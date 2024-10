Začátek nové řady StarDance hlásí rekord – první přenos vidělo nejvíce diváků od roku 2008

Radost provázela sobotní první večer StarDance nejen na parketu, ale také u televizních obrazovek. Začátek soutěže přilákal k obrazovkám 1,63 milionu diváků starších patnácti let. Jedná se tak o nejlepší start od roku 2008. Výkony deseti párů sledovalo 42,45 % domácností se zapnutou televizí. Celkem deset slavnostních večerů přináší program ČT1 každou sobotu od 20:10 hodin.

Zdroj: Česká televize

„Skvělé výkony osobností i profesionálních tanečníků, promyšlená choreografie a přísné hodnocení porotců. Přesně takový první díl StarDance jsem měl možnost pozorovat na Výstavišti Praha v sobotu večer. A podobně jako se podařilo nastartovat třináctou řadu z pohledu tance, mám radost, že se stejně skvělý výsledek podařil dosáhnout i z pohledu diváckého zájmu. Všem párům blahopřeji k výkonům a divákům děkuji za přízeň České televizi. Porotcům jejich úkol hodnotit taneční um všech soutěžících vůbec nezávidím. Já sám bych bodovat páry nechtěl, pro mne jsou skvělí všichni,“ říká generální ředitel ČT Jan Souček.

Výkony desítky tanečních párů kromě 1,63 milionu diváků starších patnácti let zaujaly také dětskou cílovou skupinu. Z té si zábavnou show nenechalo ujít dalších 121 tisíc diváků. Celkový zásah ve skupině 4+ se pak vyšplhal na bezmála 2,2 milionu. Nejvíce StarDance vyhledávají ženy a diváci ze středních, severovýchodních a východních Čech.

Večer ve znamení radosti, Jivu, tanga a waltzu

V prvním kole získal od poroty nejvyšší hodnocení taneční pár Jana Paulová a Robin Ondráček. Za svůj waltz získali tři osmičky, tedy čtyřiadvacet bodů. „Je to velká úleva, protože jsem si před přenosem říkala, že pokud to bude blbé, tak si lidi řeknou, proč tam ta baba leze, když to neumí a nemá na to. Tak po prvním kole si to snad neřeknou všichni, ale třeba už jen někteří,“ věří herečka Jana Paulová.

Třiadvacetibodové hodnocení si do tabulky v prvním kole třináctého ročníku zapsaly hned dvě dvojice – Jiří Ježek s Lenkou Norou Návorkovou a Oskar Hes s Kateřinou Bartuněk Hrstkovou. „Jsem nadšený. Před přenosem jsem se obával, co se mnou udělá atmosféra v sále plném lidí a televizních kamer, ale byl to skvělý zážitek,“ svěřil se nejúspěšnější cyklista paralympijské historie Jiří Ježek. Herec Oskar Hes ho doplňuje: „Byl jsem nervózní už od sobotního rána, ale mám radost, že se nám s Kateřinou (Bartuněk Hrstkovou) podařilo zatančit tak, jak jsme si představovali. Na všechny ve StarDance jsem moc pyšný,“ nechal se po prvním kole třináctého ročníku slyšet Oskar Hes.

Food bloggerka Chili Ta odtančila jive s Jakubem Mazůchem. „Je to euforie, jsem plná emocí a šťastná. Cítila jsem ohromnou energii od Kuby, která mě nabíjela a jsem vlastně překvapená, jak moc jsem si první večer užila, protože jsem velká trémistka. Chtěla bych si to nadšení zachovat i na příště,“ přeje si Chili Ta. A svoje dojmy přidává také herečka a zpěvačka Lucie Vondráčková: „Po dotančení jsem zažila takový zvláštní pocit naplnění. Spokojená sice nebudu asi nikdy, ale to, co jsem chtěla, aby v našem tangu bylo, tak tam bylo a teď už se moc těším na další kolo.“

Nadšení bezprostředně po více než dvouhodinovém přímém přenosu neskrývala ani herečka Marta Dancingerová: „Cítíme se s Martinem (Prágrem) příjemně, vyčerpaně a nabitě. Něco takového jako StarDance jsem zažila poprvé a musím říct, že je to velká šleha emocí.“ A spisovatel Patrik Hartl ji doplňuje: „Jsem dojatý a šťastný, že se mi podařilo zvládnout nervozitu a že jsem nepokazil to, co jsme se s Terezou (Pruckovou) učili. Měl jsme strach, abych zvládl v tanci ukázat to něžné a křehké a teď jsem užaslý, že se mi to v rámci možností nějak podařilo. V příštím čísle už ale nebudeme dojímat ani sebe ani diváky, ale bude to vzrušující.“

Herec Filip Blažek přirovnal svůj taneční výkon k výstupu na jeden z nejvyšších vrcholů světa. „Zdolal jsem Everest, vylezl jsem ho bez kyslíkovky. Mám velkou radost z celého večere i z toho, že je na mě Adriana (Mašková) pyšná.“ Zpěvák Ondřej Ruml v hodnocení úvodu StarDance zmínil i několik týdnů intenzivních příprav. „Jsem neskutečně šťastný a vděčný za to, že tady vůbec mohu být, a že jsem absolvoval dva měsíce něčeho, co jsem si nikdy vůbec nepředstavoval, že se bude dít. Z toho mám obrovskou radost a děkuji Andree (Třeštikové), že má se mnou trpělivost, a že mě vede k něčemu, co jsem nikdy netušil, že ve mně bude.“ A bojovnice Martina Ptáčková desítku párů uzavírá těmito slovy: „Bylo skvělé zažít podporu diváků v sále, ale zatím mě stále trochu stresuje vědomí, že se na mě při tanci někdo dívá. Věřím, že to bude v dalším kole lepší.“

V pořadí druhý taneční večer a první vyřazovací nabídne ČT1 v sobotu 19. října od 20:10 hodin. Taneční páry tentokrát předvedou, jak se dokázaly popasovat se sambou, jivem nebo valčíkem.

Zdroj: ATO – Nielsen, živá v TV + TS0-1 ke dni 14. 10. 2024