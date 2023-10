Hitrádio FM Plus hledá s posluchači a fanoušky nejstrašidelnější místo západních Čech 

Hitrádio FM Plus ze skupiny Media Bohemia hledá se svými posluchači to nejstrašidelnější místo západních Čech. Do užšího výběru postoupila místa Penzion Nimrod u Mariánských Lázní, bývalý cínový důl u Rolavy, statek Pohádka u Čachrova, Kostel sv. Jiří v Lukové a hřbitov ve Velharticích. Z těchto pěti míst posluchači Hitrádia FM Plus mohou až do 1. listopadu vybírat to nejděsivější místo, ze kterého pak bude tým Hitrádia následující den odpoledne vysílat živě.

Zdroj: Media Bohemia

Hitrádio FM Plus patřící do mediální skupiny Media Bohemia vydalo v polovině října výzvu pro své posluchače a fanoušky stanice. Ti měli prostřednictvím webových stránek stanice zasílat své tipy na nejděsivější místa na západě Čech, a to společně s příběhem daného místa. Z těchto tipů sestavilo Hitrádio FM Plus shortlist top 5 nejděsivějších míst, která se v nominacích nejčastěji opakovala. Nyní mohou lidé až do středy 1. listopadu vybírat na webu stanice z této pětice to nejstrašidelnější místo západních Čech. Z něho pak bude následující den (tj. 2.listopadu) vysílat odpolední show Divokej západ živě.

„Naši posluchači byli velmi aktivní. Celkem jsme obdrželi 458 nominací pro 23 míst. Musím říct, že jsem byla sama překvapená, kolik děsivých míst u nás v regionu máme. Jsem zvědavá, jakou lokalitu nám nakonec posluchači zvolí pro samotné vysílání,“ říká Lucie Pacholíková, která má vedení stanice Hitrádio FM Plus na starosti.

Do pětice nejděsivějších míst na západě Čech se dostala následující místa:

Statek Pohádka

Penzion Nimrod

Bývalý cínový důl Rolava

Kostel sv. Jiří v Lukové

Velhartický hřbitov

„Jsem upřímně zvědavý, které místo posluchači zvolí. Paranormální jevy mě doprovází od dětského věku, a tak jsem většinu těchto míst sám navštívil. V tipech se zatím nejčastěji objevuje statek Pohádka, který je opředen mnoha mýty, ve skutečnosti je to ale velice hezké místo obklopené krásnou krajinou. Kdo ale ví, co se tam děje po setmění?“ říká moderátor odpolední show Jakub Rada a dodává: „Vysílat z nejstrašidelnějšího místa západních Čech bychom měli 3 hodiny od 15:00 hod. do 18:00 hodin, tedy i v době, kdy na místě už bude tma. Ať už ale budeme vysílat odkudkoliv, ke každému místu máme domluvené zajímavé hosty, kteří mají k osudu místa co říct. A hlavně, nebudeme tam tak sami.“