Show Jana Krause – 12. 4. 2023 – hosté

Scénárista Petr Kolečko, finalistka Miss Universe Alžběta Ferencová, malíř Štěpán Mareš a iluzionista Obinn Magic se představí v premiérovém dílu Show Jana Krause ve středu 12. dubna ve 21.35 na Primě.



Zdroj: TV Prima

Petr Kolečko – nejúspěšnější český scenárista. Zatímco jeho soukromí už řadu týdnů plní první stránky bulváru, on se věnuje práci. „Nebojím se o sobě prohlásit, že jsem workoholik. Žiju svými příběhy a pořád mě to baví,“ prohlašuje absolvent divadelní dramaturgie na pražské DAMU, který má na kontě bezpočet úspěšných her a televizních i internetových seriálů (např. Most!, Lajna, Marta a Věra, Okresní přebor). A pustil se i do filmové režie – natočil romantickou komedii z volejbalového prostředí s názvem Přes prsty a poté snímek Zbožňovaný. „Pro mě to byla vyloženě srdeční záležitost, protože je to o mém dědovi, rodině, lásce a odpuštění,“ říká a dodává, že do budoucna zůstane u psaní scénářů. V čem podle něj spočívá úspěch takového seriálu? „Je daný hodně tím, jestli se líbí ženám, což platí nejen pro televizi, ale i pro divadlo. Ženy jsou většinou ty, které rozhodují, na co se bude dívat nebo na co se půjde.“

Alžběta Ferencová alias Zea – finalistka Miss Universe, zpěvačka, herečka a modelka. Život a kariéru jí změnila soutěž Miss Universe, do které se dostala přes náhodné oslovení na ulici. „Nikdy předtím jsem neviděla v televizi v nějaké slovenské soutěži krásy dívku jako já, Romku. Moc jsem tomu nevěřila, ale postoupila jsem do finále, což mi otevřelo spoustu nových dveří,“ popisuje dnes jedenatřicetiletá Alžběta, která vystupuje pod uměleckým jménem Zea. Kromě modelingu se věnuje i tanci (ovládá téměř všechny styly), zpěvu (vydala debutové album Burning Light) a herectví – nedávno zazářila ve slovenském seriálu Iveta (autor scénáře Petr Kolečko, režie Jan Hřebejk) a čeká ji natáčení druhé série. Kdyby si ji lidé měli pamatovat jen kvůli jedné jediné věci, jaká by to byla? „Asi autenticita. Vždy jsem se snažila a vždy se budu snažit být co nejvíc sama sebou.“

Štěpán Mareš – malíř a karikaturista, autor kultovního komiksu Zelený Raul. „Špatně se kreslí lidé, kteří jsou pohlední a mají souměrný obličej,“ tvrdí autor dnes už kultovního komiksu, který měl podtitul „nekonečný příběh České republiky očima ufouna”, často vzbuzoval velké emoce a vycházel téměř třicet let, což je unikát. Kulatiny má za sebou i samotný Štěpán. Jak se cítí coby padesátník? „Samozřejmě, že fyzicky je každý další rok znát. Pohybu moc nedám, pořád jen sedím za stolem a kreslím, takže se někdy probudím a dumám, kde jsem, co jsem a jestli vlastně vůbec jsem.“

A jako překvapení pro Jana Krause přijde se speciálním kouzlem iluzionista Obinn Magic – vlastním jménem Martin Obdržálek, který je civilním povoláním policista a můžete ho znát z úspěšné show Česko Slovensko má talent. (