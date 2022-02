Show Jana Krause – hosté 23. 2. 2022

Herec Petr Rychlý se syny Ondřejem, Matějem a Petrem, herečka Hana Barcalová a kulturistka Jana Stöckelová se představí v premérovém dílu Show Jana Krause ve středu 23. února ve 21.35 na Primě.

Petr Rychlý se syny Ondřejem, Matějem a Petrem – klan Rychlých. Otec a tři synové. Veřejně společně vystoupí vůbec poprvé a jejich televizní premiéra se uskuteční právě v Show Jana Krause. Petr je oblíbený herec. Hraje v seriálech, moderuje televizní pořad i společenské akce, loni debutoval v celovečerním filmu, a i když před časem opustil stálé angažmá v divadle, nezanevřel ani na činohru, jen říká, že by ji chtěl dělat trochu jinak než doteď. K tomuto Petrovu rozhodnutí určitě přispělo jistě i to, že před několika lety prodělal infarkt. „Dnes mám už určité zásady. Jeden den v týdnu mám vždy volno na relaxaci, pokud jedu někam dál než tři sta kilometrů, tak na místě přespávám a neženu už se v noci zpět domů. Naučil jsem se konečně odpočívat. Předtím jsem nedovedl být doma hodinu v klidu. Jakmile jsem seděl dvacet minut, už jsem měl výčitky, že bych měl něco dělat,“ vypráví Petr. Za to, že se tatínek trochu zklidnil, jsou určitě vděční i jeho synové. V jeho šlépějích se vydal prostřední syn Ondřej, který se vedle herectví věnuje režii a právě otce režíruje v inscenaci hry S pravdou ven, jež bude mít premiéru v Divadle Kalich. Díky Ondřejovi se navíc Petr před pár dny stal už počtvrté dědečkem. Nejstarší syn Matěj je reportérem CNN Prima NEWS a nejmladší Petr ještě chodí do školy.

Hana Barcalová – herečka a moderátorka, která se proslavila v Mexiku. V Praze ani nečeká, že se za ní někdo na ulici otočí nebo ji požádá o podpis. Celebritou se Hana Barcalová stala v Jižní Americe, především v Mexiku. Tam odešla jako modelka, ale díky svému odhodlání a píli si tam za deset let vybudovala úspěšnou kariéru herečky a moderátorky. Účinkovala v několika telenovelách, uváděla vědomostní soutěž vysílanou víc než rok v hlavním vysílacím čase a stala se vítězkou jihoamerické obdoby seznamovací reality show The Bachelor. V té době ji znalo celé Mexiko. Pak jí však v Česku začala umírat maminka, Hana nechala televizní sen plavat a vrátila se zpět sem. Od té doby žije tady, založila produkční společnost, přihlásila se do soutěže Žena České republiky, věnuje se charitativním aktivitám a do Mexika létá několikrát za rok, aby zabezpečila chod útulku pro opuštěná zvířata, který tam vybudovala. „To, kde zrovna žiju a co dělám, je ve většině případů naprostá shoda okolností. Jde mi hlavně o to, abych poznávala nové, inspirativní lidi a zažívala zajímavé věci. Život by měl být hlavně zábava a adrenalin, o tom to celé je,“ říká Hana.

Jana Stöckelová – mistryně světa v kulturistice a fitness a zápasnice v bahně. Bez nadsázky legenda ženského bodybuildingu. Jana Stöckelová z Chebu se zkrášlování těla činkami věnuje již pětadvacet let. Začínala u fitness, poté přešla ke kulturistice. V obou sportech dosáhla na titul mistryně světa a ještě k nim přidala zápasy v bahně. „Poprvé v posilovně jsem se ocitla ve Františkových Lázních. Protože jsem jako dítě dělala gymnastiku a v osmnácti s ní skončila, měla jsem potřebu dál něco dělat, hýbat se. Pak jsem cosi zahlédla v televizi, co mě k posilovně přivedlo. Odjakživa se mi líbily ženy, které měly takové vysportované svalnatější postavy. S tímhle cílem jsem rovnou poprvé přišla do posilovny, kde jsme s kamarádkou okukovaly, co se tam vlastně všechno dělá,“ vzpomíná Jana. A dodává: „Mě prostě silové sporty baví. Také mě na tréninku zaujalo, že si člověk činkami může zformovat tělo k obrazu svému, což u ostatních sportů většinou není, tam je často rozvoj těla jednostranný. V tom je posilovna přece jen komplexnější, člověk si v uvozovkách opravdu se sebou může dělat, co chce.“ Dnes Jana závody už neobjíždí, na severu Čech je vyhledávanou trenérkou.