Prima uvede Like house 3 s Dominikou Myslivcovou

Reality kanál Prima SHOW zařadí do vysílání další řadu reality show pro mladé – LIKE HOUSE 3. Premiérové díly představí novou partu osmi influencerů v čele s modelkou, blogerkou a českou Barbie – Dominikou Myslivcovou. Diváci nahlédnou do života influencerů poprvé v pondělí 7. března a následně pak každý všední den v 18.30 na Prima SHOW. Ve všední dny nebude chybět ani LIKE HOUSE 3 NIGHT SHOW, a to po desáté hodině večer. Influencer, který dostane od diváků nejvyšší počet hlasů, se stane vítězem a získá výhru ve výši půl milionu korun.



Zdroj: TV Prima

Osm influencerů, tři měsíce a jedna vila! Kanál Prima SHOW zařadí pro programu na základě úspěchu předchozích dvou řad pokračování reality show LIKE HOUSE. Nová parta influencerů bude trávit společný čas v jedné vile za přítomnosti kamer, a diváci tak budou mít možnost podívat se pod ruce tvůrcům obsahu a zábavy, které na sociálních sítích sledují stovky tisíc lidí. Producenti vybrali do třetí řady směs zajímavých osobností v čele s modelkou, blogerkou a českou Barbie – Dominikou Myslivcovou. „Je to neuvěřitelné! Bude to pro mě obrovská zkušenost. Mám ambici vyhrát, jsem soutěživá holka,“směje se Dominika Myslivcová, která už měla možnost se s ostatními influencery potkat na focení promo fotografií. „Popravdě jsem všechny neznala, některé jsem viděla na TikToku, a jsou moc šikovní. Teď, když se vidíme naživo, tak působí všichni sympaticky. A jsou o dost mladší. Jsem zvědavá, jak to budeme zvládat. Cítím, že budu taková jejich starší sestra… Ale myslím, že si navzájem sedneme a užijeme si to,“ prozradila před startem natáčení modelka. A co si od účasti v show slibuje? „TikTok pro mě není vyloženě španělská vesnice, ale zase v něm nejsem tak zběhlá, takže to beru i tak, že se něco naučím a vylepším svůj obsah.“

Společně s Dominikou do vily nastoupí Hanka Gelnarová (@hanka_gelnarova), Sebastian Lyang (@sebastian_lyang), Vojta Medlen (@medlenvojta), David Nguyen (@dyguen_), Liubov Tupiková (@lyubov103), Lukáš Tůma (@_luktuma__) a Simona Tvardek (@yngsiimonii). Soutěžící budou čelit novým úkolům, dostanou se za hranu své komfortní zóny a odhalí svůj pravý charakter. Influencer, který dostane od diváků nejvyšší počet hlasů, se stane vítězem a získá výhru ve výši půl milionu korun.

„Snažíme se účastníky vybírat tak, abychom namíchali pestrou skupinu různorodých charakterů. Aby si mezi nimi divák našel svého favorita, a samozřejmě i někoho, kdo by ho mohl štvát,“ vysvětluje kreativní producent Pavel Nosek. „Dominika Myslivcová je v českém prostředí vnímána tak trochu kontroverzně, a přiznávám, že je to pro show přínos. Myslím, že diváky zajímá, jak se osobnosti známé ze sociálních sítí nebo i tradičních médií budou chovat v jedné vile pod dozorem kamer. A ten, kdo říká, že ho to nebaví, tak právě toho to baví ještě víc než ostatní,“ říká Pavel Nosek a doplňuje. „Téměř všichni influenceři působí naživo úplně jinak, než když je sledujete na sociálních sítích. A já doufám, že se nám v další řadě LIKE HOUSE opět podaří ukázat mladé lidi takové, jací skutečně jsou.“

Vila z předchozí řady se tvůrcům osvědčila, a tak se do ní nastěhují i noví soutěžící. Komplex nabízí 1167 metrů čtverečních, včetně velké zahrady. Soutěžící uvnitř najdou čtyři pohodlné ložnice, kuchyni a velký obývací prostor s ikonickým neonovým nápisem LIKE HOUSE nad sedací soupravou. Zahrada nabízí venkovní sezení, vířivku i otužovací káď. Součástí komplexu je také zpovědnice, kam chodí soutěžící pravidelně vyjadřovat své myšlenky, názory a komentáře.

LIKE HOUSE 3 odstartuje na kanálu Prima SHOW v pondělí 7. března v 18.30 a následně jej diváci uvidí každý všední den. Vysílání doplní noční pořad, který se poprvé představil s druhou řadou show. LIKE HOUSE 3 NIGHT SHOW zařadí Prima SHOW každý všední večer ve 22.00, reprízu LIKE HOUSE 3 nasadí do dopoledního vysílání Prima COOL a nočního vysílání hlavní stanice Prima.