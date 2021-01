NOVÉ HITRÁDIO „DESÍTKA“

Síť Hitrádií (Hitrádio FM Plus, Hitrádio Dragon, Hitrádio City 937, Hitrádio Faktor, Hitrádio FM, Hitrádio Vysočina, Hitrádio Černá Hora, Hitrádio City, Hitrádio Orion), spouští internetové rádio „Desítka“. Dnešním dnem (18.1.2021) bylo spuštěno na webech Hitrádií nové rádio, kde naladíte jen hity druhé dekády 21. století.



Zdroj: Hitrádio

Hitrádio „Desítka“ navazuje na stávající dekádová internetová rádia: Osmdeástka, Devadesátky, Milenium. Uplynulo dalších deset let 21. století, které přinesly nespočet neuvěřitelných událostí, narodila se celá jedna generace a hlavně vznikly statisíce různých songů! A některé jsou tak výjimečné, že si zaslouží vlastní rádio.

Nové internetové Hitrádio „Desítka“ si poslechnete buď prostřednictvím aplikace Radia.cz, nebo lze odkaz najít také na webech Hitrádií.

A jaké songy uslyšíte? Nejlepší hity z jedné dekády, od roku 2010 do právě skončeného roku 2020.

ADELE – Someone Like You (2011)

ED SHEERAN – Perfect (2017)

PHARRELL WILLIAMS – Happy (2013)

LP – Lost On You (2016)

LUIS FONSI & DADDY YANKEE – Despacito (2017)

SIA – Chandelier (2014)

HOZIER – Take Me To Church (2014)

CHAINSMOKERS & COLDPLAY – Something Just Like This (2017)

AVICII & ALOE BLACC – Wake Me Up! (2013)

GOTYE & KIMBRA – Somebody That I Used To Know (2011)

PASSENGER – Let Her Go (2012)

LMFAO & LAUREN BENNETT – Party Rock Anthem (2011)

ELLIE GOULDING – Love Me Like You Do (2015)

CARLY RAE JEPSEN – Call Me Maybe (2011)

RIHANNA & CALVIN HARRIS – We Found Love (2011)

České:

Mandrage – Šrouby a matice

Kryštof – Inzerát

Xindl X – V blbým věku

Chinaski – Víno

Mirai – Když nemůžeš, tak přidej

Jelen – Magdaléna