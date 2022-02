Show Jana Krause – hosté 2. 3. 2022

Moderátor Miloš Pokorný, pěvkyně Andrea Kalivodová a mistr světa v saunovém divadle Róbert Židek se představí v premiérovém dílu Show Jana Krause ve středu 2. března ve 21.35 na Primě.



Zdroj: TV Prima

Miloš Pokorný – moderátor a bavič, který zasvětil rozhlasovému éteru s menší přestávkou už třicet let života. Spoluzakládal oblíbené pražské rádio, kde byl i jedním z hlavních moderátorů. Pak z něj nečekaně odešel, aby se do něj po letech vrátil, tehdy již bez svého kolegy, s nímž působil i v parodickém hudebním duu Těžkej Pokondr. „Dneska je doba rychlejší a každý chce být slavný hrozně rychle. Ale ono to zkrátka nejde. Nejdřív ty lidi musíš přes rádio získat,“ vysvětluje Miloš. A se smíchem vzpomíná, jak kdysi musel před vedením hájit tehdy začínajícího Leoše Mareše. „Leoš začínal s vykrýváním večerů, a rozhodně nebyl hvězda. Říkali nám, ať ho vyhodíme, že je to blázen.“ A co podle Miloše dělá z moderátora lepšího moderátora? „Mělo by ho bavit se bavit s lidmi a neměl by mít nějaký zásadní logopedické vady. I když si myslím, že dneska, co takhle vidím, to vůbec nevadí, stačí být hezky vysekaný a ono to půjde,“ říká s ironií. Kromě rádia se nyní Miloš pravidelně představuje na obrazovkách Primy jako hadač profesí v pořadu Inkognito.

Andrea Kalivodová – operní pěvkyně, mezzosopranistka. Je dlouholetou sólistkou pražského Národního divadla. Ve velkých rolích se představila na mnoha prestižních světových scénách, zároveň je pedagožkou a v posledních letech i šťastnou manželkou a matkou dvou synů. Profesní a osobní štěstí však není samozřejmostí. Před lety údajně stačilo málo a Andrea by si jej dnes nemusela dále užívat. Cítila přepracování, chronickou únavu, asi i vyhoření, přesto neodbytné signály nevyslyšela, zkolabovala na veřejnosti a byl jí diagnostikován nádor na mozku. „Byl to opravdu silný záchvat. Díkybohu jsem to přežila, protože jsem nespadla někde na beton, ale v restauraci. Věřím tomu, že mám strážné anděly, takže poté, co se to stalo, jsem se dala velmi rychle dohromady. Tenkrát o mě pečovali moji rodiče. Někdy se stane, že po gama noži se objeví takový otok, který přivede do mozku výboj – a stane se průšvih. Když se vám v hlavě něco začne ,podělávat’, tak to není dobré, protože to nemáte pod kontrolou,“ vzpomíná na těžké chvíle Andrea.

Róbert Židek – mistr světa v saunovém divadle. Věděli jste, že existuje něco takovéto? Ve zkratce řečeno – jde o rituál, který je propojením děje, tedy odtud to divadlo. Dále vůně, zdraví, tepla a příznivých účinků na tělo. Na každé vystoupení má Róbert připravenou jinou, vlastní choreografii. V jedné například vystupuje jako Forrest Gump. „Je to autistická osobnost, proto je pro mě velmi obtížné ji ztvárnit. Jednak musí návštěvníci pochopit celý děj, jednak se při vystoupení nesmím usmívat, neboť Forrest se také neusmíval,“ vysvětluje. Zajímavé je, že přitom stačilo málo a Róbertovi se saunování zcela vyhnulo. Jako saunového mistra zlanařili totiž nejprve jeho bratra, zatímco Róbert byl přijat na pozici hotelového plavčíka. Ovšem magická moc sauny byla nakonec přece jen silnější.