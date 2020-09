Novinky Hitrádií – regionalita, centrální ráno, rozšíření sítě 

Koronavirová krize ovlivnila celou společnost a zasáhla výrazným způsobem i média. Jak ovlivnila regionální rádia – konkrétně síť Hitrádií? Zeptali jsme se programové ředitelky Hitrádií, Markéty Rachmanové nejen na koronakrizi, ale i jak hodnotí nové centrální ráno – „Snídani Šampionů“, jestli se chystají další programové změny, nebo jestli se bude rodina Hitrádií rozrůstat.



Zdroj: Hitrádio – Markéta Rachmanová – programová ředitelka sítě Hitrádií

Jak Hitrádia bojovala s koronakrizí?

Pořád bojujeme… A je důležité říct, že nikdo jsme se s podobně těžkou a komplikovanou situací v médiích za svou letitou praxi nesetkali. Na jaře to bylo velmi náročné období, protože nikdo z nás netušil, jakým směrem se celá situace vyvine a v tuhle chvíli to bohužel vypadá, že zdaleka není konec. Takže se Vám pokusím přiblížit, jak bojujeme my na Hitrádiích… Ten přítomný čas je bohužel nutné zachovat.

Ve všech stanicích Hitrádií máme zavedené pravidlo, že jedeme „na dvě party“ – všední den a víkend. Nikdy se nesmí potkat. V případě, že by jedna z těchto skupin spadla do karantény, nahradí ji ta druhá. Vysílací studia jsou pravidelně několikrát denně desinfikovaná, každý moderátor mluví pouze na „svůj“ mikrofon. Do vysílacích prostor rádií nesmí žádné návštěvy, žádní hosté, dokonce ani kolegové z obchodního oddělení, vše je nutné komunikovat po telefonu nebo online. To je samozřejmě s ohledem na fakt, že rádio je komunikační prostředek dost komplikované. Nemůžete důležité věci probrat osobně, nemůžete kreativně vymýšlet, možná lehce mizí teamový duch, který jsme poslední roky na Hitrádiích úspěšně budovali napříč celou sítí. I přes tato opatření jsme neunikli první velké zkoušce, kdy se pozitivní případy nemoci objevily hned ve dvou Hitrádiích najednou. V tu chvíli to samozřejmě vyžadovalo rychlé jednání a maximální nasazení všech zainteresovaných. Prioritou bylo zdraví kolegů a následně zachování regionálního vysílání v plném rozsahu. To se nám podařilo. Nicméně bez nutného technického vybavení, které s sebou neslo nemalé výdaje z rozpočtu, bychom nic podobného nezvládli. Tato situace prověřila naši připravenost, schopnost komunikace na dálku a také loajalitu a odpovědnost ke značce. Pro mne osobně jsou tyto momenty hlavně o vzájemném respektu ke kolegům a jejich práci. Myslím, že všichni už se těšíme, až se budeme moci potkat a vrátit se do „normálního režimu.“

Jak hodnotíte start nové centrální show „snídaně šampionů“?

Ráda bych především uvedla, že se nejedná o „ranní show“, jednu takovou už český éter má a my nechceme rozhodně nic kopírovat, naopak to chceme dělat trochu jinak. „Snídani šampionů“ chceme profilovat jako příjemné vstávání pro naší cílovou skupinu, pro naše „šampiony“ (25-35 let, mladá rodina s dětmi). Johan Mádr a Ondra Havel jsou mladá a energická dvojice, směrujeme a formujeme je ale tak, aby dokázali oslovit a zaujmout, jak mladší publikum, tak aby si k nim našli cestu i ti starší. A prvotní většinové reakce ukazují na to, že se tento záměr pozvolna daří naplňovat. Je to zásadní programová změna, která s sebou přináší spoustu obchodních příležitostí. Několikrát se ukázalo, že nové „centrální ráno“ trh potřeboval a vyhledávají ho i reklamní zadavatelé. Máme za sebou už několik úspěšných kampaní pro národní klienty, kteří se k nám opakovaně vrací.

Od září jsme do Snídaně šampionů zařadili ve větší míře regionální servis – kromě dopravy, kterou plně lokalizujeme pro většinu okruhů, vytváříme i centrálně regionální zpravodajství. Obsahem je tedy konkrétní předpověď počasí pro daný region a také regionální zprávy. Na tuto podobu servisu máme v tuto chvíli jen pozitivní reakce od posluchačů, což jen dokazuje, že i když mají Hitrádia svoje centrální vysílání, zůstávají hlavně ve svých regionech, které i navzdory nejrůznějším spekulacím nehodlají opustit. Zdroj: Hitrádio – Johan Mádr a Ondra Havel – moderátoři centrálního rána

V čem vnímáte sílu Hitrádií?

Jak jsem zmínila před chvílí, síla Hitrádií je od nepaměti v regionalitě. Poté, co z trhu odešla síť regionálních rádií Kiss, jsme vedle sesterského rádia Blaník, které vysílá pro starší cílovou skupinu, vlastně jedinou sítí regionálních stanic. Bohužel jsme museli díky ekonomickým a personálním opatřením způsobených pandemií pozměnit například podobu regionálního zpravodajství a téměř pozastavit činnost jednotlivých regionálních promo týmů. V tuto chvíli jsme ale ve fázi, kdy do každé stanice vracíme i plnohodnotnou zpravodajskou redakci. Pořád si uvědomujeme, že v regionech nás posluchači vyhledávají proto, že jsme pro ně jistým garantem regionální kvality informací, a že za mikrofonem sedí ti, kteří v daném regionu žijí, pracují, tudíž k němu mají co říct a mají k němu blízko stejně, jako náš posluchač.

Chystají se v rámci Hitrádií nějaké další programové změny?

Za poslední měsíce a roky proběhlo na Hitrádiích programových a personálních změn více než dost. Centrálním ránem končí veškerá centralizace a žádné změny formátu nechystáme. Máme další tři dayparty, které jsou čistě regionální, celé léto jsme ladili jací moderátoři budou v jednotlivých regionech pokrývat regionální vysílaní. Další zásadní kroky se nechystají, plánujeme zajímavé složky, které by mohli posílit Snídani šampionů. Na podzim se chystáme udělat celorepublikové centrální promo a nyní je vše ve fázi příprav. Určitě bychom také chtěli přistoupit k lehkému „refreshi“ zvukového obalu.

Kdy očekáváte návrat lokálního proma?

To je stejně složitá otázka, jako kdybyste se mě zeptali, kdy se svět vrátí do normálu. Díky této nepěkné situaci jsme museli začít jinak přistupovat k nasmlouvaným mediálním partnerstvím, eventům, vše zprodukovat tak, abychom dostáli hygienickým opatřením a zároveň uspokojili partnery. City pikniky jsme museli nahradit sérií utajených soukromých koncertů pro určitý počet lidí, což se nakonec ukázalo jako skvělý krok, kdy jsme našim věrným posluchačům i v této nelehké době mohli připravit životní zážitek – být na koncertě Mirai, Marka Ztraceného nebo Mig 21 s maximálně 100 dalšími lidmi. Kultovní Radiofest v Ústí nad Labem, kam každoročně přichází deset tisíc lidí jsme museli přeložit na příští rok. V tuto chvíli se situace směrem k pořádání akcí nevyvíjí zcela příznivě. My ji musíme respektovat, ale pevně doufáme, že i lokální promo budeme moci oživit již během jara příštího roku.

Bude síť Hitrádií v budoucnu rozšiřovat?

Vítání nových členů do rodiny Hitrádií je vždy výzva a já osobně se na to moc těším, je to příjemné zpestření. Už jen fakt, že v týmu Hitrádií se objeví nová značka ale hlavně noví kolegové, kteří mohou zase přinést nový svěží vítr. A kdyby to byl vítr, který navždy odvane koronavirus, bude to ještě větší štěstí, takže – NECHME SE PŘEKVAPIT…

Stávající síť:

Hitrádio FM Plus, Hitrádio Dragon, Hitrádio City 937, Hitrádio Faktor, Hitrádio FM, Hitrádio Vysočina, Hitrádio Černá Hora, Hitrádio City, Hitrádio Orion