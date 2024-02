Na Voyo startuje bitva o titul Survivor Česko & Slovensko o 2,5 milionu Kč

Dlouho očekávaný start reality show Survivor Česko & Slovensko je tady. Večer na Voyo odstartuje prvním dílem, ve kterém proti sobě stanou dva kmeny: Titáni a Lovci. Více než 70 dní se budou snažit jeden druhého přelstít a přehrát. Už v prvním díle dojde ke kolapsu jednoho soutěžícího. Kdo ale přežije až do konce, odnese si titul a finanční odměnu ve výši 2,5 milionu korun. Premiérové díly budou na Voyo vždy v úterý a ve středu večer. O týden později vždy i na TV Nova.

Zdroj: TV Nova

“V minulé řadě se stále opakovalo, že Survivor není o emocích. Tato řada nám ukáže, že i emoce do hry patří a diváci se mohou rozhodně těšit na nečekané až šokující tahy soutěžících. Už první díl naznačí, že hrát se letos bude. Uvidíme i kdo je dobrý lhář a nebojí se přelstít. V prvním souboji prověříme, jak dobře je kdo připravený na přežití a jeden z kmenů se ocitne bez ohně. Uvidíme, jak dlouho bez něj budou muset vydržet. Bohužel ne všichni se dočkají na ostrově druhého rána,“ prozrazuje producentka Adéla Brož a moderátor Ondřej Novotný ji doplňuje: „Oba kmeny jsou velice zajímavé. Jsem zvědavý, jak budou bojovat. Myslím si, že v obou kmenech jsou zajímavé a silné charaktery. Ale přiznám se, že v obou kmenech vidím lidi, kteří od sebe možná mají větší očekávání, než budou schopni naplnit.“

Kmen Titánů tvoří známé tváře, lídři a idolové, kteří jsou zvyklí na úspěch. Vyzve je kmen Lovců, kteří jsou hladoví po vítězství a chtějí soupeře pokořit. Bojovat ale nebudou pouze proti sobě, ale i s drsnou přírodou. Denní teploty se pohybují okolo 30 až 35°C. Letošní noční teploty ale klesají běžně na 14°C. Letos hodně fouká a vlny v moři jsou větší než obvykle. Soutěžící mají v divoké přírodě k dispozici pouze dřevo, prkna, palmové listí, termosku, deku, lžíci a vidličku. Vše ostatní si musí vyhrát v soubojích. Na ostrově každý má dvanáct kusů oblečení, a to včetně spodního prádla, ponožek a plavek.

Vysílání reality show Survivor Česko & Slovensko doprovodí i spousta bonusového obsahu na webu Nova.cz, kde diváci vedle neodvysílaných záběrů i rubrika Obrovská chyba Ondřeje Novotného, v níž moderátor přidá vlastní komentář ke klíčovým momentům show. Samostatným doprovodným pořadem pak bude ŠVANCIBAR, jehož tváří bude loňský účastník, fotbalista Petr Švancara. Ve studiu přivítá vyřazené hráče i speciální hosty z řad fanoušků Survivoru, s nimiž na show nahlédne pohledem člověka, který si boj o přežití zažil na vlastní kůži. Fanoušci drsné show najdou veškeré informace na jednom místě v aplikaci Survivor CS. Jsou zde profily soutěžících, bonusový obsah, statistiky a hlasování.

Zdroj: TV Nova

Letošní soutěžící:

ORNELLA KOKTOVÁ

Ornella, 31 let, podnikatelka

Ornella původně začínala jako modelka a hosteska. Jak sama říká, proslavila ji láska. Konkrétně románek s o 36 let starším Josefem Koktou, který byl v té době úspěšným podnikatelem a byl ženatý s moderátorkou Gábinou Partyšovou. Dnes jsou Ornella a Josef manželé a mají spolu tři děti. Jak spolu žijí a vychovávají děti, televizní diváci mohli vidět v pořadu Výměna manželek. V bulváru se často objevují i Ornellina matka a sestra, které jsou rovněž výraznými osobnostmi. Přestože ji ostatní soutěžící mohou podceňovat, je rozhodnutá předvést svou tvrdou stránku a odolnost. Na těžké podmínky je připravená a nedělá si z nich hlavu. Zná dobře hru a jde do ní s jasně stanoveným plánem. Chce ukázat svým dětem, že jejich máma je lvice, která se dokáže vypořádat s kdejakou výzvou.

SAMUEL KRIŠTOFIČ

Pirát, 34 let, bojovník MMA

Bojovníkovi Samuelu Krištofičovi ve světě MMA sportů nikdo neřekne jinak než „Pirát“. Na konci minulého roku se v Oktagonu blýsknul skalpem Karlose „Terminátora“ Vémoly, kterého nemilosrdně knockoutoval už v prvním kole. Samuel má za sebou těžké dětství. Otec byl alkoholik a matka jej a jeho sestru vychovávala sama. Rodina často neměla peníze, ale právě tato zkušenost jej podle jeho vlastních slov neustále posouvá dopředu a pomáhá mu být lepším člověkem i sportovcem. Na ostrově má v plánu hrát hru na padoucha s tváří medvídka. Ostatní soutěžící je připraven si získat především svým humorem.

RACHEL KARNIŽOVÁ

Rachel, 22 let, módní návrhářka

Rachel byla rozhodně nejhlasitějším účastníkem třetího ročníku reality show Love Island Česko & Slovensko, kde se dostala v páru s Claudem až do finále. Jejich vztah jim ale nevydržel a v lednu letošního roku pár oznámil rozchod. Už před účastí v Love Islandu všichni na Slovensku věděli, kdo je Rachel, když zveřejnila informaci o tom, že v minulém vztahu byla obětí domácího násilí. Rachel je velmi ambiciózní a ví, jak na sebe upoutat pozornost. Kde je Rachel, není nouze o dobrodružství, drama i zábavu. Ač to na první pohled nemusí nechat na sobě znát, je schopna velice chytře přizpůsobit své chování tak, aby nakonec dosáhla svého.

MARTIN MIKYSKA

Mikýř, 30 let, komik

Youtubera a komika Martina Mikysku znají lidé na internetu spíše pod pseudonymem Mikýř. Jeho pořad „Mikýřova úžasná pouť internetem“ kombinuje zpravodajský formát s absurdním humorem. V roce 2021 moderoval hudební Ceny Anděl, kde společně s muzikantem Jordanem Hayem parodovali „oscarovou“ facku Willa Smithe. Místo políčku se ale spolu líbali. Mikýř je bývalým úspěšným snowboardistou a několikanásobným mistrem České republiky ve slopestyle. Do Survivoru se hlásil už v minulosti. Svou účast v soutěži bere jako výzvu, která se neodmítá a věří, že ve stáří bude vděčný, že si tuto příležitost nenechal ujít. Těší se na sportovní výzvy a s nekomfortem i nepříjemnými situacemi plánuje bojovat humorem. Na ostrově bude nejvíce postrádat svou přítelkyni a jezevčíka.

IVANA JIREŠOVÁ

Ivana, 47 let, herečka

Ivana se proslavila rolí v seriálu Ordinace v růžové zahradě, který TV Nova začala vysílat v roce 2005. Kromě něj se objevila také ve druhé sérii show Tvoje tvář má známý hlas. Je známa svým nadšením pro jógu a zdravý životní styl. V minulosti byla také redaktorkou módního časopisu Harper´s Bazaar. Prošla si těžkým rozvodem. Se svým exmanželem měla vyhrocené vztahy a čelila nepříjemným útokům. Usmířili se krátce před jeho úmrtím. Herečka věří, že život jí posílá příležitosti, které mají smysl a takto vnímá i svou účast v soutěži. Největší obavy má z toho, jak bude schopna vycházet s ostatními lidmi, protože sama za sebe říká, že nedokáže své emoce skrývat. Největší výzvou je pro ní sociální hra, jelikož je pro ní důležité jednat s lidmi četně a otevřeně. Ví ale, že někdy i lež k Survivoru patří a chce si vyzkoušet, zda to dokáže.

MARTIN PRÁGR

Márty, 29 let, tanečník

Martin začal tančit již v sedmi letech a do povědomí široké veřejnosti se zapsal jako účastník tří ročníků soutěže StarDance. Jeho tanečními partnerkami byly Gabriela Soukalová, Simona Babčáková a Iva Kubelková. V taneční soutěži byla většina pozornosti věnována jeho slavným partnerkám, se Survivorem ale přišla jeho chvíle, aby zazářil on sám. Je člověkem, který se nikdy nevzdává a když už se pro něco rozhodne, věnuje maximální úsilí a soustředěnost tomu, aby uspěl. To platí i pro jeho účast v soutěži, kterou bere jako výzvu a hodlá ji využít na 100 %. Kromě tance se do paměti lidí zapsal i benefiční akcí na pomoc Hodonínu po ničivém tornádu.

DENISA DVOŘÁKOVÁ

Denisa, 32 let, topmodelka

Denisa je česká topmodelka, která v roce 2006 vyhrála světové finále soutěže Elite Model Look. S modelingem začínala v patnácti letech. Předváděla pro nejslavnější světové návrháře Christiana Diora, Burberryho, Chanel, Chloé, Johna Galliana, Karla Lagerfelda, Kenzo, La Perlu nebo Pradu. Díky své profesi také procestovala celý svět. Pracovala v Paříži, Miláně, Berlíně, Barceloně nebo New Yorku a je také držitelkou světového titulu Modelka roku. Její život a kariéra je splněným snem mnoha dívek. Denisa rozhodně není křehkou a rozmazlenou dívkou, jak si o ní lidé myslí. Na svou účast v soutěži se pečlivě připravovala. Například se učila, jak rozdělat oheň pomocí křemene.

SEBASTIAN NAVRÁTIL

Sebastian, 32 let, hudebník

Zpěvák a skladatel Sebastian v roce 2012 vystupoval se svou kapelou v soutěži Česko-Slovensko má talent, ale tehdy velkého úspěchu nedosáhli. Sebastian se postupně přeorientoval na sólovou kariéru a brzy se mu podařilo prorazit. V roce 2015 byla jeho píseň „Toulavá“ nejpřehrávanější skladbou českého internetu a získal za ni také Českého Slavíka 2015 v kategorii Nejstreamovanější nahrávka. Za poslední rok změnil ve svém životě mnoho věcí – rozchod s dlouholetou přítelkyní, změna hudebního stylu… a i svou účast v Survivoru vnímá jako pokračování této proměny nebo odrazový můstek. Bere ji jako výzvu, ve které uplatní svou přirozenou soutěživost a také jako příležitost vystoupit ze své komfortní zóny. Chce reprezentovat popové zpěváky a dokázat, že i oni jsou drsní a mají na to se popasovat s tak těžkou výzvou. Jeho současnou partnerkou je modelka a vítězka České Miss z roku 2016 Andrea Bezděková, která soutěžila loni v reality show Survivor Česko & Slovensko.

YENIFER CAO

Yenifer, 30 let, infuencerka

Yenifer je dcerou vietnamských rodičů, kteří spolu pracovali v továrně v Rusku a následně se přestěhovali do Německa, kde se Yenifer také narodila. Kvůli problémům s přistěhovalectvím se ale následně musela celá rodina přesunout do Česka. Jelikož její rodiče museli hodně pracovat, svěřili své děti do péče strýci. Po letech se i s bratrem přestěhovala zpět do Německa, kde její bratr tragicky zahynul při autonehodě. Yenifer se následně vdala, ale její manželství nemělo dlouhého trvání. V současné době by se ráda více věnovala herectví. Objevila se v seriálu Boží mlýny, reality show Zlatá mládež a v roce 2020 také v soutěži Masterchef Česko. Ráda by svou účastí v soutěži lidem a svým blízkým ukázala, že to, jak se prezentuje na sociálních sítích je jen fasáda a že v životě je nutné překonávat těžké věci, aby člověk dosáhl něčeho výjimečného.

MICHAEL SKALICKÝ

Michael, 33 let, operní pěvec

Michael je třináct let operním pěvcem, a navíc v Praze provozuje dvě hospody. Na základní škole byl šikanován, protože byl pro ostatní zrzavým zpívajícím klukem s výrazným a nepřeslechnutelným hlasem. Pochází z rozvedeného manželství a vychovávala jej především jeho matka. S otcem měl kvůli svému coming outu komplikovaný vztah, ale nyní se snaží spolu vycházet. Svou účastí v soutěži by mu rád dokázal, že není slabý, ani zženštilý a že i jako gay může být opravdovým mužem. Michael se nebojí ukázat emoce, rád kolem sebe šíří pozitivní energii, ale zároveň nezapomíná, že jde o hru a je připraven hrát tvrdě, vážně a strategicky. Michael je osobnost, kterou nelze přeslechnout. Vždycky si přál být sólovým pěvcem a věří, že sólo dostane prozatím alespoň ve hře Survivor.

VERONIKA SANDHOLZOVÁ

Veronika, 23 let, studentka

Veronika je velice cílevědomá a pro úspěch je schopna udělat téměř cokoli. V roce 2021 získala titul Miss Sympatie. Do Survivoru se neúspěšně hlásila již loni. Od té doby se naplno vrhla do cvičení a zhubla 10 kg. V soutěži hodlá naplno využívat všech svých zbraní, aby si získala důvěru ostatních lidí. Nebojí se použít lež, ohnout informace ve svůj prospěch a tvořit tajné aliance na více stranách. Uvidíme jestli dokáže udržet tajemství a zda ostatní uvěří jejímu nevinnému výrazu křehké blondýnky.

MARTIN CAREV

Martin, 25 let, cestovatel

V šestnácti letech Martin založil kanál na YouTube s názvem Jmenuju se Martin, který má nyní více než 500 000 odběratelů. O tři roky později ho časopis Forbes označil za 20. nejvlivnějšího Čecha na sociálních sítích. Stále je jedním z nejoblíbenějších influencerů generace Y. Působí také ve světě modelingu a vydal i několik vlastních písní. V roce 2022 se objevil v pořadu Tvoje tvář má známý hlas. V posledních letech se věnoval především cestování po světě a malou roli si vystřihnul i v seriálu Ulice. Martin je velkým fanouškem Survivoru, má nastudované všechny řady soutěže, včetně zahraničních verzí. Díky extrémním výletům, jenž během svých cest podnikl, je připravený na tvrdé podmínky, kterým bude muset na ostrově čelit.

ADÉLA KREJDLOVÁ

Adéla, 22 let, zpěvačka

Adéla se v roce 2020 zúčastnila show Česko-Slovensko hledá SuperStar, kde postoupila mezi pětadvacet nejlepších. Poté začala skládat vlastní písně. V současné době se věnuje hlavně cestování a modelingu. O účast v Survivor hodně stála a přípravám obětovala maximum. Do soutěžě jde se strategií: přelstít, přežít a přehrát. Největším problémem pro ni bude představovat digitální detox a také stesk po jejích blízkých. V případě vítězství by finanční výhru investovala do vlastní kavárny, kterou by ráda provozovala se svým přítelem.

JACK HAMID

Jack, 46 let, Hotel Manager

Jack se narodil v Káhiře, ve vlivné rodině. Jeho otec působí jako mezinárodní diplomat a jeho matka byla úspěšnou podnikatelkou v lékárnictví. Jeho sestra je profesorkou na káhirské univerzitě a jeho bratr se živí jako pilot. Jack měl díky tomu tvrdou výchovu a chodil i na armádní školu, odkud si prý do soutěže nese kdejakou zkušenost. Tlak jeho rodiny a především jeho otce byl na něj ale příliš a chtěl ukázat, že dokáže prorazit sám, způsobem, který je mu více vlastní. Dnes je Jack se svými sourozenci kontaktu jen zřídka a nestýká se ani s otcem. Jack je rozvedený a má čtyřletého syna. Tomu by rád ukázal, že jeho táta je hrdina. V česku žije již 15 let a dlouhá léta se živý jako manager pětihvězdičkových hotelů. Do Survivoru se přihlásil, aby našel sám sebe a pravé přátele. Miluje pozornost a je schopen udělat cokoli, aby ji získal. Říká o sobě, že je příliš čestný, s každým se rychle skamarádí. Je ale také drama queen, a ví, že v ostatních bude vzbuzovat emoce. Ať už pozitivní, či negativní. Pokud by vyhrál, rád by veškeré peníze věnoval dětem bez domova.

FILIP KŘÍŽEK

Filip, 24 let, hasič

Filip je impulzivní drsňák a mnozí si ho mohou pamatovat z hrané reality show Praha – den & noc. V šestnácti letech vážil 131 kg, pak během jednoho roku zhubl 50 kg, Dobře si pamatuje, jaké to je mít hlad. Vždycky toužil stát se hrdinou, proto se také rozhodl pro povolání hasiče. Je soutěživý a touží po vděku a uznání od ostatních. Zároveň je sebevědomý a vždy je rád středem pozornosti. Má smysl pro spravedlnost. V soutěži se pravděpodobně nachomýtne ke každému konfliktu a bude se v nich zastávat lidí, kteří mu budou blízcí. Zároveň je ale připravený hrát tvrdou hru a bojovat hlavně sám za sebe až to bude potřeba. Doma mu fandí jeho přítelkyně a roční syn.

NIKOLA KABÁTOVÁ

Nikola, 31 let, programátorka

Nikola pochází z pěti sourozenců. Její matka je samoživitelka a otec se o ni nikdy příliš nezajímal. Její život provází několik tragédií. Babička a sestra uhořely při požáru a její matka utrpěla zranění při pádu ze skály a ona se o ni následně musela starat. Přestože neměla s otcem příliš dobrý vtah, starala se o něj v období, kdy byl psychicky na dně. Ve svém osobním životě by Nikola chtěla něco dokázat sama pro sebe. Ve volném čase tančí street dance a v taneční škole předává své zkušenosti dětem. Nikola je oddanou fanynkou Survivora, viděla téměř všechny zahraniční série a to, že se soutěže může účastnit, je pro ni splněním jejího snu. Hru má pečlivě nastudovanou a dokáže díky tomu postupovat strategicky. Před ostatními soutěžícími hodlá tajit svou skutečnou profesi, aby si o ní nemysleli, že je příliš chytrá.

MARTIN HUSÁR

Bandurko, 30 let, Art Director

Martinova přezdívka „Bandurko“ ve východoslovenském slangu znamená „brambora“. Profesionálně tancuje a pro server RukaHore natáčí rozhovory. Rád žije naplno a je velmi cílevědomý. Život mu nenachystal vždy jednoduché situace a ztratil mnoho blízkých. V Bratislavě mu přezdívají „noční starosta“, ví kdy se co děje, zná kdekoho a miluje život ulice. Survivor má důkladně nastudovaný. Je připraven taktizovat a hrát si s ostatními hráči, které se bude snažit přechytračit. Na ostrově mu budou nejvíce chybět přátelé a rodina, kulturní život a hudba. V Survivoru by také rád všem ukázal, že dokáže být nejen kreativní, ale také že je velkým bojovníkem. Říká o sobě, že je rozvážný pórovatěl a zasáhne vždy v pravou chvíli.

JANA ZICKLEROVÁ

Jana, 52 let, trenérka

Janu před dvěma lety zasáhla těžká osobní ztráta. Kvůli covidu přišla o muže, se kterým byla v manželství dvacet pět let. Svou dceru, která studuje vysokou školu, od té doby vychovává sama a nyní je otevřená všemu, co jí život a budoucnost přinese. Do Survivoru se hlásila potřetí a letos konečně přišla její šance. Její nejbližší její rozhodnutí jít do soutěže přijali s nadšením a podporují ji. Na svůj věk je i díky své profesi ve velmi dobré kondici. Sportuje od útlého věku a až na gymnastiku jí žádný sport není cizí. Je disciplinovaná i drsná a do soutěže jde s jednoznačným odhodláním zvítězit. Je přirozenou vůdkyní, příkladem vytrvalosti a ráda by všem ukázala, že v Survivoru může zvítězit i žena. V soutěži se těší také na digitální detox, očekává, že si pobytem na ostrově vyčistí mysl.

TOMÁŠ RYS

Tomáš, 40 let, Streamer

Tomáš je energický i trochu potrhlý typ, který si rád dělá legraci z lidí na internetu. Také je trochu lehkomyslný a prostořeký. Na internetu se proslavil tím, že ve svých streamech prozrazoval detailní informace o svých bývalých vztazích. 17 let hrál fotbal, s věkem ale pak přesedlal k hraní fotbalu online a nyní se živý jako herní streamer. V osobním životě je cílevědomí ale říká o sobě, že se pořád cítí jako kluk, který má ještě čas užít si dobrodružství a zábavu. Přestože má dlouholetý vztah, není připraven na závazky, uvidíme, zda mu Survivor přichystá dobrodružství po kterém změní postoj. Svou účast v soutěži bere jako výzvu. Sám sebe vnímá jako vůdčí typ. Nemá ale problém fungovat v kolektivu, je kamarádský a mohl by být tím, kdo bude svými vtipy a pozitivní náladou pozvedávat morálku.

IVA SKUPNIK

Iva, 29 let, auditorka

Iva přiznává, že v životě si prochází existenciální krizí. Dosud se vždy snažila být tou hodnou a poslušnou dívkou, přesně tak, jak se to od ní žádalo. Je vdaná a od okolí cítí tlak na to, aby už měla rodinu. Survivor proto považuje za příležitost, jak se ze své pozice vymanit a udělat konečně to, co chce ona a ukázat všem, že dokáže mít svůj názor a jít si za svým vlastním snem. Věří i že jí ostrov změní pohled na svět a bude pak lépe připravená přijmout závazky, které se od ní očekávají. Na ostrově jí nejvíce budou chybět kočka a manžel. Jako svá největší esa v rukávu, která hodlá v soutěži použít, jsou komunikativnost, tvrdohlavost i odolnost. Netají se ani tím, že pokud půjde do tuhého, použije i ženské zbraně. Případnou výhru by použila na splacení hypotéky.

KRISTINA ALEXANDRA HRBKOVÁ

Kristina 29 let, policistka

Veronika má vystudovaná práva a už čtyři roky pracuje jako policistka. Žije v Olomouci, ale za prací dojíždí do Prahy, proto nemá příliš volného času. Ten zbývající vyplňuje především sportem. Pracuje na stejném oddělení se svým snoubencem. Pracují v terénu a jsou těmi, kdo na místo činu vyjíždí jako první. Díky své profesi si prošla již množstvím krizových situací. Svou práci zároveň bere jako svého koníčka a říká, že se v ní našla. Do Survivoru se přihlásila, protože chce zažít něco nového a otestovat své hranice. Ráda by všem ukázala, že policistky jsou silné a nejsou jen pouhými věšáky na uniformu. Přesto, že Kristina lecos vydrží, nejvíc jí bude chybět její pejsek Samík a při myšlence na něho drsná policistka změní na milou pečující „psí mámu“.

JAKUB BÍNA

Jakub, 39 let, trenér

Jakub je zpěvákem skupiny Skyline, která se zaměřuje na elektronickou taneční hudbu. Je známý svou extrémní proměnou z party zvířete na trenéra fitness a kulturistiky. Jako trenér účinkoval v pořadu Zpátky na vrchol na internetové televizi stream.cz, kde lidem radil se změnou životního stylu. Neváhá před ostatními lidmi mluvit otevřeně o svých pocitech a vyjadřovat se k tabuizovaným tématům. Ve svém životě vyhledává nejtěžší výzvy, které by mohl překonat. Do soutěže jde s motivací vyzkoušet si pobyt na ostrově ve společnosti lidí, které vůbec nezná. Je velice upřímný a tvrdý, s ostatními nemá slitování, nerad ustupuje a rozhodně není tím, kdo se nechá umlčet. Má jediný cíl a to dojít až nakonec a vyhrát.