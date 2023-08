Love Island Česko & Slovensko se vrací na Voyo

Vítězové první série reality show Love Island Česko & Slovensko, Čech Martin Kulhánek a Slovenka Laura Chrebetová, se o víkendu vzali. Kromě nich je spolu stále dalších pět párů, které dala dohromady reality show, jejíž třetí řada odstartuje v pondělí 4. září. Diváci Voyo uvidí týdně šest epizod se srdíčky, respektive novými obyvateli vily na ostrově Gran Canaria, kteří se pokusí najít lásku svého života a vyhrát dva miliony korun. Televizní diváci mohou sledovat jednotlivé epizody s denním zpožděním na Nova Fun.

Zdroj: TV Nova

Zamilované srdíčka provede pobytem na ostrově lásky opět moderátorka Zorka Hejdová. Fanoušky Love Islandu čeká řada novinek. Jednou z nich je, že moderátorka bude vždy jednou týdně s obyvateli vily zpětně reflektovat zásadní události předchozího týdne a divákům tak nabídne vysvětlení mnohých emotivních a vypjatých situací, které s odstupem času zhodnotí a proberou také sami jejich aktéři.

Rozhovor s moderátorkou Zorkou Hejdovou: Recepty jsou na bábovku, ne na šťastné manželství

Když se řekne Love Island, co se vám jako první vybaví a na co si z loňského roku hned vzpomenete?

Na mraky zážitků. Na ohniště a teplý čaj. Tam jsem strávila ve vile nejvíc času a večer tam v horách, kde je vila, bývá dost zima. Na krásnou přírodu. Na rozpálené slunce přes den. Na moře. Chvíle se synem, které nám nikdo nevezme. Vážím si toho, že si můžeme jako rodina takhle prodloužit léto a můžu dělat práci, kterou miluju a naplňuje mě. I pro mě je ten ostrov zkrátka Love Island.

Říkala jste, že jste byla velkou divačkou první série Love Islandu. Druhou řadu jste moderovala. Jak se váš vztah k této reality show změnil nebo posunul?

Diametrálně. Je něco úplně jiného být „jen“ divák a stát se součástí. Love Island je mojí srdcovkou. Když jste uprostřed toho ohromného kolosu, ta show vás doslova pohltí. Málokdo ví, že na ní pracuje přes 120 lidí ve štábu, a to mluvím jen o té „partě“ na Kanárských ostrovech. Nepočítám všechny ty, kteří na projektu pracují na dálku z Prahy.

Komu byste po této osobní zkušenosti Love Island doporučila?

Začnu divákem. Love Island je reality show a jejím primárním cílem je bavit. Mladí, krásní, nezadaní lidé hledající lásku pod rozpáleným kanárským sluncem, sledovat jejich vztahy i rozkoly a nejrůznější zápletky, to prostě zábavné je. Minimálně pro obrovskou část populace, díky které máme takovou sledovanost. A proč se přihlásit? Myslím, že pro mladého člověka, který je single a nemá žádné závazky, které by nemohl opustit, je to vlastně sen. Užívat si v krásné vile na Kanárských ostrovech s partou jiných mladých lidí, zviditelnit se a – teď to nejdůležitější – třeba tam najít opravdovou lásku, to je za mě zkrátka zážitek na celý život a velká příležitost.

Z několika soutěžících se staly celebrity. Dostávají pozvánky na atraktivní eventy a nabídky na komerční spolupráce. Máte nějaké tipy pro soutěžící, jak se vyrovnat se slávou a veřejným tlakem po skončení Love Island?

Mám jedinou radu, a to zůstat sám sebou a hlavně pevně nohama na zemi. Ona ta zmiňovaná sláva není vše a může být taky dost pomíjivá, takže na tu bych se nesoustředila. Poradila bych jim, ať se soustředí na svůj potenciál, na svůj talent a seberozvoj, a to, že se jim otvírají úplně nové obzory a příležitosti, je super bonus.

Jak se změnil Love Islandem váš pohled na seznamování v 21. století?

Ono to nebude jen Love Islandem, ale vnímám, že doba je jiná. Nejen seznamovací reality show, ale i seznamovací aplikace, sociální sítě, myslím, že pro většinu lidí se ty možnosti někoho poznat přesunuly právě tam. Jsem upřímně celkem ráda, že hledat nemusím. Netuším, jak bych v dnešní době s tím seznamováním obstála, a na Love Island jsem bohužel mimo věkovou kategorii, tam už můžu opravdu jen moderovat. (smích)

Jak se liší práce moderátora reality show od jiných televizních projektů, na kterých jste pracovala?

Musím říct, že úplně. Se Snídaní se to vůbec nedá srovnat a se Superstar taky ne. Prostě je to úplně jiná disciplína. Prakticky vzato ani neexistuje scénář, jen bodový. Nikdy nemám nic v ruce, je to všechno strašně organické, reagujete z vteřiny na vteřinu, mám jen režiséra na uchu. V tom mě to baví, miluju ten adrenalin. Co bylo pro mě ale nejtěžší – najít si tu správnou „polohu“ vystupování. Moderátorka Love Islandu je totiž trošku kat a většinou se přichází do vily s někým rozloučit a oznamovat nepříjemné verdikty. Takže když chcete nastavit pořádné drama a emoce, vtipkování se moc nehodí a já jsem z rádia zvyklá být uvolněná a minimálně se o humor pokoušet.

Ve vile jste se objevovala, hlavně když ji musel někdo opustit. Pro soutěžící to byl velmi emotivní okamžik. Jak moc emotivní to bylo pro vás? A máte ráda emoce při práci? Můžete si je dovolit, umíte s nimi pracovat?

Mám je ráda a bez nich to nejde. Extra Love Island je o velkých emocích, které jsou pro diváka možná až nepřenositelné, ale když si vezmete, že soutěžící jsou dva měsíce v totálně uzavřené bublině a jejich jediná realita je právě to, co se děje ve vile, není se čemu divit, že je může rozhodit mnohdy úplná maličkost a že tam emoce lítají nahoru dolů jako na horské dráze. A ještě vás 24/7 sledují kamery naprosto všude. U ohniště se pak emoce dají krájet, a to nasávám hodně. Pracovat s tím ale naštěstí po těch letech už umím, myslím si, slušně.

Loni jste si vyzkoušela žít s rodinou u moře. Jaké to bylo a jak se na to těšíte letos?

Je to tak, letíme opět v plném složení, ostatně jinak by to ani nešlo. My jsme si to vždy chtěli vyzkoušet, žít delší dobu v teple, a užili jsme si to velice. Na letošní rok se těším o to víc, že je náš syn Niky zase o rok starší a bude to s ním zase úplně jiný zážitek. Už strašně povídá, všechno vnímá, bude to zábava, nemůžu se dočkat.

Co děláte na Kanárech ve volném čase? Jak si užíváte španělskou mentalitu, jídlo, moře…?

Tak různě. Užíváme si to stabilní krásné počasí, které je – tedy až na náš loňský třídenní hurikán – opravdu neměnné. Jezdíme na pláže, vaříme si dobrá jídla, navštěvujeme tamní města a snažíme se poznat co nejvíc hezkých míst na ostrově. Letos už bude Niky zase větší parťák, tak se těším na nová dobrodružství, i když ostrov už známe velmi dobře. S nadsázkou říkám, že to bude jako vracet se na chalupu. Už víte, kam si jít nakoupit, kam jít na procházku…

Po dobu, co budete na Kanárských ostrovech, asi nebudete vysílat na Evropě 2. Jak jste se v rádiu dohodli?

Tak nebudu lhát, pro Odpolední show není má dvouměsíční absence ideální. Ale Tomáš Zástěra dokáže perfektně vysílat i sám a ten vzájemný stesk budeme muset opět nějak překonat! Rádio mi ve Španělsku chybí, ne že ne, je to moje denní káva, ale vyzkoušeli jsme si i vysílání na dálku a taky to funguje, takže občas se vrátíme třeba i k této alternativě. Chtěla bych jen dodat, že Tomáš je všeobecně skvělý a talentovaný muž a je škoda, že nemá více příležitostí na TV Nova, což bych této stanici doporučila. (Ano, byl přítomen u psaní této odpovědi a donutil mě to napsat!) (smích)

V Česku se loni hodně řešily vaše outfity, hlavně šaty a paruka. Užívala jste si to?

Ano, paruka vzbudila větší rozruch, než jsem čekala. To je pro mě důkaz, že jsou Češi opravdu stále ve většině konzervativní. Jakmile jsme si dovolily se stylistkou a vizážistkou jít do něčeho odvážnějšího, co třeba sklízí úspěchy v zahraničí, většinou už to vzbudilo rozruch. Ne vždy pozitivní. Lidi mají rádi to své jisté, jedna slečna mi napsala (a to mi utkvělo v paměti), že mi to přeci nejvíc sluší s jednoduchým make-upem a rovnými vlasy, tak proč toto. A já odpovídám – je to show! Kdybych tam každý den chodila tak, jak chodím obvykle, troufám si říct, že by to nebavilo nikoho. Tvoříme vizuálno a já se těším, že i letos se trošku odvážeme. Módu miluju a tak se zase trošku vyřádíme, ať je to pestré.

Love Island je hlavně o lásce. Zavzpomínáte na první lásku?

Intenzivní a na první lásku dlouhá. Asi jsem stálý typ. Do toho kluka jsem se zamilovala už ve třinácti a po základce jsme spolu začali chodit. Vydrželo nám to dva a půl roku a mám jen hezké vzpomínky.

První lásky bývají krásné a nezapomenutelné, ale vaší životní láskou je Míra Hejda. Jak se pozná, že je to ta pravá láska, respektive jak jste to poznala vy?

Postupně. U nás to nebylo ze dne na den, ale najednou jsem vedle něj seděla, dívala se na něj a uvědomila si, že už si neumím představit, že bych byla bez něj. A neumím si to představit dodnes. Možná to není láska první, ale alespoň doufám, že bude poslední.

Jaký je váš recept na šťastné manželství?

Velmi častá otázka, na kterou podle mě neexistuje odpověď. Já myslím, že recepty jsou na bábovku, ale na šťastné manželství nikoli. Kdyby takový osvědčený recept existoval, nebyla by nejspíš taková rozvodovost. Vždy je to jen a jen o těch dvou lidech. Ale jestli je něco, co v našem vztahu považuji odjakživa za klíčové, je to komunikace. Mluvit o všem, nezametat problémy pod koberec, když už se naskytnou, vyčistit vzduch a jít dál. A smysl pro humor. Ten je u nás strašně důležitý a mnohdy je lékem na všechno, nejen v partnerských vztazích.