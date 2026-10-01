Lucie Petráková se vrací do Media Bohemia. Nově bude moderovat na Hitrádiu 90

Moderátorka a autorka úspěšného podcastu Chumelenice Lucie Petráková se vrací do skupiny Media Bohemia. Od 1. října ji posluchači uslyší na DAB rádiu Hitrádio 90, kde bude pravidelně moderovat každý čtvrtek od 14:00 do 16:00.
Zdroj: Lucie Petráková, Hitrádio 90
Pro Lucii Petrákovou jde zároveň o návrat do známého prostředí. V minulosti působila na Fajn rádiu, nejprve jako moderátorka a později také v jeho programovém vedení.
„Lucie je výrazná moderátorská osobnost, která má za sebou velké zkušenosti z rádia a zároveň dokázala uspět i v podcastovém prostředí. Přesně takové osobnosti chceme na Hitrádiích posluchačům nabízet. Jsem rád, že se po letech vrací právě k nám,“ říká Michal Merenda, programový ředitel Hitrádií.
V posledních letech je Lucie Petráková spojena především s úspěšným podcastem Chumelenice, ve kterém si společně se spisovatelkou Markétou Čermák Lukáškovou vybudovala silnou posluchačskou základnu. Své zkušenosti z podcastového i rozhlasového prostředí nyní znovu přenese také do živého rádiového vysílání.
Poprvé se Lucie Petráková za mikrofon digitálního rádia Hitrádio 90 postaví už dnes 1. října od 14:00 hodin. Posluchači ji poté uslyší pravidelně každý čtvrtek mezi 14. a 16. Hodinou. Vysílání je možné také naladit prostřednictvím aplikace Radia.cz.