý člověk, jelikož šlo o rádiový pořad, tak jsem se o tom tématu nestyděla mluvit, protože na mě nebylo vidět. Můj Sexy život už skončil – ten v rádiu. Jinak život mám pořád sexy,“ říká Jitka Asterová. V době, co dělala rádiový pořad, nedostala ani jednu nabídku na filmovou roli. Od chvíle, co nastoupila do rádia, měla nesčetně příležitostí k moderování, ale ty filmové upadaly. U divadla je to naštěstí jiné, protože tam se to Jitčinými slovy tak neškatulkuje, jako moderátorka lechtivé show ale asi byla pro režiséry do filmových rolí těžko uvěřitelná. „Nemůžu říct, že je mi to úplně jedno. Byla jsem ale na rozcestí a díky rádiu se mi naskytly i jiné možnosti,“ říká herečka.

Tomáš Verner – po ukončení aktivní krasobruslařské kariéry se Tomáš Verner stal sportovním diplomatem, trenérem, organizátorem, komentátorem a v neposlední řadě loni také otcem. Aby toho nebylo málo, aktuálně se mistr Evropy z roku 2008 odhodlal i k televiznímu dobrodružství na tanečním parketu. „Kvůli krasobruslení jsem nemohl chodit do tanečních. To je ta jediná věc, kterou mi sport vzal, a teď mi ji dal zpátky v tisícinásobné míře,“ říká Tomáš. Tanec v přímém přenosu ale rozhodně není tím jediným, co ho v současné době zaměstnává. Stal se vedoucím krasobruslařské sekce ve Vysokoškolském sportovním centru, pomáhá své bývalé trenérce Vlastě Kopřivové s tréninkem talentů a zároveň v Akademii Tomáše Vernera sám vede amatérské sportovce. Kromě toho všeho se snaží být co nejlepším manželem a tatínkem. „Přestože syna nadevše miluji, když jsem ho před časem tři a půl hodiny sám hlídal, připadalo mi to jako celý den. Pořád si myslím, že muži bez žen by byli ztraceni. A to nejen v péči o děti,“ říká Tomáš.

Tomáš Padevět – autor knihy o zpěvačce Haně Hegerové. Kniha Carmen s podtitulem Skutečný život Hany Hegerové vyšla před pár dny a je autorizovaným životopisem legendární zpěvačky, která zemřela letos v březnu ve věku nedožitých 90 let. Ty by oslavila před pár dny. Autorem publikace je Tomáš Padevět, který se s paní Hegerovou léta přátelil. Ze strany autora splněnou podmínkou šansoniérky bylo to, že kniha vyjde až po jejím definitivním odchodu. Je údajně natolik otevřenou zpovědí, že si nepřála čelit následnému mediálnímu tlaku. „Z knih, které vyšly po smrti Hegerové, nebyla ani jedna autorizovaná, vznikly z rozhovorů, článků a jiných veřejně dostupných zdrojů. Moje kniha se od ostatních velice liší, protože na ní spolupracovala přímo paní Hegerová. Dlouhých deset let jsem si k ní domů chodil intenzivně povídat a v tom spočívá jedinečnost tohoto dokumentárního románu,“ říká Tomáš. Carmen se nevyhýbá ani temným stránkám života Hegerové, včetně angažmá jejího otce ve slovenském fašistickém státu nebo zpěvaččina půlročního pobytu ve vězení.