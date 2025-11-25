Vánoce na Primě přinesou tradiční sváteční program i filmové premiéry

Skupina Prima o letošních vánočních svátcích divákům nadělí to, co mají nejraději. Klasické pohádky, romantické love story i zábavné pořady. Chybět nebudou Pretty Woman, Sám doma, Hrátky s čertem ani pohádka Princ a Večernice, těšit se ale diváci mohou třeba také na dramatický snímek Světýlka. Ze zahraničních titulů je pak čeká Cesta do Ameriky nebo akční John Wick 2 s hvězdným Keanu Reevesem. Platforma prima+ svým předplatitelům slibuje kouzelnou vánoční kolekci plnou lásky, pohádek i napětí.
Na hlavní stanici Prima v prosincové nabídce nemůže chybět pořádná dávka českých filmů. V hlavním vysílacím čase obsadí týden před Vánoci snímky Princezna zakletá v čase 2 (14. prosince), Pohádky pro Emmu (20. prosince), Sedmero krkavců (21. prosince) a Ženská na vrcholu(22. prosince). Po svátcích se pak z Pavla Trávnička stane Třetí princ (27. prosince), o den později se představí Strašidla Zdeňka Trošky a také se podíváme do Špindlu (29. prosince).
V programu hlavní stanice dojde ale i na dramatičtější snímky. Diváci by si rozhodně neměli nechat ujít premiérový snímek Světýlka (15. prosince), uvedený na 58. ročníku KVIFF s nominací na Křišťálový glóbus, v hlavní roli s Elizavetou Maximovou. Dramatický snímek Jedna noc (21. prosince) pak představí Adama Ernesta a Vandu Chaloupkovou, kteří si budou muset odpovědět na otázku, co všechno by udělali pro lásku.
Stranou nezůstanou ani zahraniční tituly. Diváci se mohou těšit hned na několik premiér. Rovnou na led je pozvou mysterijští hokejisté z filmu Mystery, Aljaška (6. prosince), v těle mnicha je ve filmu Jméno růže (7. prosince) přivítá Sean Connery a na cestu pomsty je vezme Tom Clancy: Bez výčitek (13. prosince). Odpoledne na Nový rok pak bude patřit klenotu Národního filmového archivu s Vlastou Burianem a snímku U pokladny stál. Večer se představí Eddie Murphy v pokračování legendárního snímku nominovaného na Oscara Cesta do Ameriky 2.
Celý prosinec ale bude hlavně kouzelně pohádkový, ať už jde o ráno, odpoledne nebo večer. Na obrazovky dorazí Princezna zakletá v čase (7. prosince) i Princezna zakletá v čase 2 (14. prosince). Chybět nebudou oblíbená pohádka Sedmero krkavců (21. prosince) ani poklady Národního filmového archivu jako Pyšná princezna (24. prosince) a Prstýnek (26. prosince). Diváci nepřijdou o klasické Hrátky s čertem (25. prosince), strach ovšem nemusí mít ani v noci, kdy bude princ Velen v pohádce Princ a Večernice (26. prosince) bojovat o svou lásku.
Připraven je také speciální silvestrovský díl pořadu Inkognito. V něm se diváci mohou těšit na téměř všechny hvězdné tváře, které je po celý rok pořadem provázejí. Chybět ani tentokrát nebude řada zajímavých hostů, dorazí třeba i nestárnoucí Jiřina Bohdalová. Slovy moderátora Libora Boučka to bude opravdová jízda, protože se sejde parta kamarádů, která chce prostě jen udělat dobře lidem doma v obýváku.
V úterý 23. prosince započne sváteční pohodu Pretty Woman. Štědrý den pak bude na stanici Prima patřit hlavně pohádkám a vánočním snímkům jako Lízin let do nebe, pohádka Když draka bolí hlava a Pyšná princezna. Ke štědrovečerní večeři si někdo může střihnout ještě Cestu do Ameriky – a pak už může jen odpočívat a být po tom všem veselí Sám doma.
První svátek vánoční diváky také odsoudí k příjemnému odpočinku u kvalitního obsahu. Těšit se mohou na Krakonošův poklad, filmy Madla zpívá Evropě a Muž se železnou maskou nebo pohádku Hrátky s čertem. Večer si pak mohou zkusit, jaké to je být Sám doma 2: Ztracen v New Yorku. Na druhý svátek vánoční si zase mohou vychutnat klasiku z Národního filmového archivu, pohádku Prstýnek, potom si dát Princeznu na hrášku a zazpívat si u Zakleté Elly. Večer zase mohou držet palce princi Velenovi, který bude bojovat o svou lásku v pohádce Princ a Večernice. Později se nelekněte, až z obrazovky vyskočí Karel Roden jako Indián.
prima+
Streamovací platforma prima+ slibuje divákům o Vánocích tu pravou kouzelnou atmosféru s novinkami i vánoční klasikou. Nově nabídne třeba Přání Ježíškovi s Richardem Krajčem, Elizavetou Maximovou, Jiřím Langmajerem a Annou Polívkovou i pohádkové pokračování Tajemství staré bambitky 2 s Tomášem Klusem, Ondřejem Vetchým a Kamilem Smyczkem. Přidá k tomu vánoční legendy, jako jsou Tři oříšky pro Popelku, S čerty nejsou žerty či Anděl Páně.
V nabídce bude mít také zahraniční pohádky a rodinné filmy pro malé i velké. Jako novinku představí třeba animovanou pohádku Zoubková víla o nezbedné víle, která způsobí víc zmatku než kouzel. Dále dojemný příběh Kouzelný náramek a film Kouzelná zastávka, který přináší typicky britské kouzlo Vánoc, humor i romantiku. Na své si přijdou i fanoušci animovaných komedií – Addamsova rodina 2 s hlasem Oscara Isaaca, Charlize Theronové a Chloë Grace Moretzové zavede slavnou strašidelnou rodinku na bláznivý rodinný road trip napříč Amerikou.
Ke svátečnímu času samozřejmě patří také romantika. Ani ta nebude na prima+ chybět. Těšit se na ni mohou diváci v romanci Ideální pár a ve filmu Hrátky s láskou. O tom, že na Vánoce se dějí opravdu zázraky, diváky přesvědčí romantický příběh The Christmas Ticket, který spojí dva osamělé cestující.
Kdo má chuť na napětí a originální zápletky, jistě ocení film Poker Face s Russellem Crowem. Své místo zaplní i zahraniční řady soutěže Zrádci, která u nás nabyla na velké popularitě. Až do ledna se mohou diváci těšit na nové díly každý týden. Pro příznivce odlehčených příběhů je tu pak i oblíbená komedie Poslední prázdniny.
Prima COOL
Na Prima COOL diváky během prosince čeká hned osm premiérových filmových trháků. Zcela bez výčitek si mohou dát film Tom Clancy: Bez výčitek (7. prosince), poté mohou být rádi, že Táta je doma (13. prosince) a Táta je doma 2 (20. prosince). A doufat, že letos nezažijí Vánoce Šťastné a krvavé (13. prosince). Po zhodnocení celého roku je snad nenapadne najmout si Sicaria: Nájemného vraha (28. prosince), aby na Nový rok neřešili hned jako první Pomstu (1. ledna).
Prima MAX
Premiérami se to ale v prosinci bude hemžit také na Prima MAX. Diváci se tak mohou ponořit třeba do dramatu Dobrý člověk (7. prosince), navnadit se na sváteční atmosféru s filmem Vánoční ulička (14. prosince) či strávit předvánoční čas s oscarovou herečkou Nicole Kidmanovou v životopisném filmu Grace, kněžna monacká (17. prosince), k němuž nahrál hudbu Pražský symfonický orchestr. Kdo by pak měl chuť na to se mezi cukrovím, svařákem a předvánoční pohodou trochu rozhýbat, může se inspirovat u filmu Rocky: Nový rival (20. prosince).
Prima KRIMI
Zločin si nedá pohov ani v čase svátečním, a na Prima KRIMI tak mohou diváci přesně od Štědrého dne vždy v 16.00 řešit další Vraždy v Midsomeru. Celkem je čekají čtyři premiérové díly 25. řady tohoto oblíbeného britského krimiseriálu s šéfinspektorem Barnabym.
Prima LOVE
Prima LOVE přinese divákům Vánoce už o pár dní dříve. Hned 1. prosince na ně čeká premiéra filmu Vánoční tajemství. Pak už je zasype smršť filmů, které připomenou vánoční symboly, odkryjí vánoční výzdobu i ukážou, že zázraky se dějí právě o Vánocích. Přehlídka vánočních filmů na Prima LOVE: Čokoládové Vánoce (2. prosince), Kdy jindy než o Vánocích (premiéra 3. prosince), Tajemství vánočního dopisu (4. prosince), Vánoce jako z románu (5. prosince), Zataženo, místy Vánoce (8. prosince), Vánoční setkání s láskou (9. prosince), Nelíbej muže ve vánočním svetru (10. prosince), Tajemství vánočního jmelí (11. prosince) a I ty jednou potkáš svého prince: Vánoční královské zásnuby(premiéra 12. prosince).
Prima ZOOM
Prima ZOOM přinese v prosinci premiéry několika zajímavých dokumentárních seriálů. Diváci se dočkají nové, osmé série, ve které se ukážou ještě epičtější Kapří monstra VIII (od 5. prosince). Na kouzelnou cestu od Švýcarska přes jižní Německo až na východ Rakouska diváky vezme dokument Divoké předhůří Alp (13. prosince), v němž se snoubí divočina i moderní svět. Historický dokumentární seriál Koloseum (od 27. prosince) využije krvavé dějiště Kolosea jako dramatickou kulisu k vyprávění velkolepého příběhu o vzestupu a pádu Římské říše, a to z pohledu můžu a žen, kteří tady bojovali, zabíjeli a sami umírali. V předvečer posledního dne tohoto roku pak diváci rozlousknou pravou rodinnou záhadu s dokumentem Kennedyovi: Příběh americké dynastie (30. prosince), o významné rodině v politickém prostředí americké historie, která kvůli svému osudu získala přízvisko „zakletá“.
Prima SHOW
Na Prima SHOW nebude o zábavu nouze ani v zimě. Příznivce reality show jistě potěší vánoční speciál pořadu Drtivá porážka (každý den od 27. prosince). Čeká je zcela nové, dvanáctidílné speciální vydání, které nabídne mrazivou atmosféru, tematicky laděné překážky a porci naprosto nezapomenutelných momentů. Moderátoři Richard Hammond a Amanda Byramová se postarají nejen o komentář, ale i o porci vánočního soutěžního ducha. Dva z dílů budou navíc věnovány celebritám.
CNN Prima NEWS
Zpravodajská multiplatforma CNN Prima NEWS nabídne svým divákům i o Vánocích plnohodnotné zpravodajství, navíc jim ale přinese jedinečné sváteční speciály. V žádném ze svátečních dnů nebudou chybět HLAVNÍ ZPRÁVY, včetně speciálního vydání na Štědrý den v 17.30. Vedle toho se mohou těšit na své oblíbené pořady ve svátečním provedení: hned dvě Vánoční INTERVIEW se svátečními hosty, „vánoční“ případy v KRIMI ZPRÁVÁCH, speciální PRIMA ČESKO a PRIMA SVĚT, ZPRÁVY Z REGIONŮ nebo SHOWTIME vánoční speciál, který už tradičně vezme diváky do domácností slavných.
Také letos v programu zazáří ten nejsvátečnější pořad ze všech – VÁNOCE V ČESKU. CNN Prima NEWS ve spolupráci s krajskými reportéry připravila přehlídku těch nejkrásnějších vánočních stromků na náměstích, návsích a dalších veřejných místech po celém Česku. Pro velký zájem diváků CNN Prima NEWS také znovu odvysílá doku-sérii CNN Live Aid – příběh, který změnil svět.
Sváteční program:
24. prosince
6.05 Princezna zakletá v čase 2
9.05 Lízin let do nebe
11.25 Když draka bolí hlava
13.40 Popelka
15.45 Pyšná princezna
17.50 Cesta do Ameriky
20.15 Sám doma
22.25 Poslední zakázka
25. prosince
6.00 Popelka: Nový příběh
7.30 Krakonošův poklad
9.15 Madla zpívá Evropě
11.15 Ledové království
13.00 Muž se železnou maskou
15.20 Pyšná princezna
17.10 Hrátky s čertem
20.15 Sám doma 2: Ztracen v New Yorku
26. prosince
6.00 Lízin let do nebe
7.55 Unesená princezna
9.40 Prstýnek
11.25 Ledové království II
13.05 Princezna na hrášku
14.45 Zakletá Ella
16.25 Kráska a zvíře
20.15 Princ a Večernice
31. prosince
7.50 Garfield 2
9.10 Král králů
10.55 Poslední bohatýr: Kořeny zla
20.25 Inkognito Silvestr 2025
22.20 Prima Partička
24.00 Novoroční přípitek