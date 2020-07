Jak ovlivňují podcasty rádio?

,,Buď chcete rychlou a jednoduchou informaci a použijete sociální sítě, nebo chcete jít fakt do hloubky a pak volíte podcast.“ Tohle říká o podcastech technologický guru nejen na produkty Apple, Petr Mára.



Co je tedy přesná definice podcastu? Je to zvukový záznam na internetu, který se dá stáhnout a poslouchat zdarma.Slovo podcast vzniklo spojením slov iPod a broadcast. MP3 přehrávač od Applu stál u začátku úspěchů podcastů a broadcast je vysílání. Podcast [podkást] je vlastně seriál, který můžete poslouchat online a zdarma. Podcast je tedy audio pořad na pokračování.

Podcasty jsou novým fenoménem dnešní uspěchané doby, lidé už nemají čas číst si dlouhé články, zprávy, nebo blogy. Dobrou alternativou tedy můžou být podcasty, které můžete poslouchat při další činnosti. Ať když cestujete do práce, vaříte, uklízíte, jdete si zasportovat, nebo si třeba zrovna hrajete s dětmi na písku, ale nechcete svou pozornost upínat na obrazovku telefonu, ale raději si vše potřebné poslechnete.

Díky podcastům vám neuniká okolní svět, nejste neustále zabořeni na svůj displej telefonu a zběsile nerolujete Instagramem. Tohoto potenciálu využívají samozřejmě i rádia. Velmi oblíbené podcasty produkuje Český rozhlas, který nabízí široké portfolio zvukových záznamů od zpravodajství, lifestyle, nebo třeba rodičovství. Tímto trendem se ubírají i blogeři, kteří už nechrlí jen články na blogy, ale rozebírají vše v podcastech. Tento trend velmi nahrává rádiu jako médiu, většina rádií zařazuje do svého vysílání úryvky své vlastní podcastové formy a zbytek je možné poslouchat online přes web daného rádia. Tento trend už nabízí třeba i Rádio BLANÍK, který má podcasty uloženy na svém novém webu. I starší cílová skupina se naučila poslouchat oblíbené pořady Rádia BLANÍK formou podcastu, nabízí např. Na cestách s Blaníkem a Miroslavem Táborským, Zlaté české ručičky, Dobré zprávy Rádia Blaník, Petrovo pivní putování a spoustu dalších pořadů.



A co o podcastech říká programový ředitel Fajn rádia, Ondřej Cikán? ,,Každý brand nebo jednotlivec, který chce posílit pozici, by měl začít tvořit podcast. Proč? Audio konzumace obsahu je na vzestupu. V éře multitaskingu je to logické. Staráme se o to, jak hospodaříme s časem a pokud máme šanci nějaký čas „ušetřit,“ neodmítneme. Při běhání, při cestě do práce, při mytí nádobí – tam všude můžeme poslouchat podcast – a zároveň u toho vykonávat jinou činnost. Velká úspora času! Co víc – konzumace audio obsahu je jednodušší než kdy dřív. To díky tomu, co máte v kapse – telefonu. A co z toho má tvůrce podcastu? Možnost zpracovat obsah v dlouhé formě contentu (některé podcasty mají i tří hodinou stopáž), unikátní autentické propojení s posluchači, možnost předat širší spektrum informací. Vše nahrává tvorbě podcastů. Tak proč nezačít?“

Fajn rádio patří do skupiny Media Bohemia a mediálního zastupitelství Radiohouse, kde se mimo jiné připravuji podcasty, které je možné dabídnout i klientům. Oddělení marketingu a podpory prodeje připravilo nové multimediální speciální operace, které budou zahrnovat propojení na sociální sítě, notifikace na mobilu a také zmíněné podcasty. Na rádiích odběhne klientům rubrika, rozhovor v domluveném rozsahu do 90 sec. Na webu rádia, ale bude k dispozici celá délka klientského sdělení, která půjde více do hloubky a celé problematiky. Možnosti audio tvorby získávají nejen díky podcastům nový rozměr.

