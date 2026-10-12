Nova nasadí třetí řadu Případů mimořádné Marty. Nabídne osm nových dílů

TV Nova uvede třetí řadu seriálu Případy mimořádné Marty v neděli 18. října 2026 ve 20:20. Tatiana Dyková se v hlavní roli vrátí v osmi premiérových epizodách. Nová řada naváže na předchozí dvě série, které v cílové skupině 15–54 let dosahovaly průměrného podílu na sledovanosti kolem 25 procent.
Zdroj: TV Nova
První řadu sledovalo v průměru 1,043 milionu diváků starších čtyř let. V obchodní cílové skupině 15–54 let získala průměrný podíl na sledovanosti 24,62 procenta. Druhá série dosáhla ve stejné skupině podílu 25,13 procenta a v kategorii 4+ ji sledovalo průměrně 975 tisíc diváků.
Seriál Nova připomněla také letošními letními reprízami. Ty přilákaly v průměru 622 tisíc diváků ve skupině 4+ a u publika ve věku 15–54 let zaznamenaly podíl 19,46 procenta.
„Úspěch prvních dvou řad potvrdil, že si diváci superinteligentní, vtipnou a trochu trhlou Martu v podání skvělé Táni Dykové zamilovali a my jsme se k ní rádi vrátili potřetí. Výhodou dalších řad je, že můžeme přesněji ladit a rozvíjet to, co na seriálu funguje a dovolím si říct, že třetí řada je zatím naše nejnadupanější a nejvtipnější,“ říká kreativní producentka Iva K. Jestřábová.
Vedle nových případů se třetí řada zaměří také na Martin osobní život. „Ve třetí řadě se můžete těšit na nové mužské postavy, které zamávají s osudem Marty, a to hlavně v jejím osobním životě,“ přibližuje Tatiana Dyková. Větší prostor dostane i Martin otec, kterého hraje Bolek Polívka. Pokračovat bude také její komplikovaný vztah s majorem Krainerem v podání Romana Zacha.
Třetí řadu pro TV Nova znovu vyrobila společnost Evolution Films s producenty Ondřejem Zimou a Silvií Michajlovou. Režie se opět ujali Marek Najbrt a Tomáš Pavlíček. Vedle Dykové, Zacha a Polívky se v seriálu objeví také Anita Krausová, Jiří Svoboda a Táňa Malíková.
Premiérové díly bude Nova vysílat každou neděli ve 20:20.