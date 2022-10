Show Jana Krause – hosté 26. 10. 2022

Herečka Chantal Poullain, Pepa Vrtal alias Fotr na tripu a chodící encyklopedie Viktorie Mertová se představí v premiérovém dílu Show Jana Krause ve středu 26. října ve 21.35 na Primě.



Chantal Poullain – herectví studovala v Ženevě a v Anglii, účinkovala v několika francouzských a švýcarských snímcích, nakonec ji však láska zavedla na východ, do Československa osmdesátých let. A pak už tu Chantal Poullain zůstala. Hraje divadlo, objevuje se ve filmech a televizi, maluje a věnuje se své nadaci Archa Chantal. A nikdy si nelámala hlavu s tím, že její čeština není dokonalá, vždy se domluvila, ať francouzsky, nebo po svém česky. „Záleží na tom, kdo a kde se mnou u stolu sedí. Když jsme ve Francii, mluvíme tam jen francouzsky. Jinak se synem Vladimírem jazyky mícháme. Často to vypadá takhle: já mluvím francouzsky, on mi odpovídá česky. Či já mluvím česky, on mě opravuje. Umí krásně francouzsky, má roztomilý přízvuk. Já naopak stále ve francouzštině žiju, je to můj ostrov. Čeština, i kdybych chtěla a přestože ji miluji, nebude nikdy můj rodný jazyk. Nejraději se ji učím při povídání s lidmi. Učení jazyku z knih mě totiž nebaví. Jsem líná. A v životě dělám hlavně to, co mě baví,“ vypráví Chantal.

Pepa Vrtal alias Fotr na tripu – je otec dobrodruh a cestovatel, který co chvíli vyráží vytuněným autem s manželkou a malými dcerami poznávat svět. „Cestování s rodinou je skvělé propojení práce a toho, že s tou rodinou jste. Ale ještě lepší je, že ta rodina cestovat chce. I děti mají odmalička cestovatelství v sobě. Neběháme však po památkách UNESCO, nelezeme na každý kopec a neskáčeme do každého moře,“ přibližuje Pepa rodinnou zálibu a zároveň svůj populární pořad Fotr na tripu. V jeho rámci se Vrtalovi dostali například až do Iráku. „Tam to bylo těžké ze dvou důvodů. Jedním byla bezpečnostní situace, kterou jsem před holkami tajil. A pak ten mužsko-ženský svět, který tam funguje trošičku jinak, než jsme zvyklí. Mně jako chlapovi to tak nepřijde, ale holky a moje žena se tam necítily dobře,“ vypráví Pepa a jedním dechem dodává: „Naopak ale třeba Gruzie je naprosto úžasná země s výborným servisem pro turisty a skvělým jídlem. A pak samozřejmě ty krásné hory, Kavkaz je opravdu nedotčený. Jen se musíte vyhnout problémovým místům, ale na ty vás Gruzínci vždycky upozorní.“

Viktorie Mertová – je dcerou známých rodičů, herečky Zory Jandové a hudebníka Zdenka Merty, ale to na Viktorii Mertové rozhodně není nejzajímavější, říká se o ní, že je chodící encyklopedie. Posuďte sami: Číst uměla už ve třech letech a při nástupu na základní školu ji chtěli poslat rovnou do druhé třídy. Vystudovala mezinárodní studia, americká studia, politologii a mezinárodní vztahy na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Tam nyní přednáší dějiny Spojených států amerických. Viktorii vždy bavilo studium, vzdělávání se a všemožné encyklopedie a slovníky, kromě své bystrosti a pohotovosti dokáže okolí okouzlit spontánností. Proslýchá se o ní, že kam přijde, způsobí rozruch, a dokáže se chovat jako neřízená střela. Když něco zkazí, zuří, když se jí něco povede, skáče radostí. A kromě učebnic a knih má hodně ráda amatérské divadlo.