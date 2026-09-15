Zrádci se vracejí ve třetí řadě. Hráči budou strategičtější a připravenější

Psychologická reality show Zrádci se vrací na televizní obrazovky ve své třetí řadě. Hrad Křivoklát znovu přivítá skupinu Věrných a Zrádců, kteří se utkají v souboji založeném na důvěře, manipulaci a strategii. Tentokrát ale hráči přicházejí do hry s vědomím, co je čeká, a podle tvůrců bude jejich přístup ještě promyšlenější.
Zdroj: TV Prima
Pod vedením Vojty Kotka se opět rozehraje hra, ve které může jediná volba změnit další vývoj celé skupiny. Zatímco Věrní se budou snažit odhalit Zrádce, ti se pokusí zůstat neodhaleni až do konce a získat hradní zlato.
Do třetí řady míří mimo jiné advokát Štefan, stavitel motorek Matěj, umělkyně Karolinna, kouč Lukáš, vědkyně Majda, novinářka Zdíša, numeroložka Monika a youtuber Jan. Každý z nich chce využít jiné životní zkušenosti a osobnostní přednosti.
Pro advokáta Štefana bude jednou z největších výzev izolace a prostředí, ve kterém nebude snadné rozeznat pravdu od lži. „Největší problém bude podle mě celkové prostředí a izolace s lidmi, které vůbec nemusíte znát. Nevíte, co je pravda a co lež, vytvoří se tam společná paranoia a stačí malá hloupost, aby vás lidé začali podezřívat,“ říká.
Vědkyně Majda naopak plánuje využít analytické myšlení. Z předchozích řad si sbírá data o chování hráčů a chce sledovat, které situace statisticky více odpovídají Věrným a které Zrádcům. „Mám v hlavě nerdskou tabulku,“ popisuje svou přípravu.
Zkušenosti z práce chce využít také novinářka Zdíša. Je podle svých slov zvyklá na stres, tlak i prostředí, ve kterém se manipuluje a lže. Kouč Lukáš se zase do hry přihlásil mimo jiné proto, že ho od první řady fascinovalo sledování lidského chování, reakcí a strategií jednotlivých hráčů.
O tom, jak se ve hře zachovají, ale ostatní hráči zatím mnoho nevědí. Umělkyně Karolinna například připouští, že může být sama sebou, nebo naopak přijmout určitou hereckou roli. Youtuber Jan chce zase ukázat svou autentickou tvář a numeroložka Monika o sobě říká, že je „velký hráč“.
Třetí řada Zrádců tak znovu staví především na psychologii, mezilidských vztazích a schopnosti přesvědčit ostatní o vlastní pravdě. Hráči tentokrát vstupují do známého prostředí s většími zkušenostmi a znalostí pravidel. O to zajímavější bude sledovat, zda jim příprava pomůže, nebo se nakonec ukáže jako jejich slabina.