Rozhovor o nové knize: Image a firemní identita

Nakladatelství Grada a autoři Jitka Vysekalová, Jiří Mikeš a Jan Binar pokřtili knihu o image a firemní identitě. Křest 2. rozšířeného vydání knihy Image a firemní identita proběhl v prostorách agentury McCann. Autory knihy jsou uznávaní odborníci v oblasti marketingové komunikace Jitka Vysekalová, Jiří Mikeš a nově Jan Binar, šéf agentury McCann a prezident Asociace komunikačních agentur. Příjemnou atmosféru navodil moderátor akce Karel Voříšek, roli kmotrů se ujali Prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. a Daniel Jesenský, Ph.D., MSc., MBA. Druhé vydání jediné ucelené publikace o image a firemní identitě na našem trhu přináší kromě odborně erudovaného, a přitom čtivého výkladu problematiky také řadu příkladů budování, změn i analýzy image a firemní identity z české i zahraniční praxe. Věnuje se i vytváření corporate identity ČR. RadioTV vám přináší exkluzivní rozhovor s autory.



Co Vás inspirovalo k napsání knihy právě na téma Image a firemní identita?

Jitka Vysekalová: Problematikou image se zabývám již mnoho let, ani raději nebudu říkat kolik. Tentokrát to spíš bylo z toho marketingového hlediska. Myslím si, že se nám podařilo na těch mnoha stranách dokázat tu tezi, že není pravdou, že image je na nic a že opravdu na něco je. Právě to v knize ukazujeme. Kromě toho, že jsem se image zabývala z tohoto pohledu, tak my jsme s Karlem Voříškem napsali knížku, která se jmenuje Jak být přesvědčivý a neztratit se v davu a i tam je image.

Karel Voříšek: Ano, paní docentka mě vlastně přivedla ke psaní, protože já jsem od přírody líný, mně se do toho moc nechtělo, ale Jitka nade mnou držela přísnou a pevnou ruku, říkala „Napiš knihu“ a šla na mě chytře jako na každého chlapa. My nejsme ješitný, ale říkala: „Zlepšíš si tím svojí image“, takže jsem jí poslechl a nejen kvůli tomu samozřejmě jsme napsali knihu Jak být přesvědčivý a neztratit se v davu, kde první a druhou kapitolu Jitka věnovala poznání osobnosti, protože dělala a dělá psychologii a hodně tomu rozumí. Já jsem potom předal svůj obor, jak mluvit na veřejnosti a jak vystupovat a to je samozřejmě image.

Jitka Vysekalová: A to všechno dohromady vytváří image, takže jsme tam dali i takové desatero image.

V čem se toto II. rozšířené vydání liší od toho prvního?

Jitka Vysekalová: Je tam zhruba 100 nových stran, protože ono je to 10 let, to se nezdá. Mně přišlo, že se to vydalo předloni, ale nikoli, je to opravdu 10 let, takže jsme přibrali také nového autora Jana Binara, který tam přispěl právě tím, co je v současné době aktuální, to je vytváření image na sociálních sítích a tedy veškeré nové technologie, které tam jsou, takže to bych řekla, že je takové hlavní, co tam je.

Co bylo na psaní knížky nejtěžší?

Jitka Vysekalová: Dát dohromady více autorů. To je vždycky nejhorší, ale co je ještě zajímavé, co bych ráda řekla. Doplnili jsme poslední kapitolu, která se jmenuje Nekonečný příběh a to je o vytváření image a corporate identity České republiky či Česka a to je opravdu nekonečný příběh, protože již před těmi 10 lety jsme psali, jak by to bylo zapotřebí, co všechno pro to bylo učiněno, kolik to stálo peněz.. Jednou jsme země luxusu, jednou jsme země příběhů, momentálně jsme země budoucnosti, takže nekonečný příběh pokračuje a uvidíme, co bude dál.



Kdo by si měl Vaší knihu koupit, komu je především určená?

Jitka Vysekalová: Já si myslím, že určitě jí uvítají studenti, protože budou mít v jedné publikaci mnohé, co by jinak museli hledat ve více knihách a řekla bych, že pro všechny zvídavé, které image zajímá a které tato problematika nějakým způsobem inspiruje třeba i k nějakým konkrétním činům v rámci jejich profese.

V čem si myslíte, že firmy dělají největší chybu, co se týká právě image a firemní identity?

Jitka Vysekalová: Já si myslím, že se to týká nejen image, ale celého marketingu. V okamžiku, kdy je problém a místo, aby se snažili marketing využívat, tak ho škrtají, protože mají pocit, že to jsou náklady, které jsou zbytné a je to přesně naopak . Prostě ve chvíli, kdy se potřebují rozjet, tak potřebují právě ten marketing.

Máte za sebou řadu publikací, přemýšlíte už nad dalšími tématy, které byste chtěla rozvést v příští knize?

Jitka Vysekalová: Já nevím, jestli je ještě nějaké téma, které jsem nepojala, ale mám takový pocit, že taková ta moje základní knížka Psychologie reklamy už bude také vyžadovat nějaké to oprášení, takže uvidím, o co si Grada řekne.