TV Nova představuje předvolební vysílání

Nova připravuje rozsáhlé zpravodajství před volbami do Poslanecké sněmovny PČR, které proběhnou 3. a 4. října. Diváci se mohou těšit na reportáže v Televizních novinách, rozhovory v pořadu Napřímo na TN Live nebo velké předvolební debaty na TV Nova. Nebude chybět ani kontinuální vysílání se zveřejňováním výsledků nebo systematické pokrytí na webu TN.cz. Diskuzní pořad Za pět minut dvanáct se přesune na sobotu, novinkou bude debata pro mladé voliče a rozhovory s kandidáty na klíčové ministerské posty. Předvolební vysílání začíná na konci srpna. Jeho sjednocujícím prvkem je V 25, které je poskládáno z české vlajky.
„Našim divákům přineseme komplexní servis. Budeme diskutovat s lídry politických stran i jednotlivých kandidátek. Probereme s nimi témata, která zajímají voliče nejvíce. Volby se budou prolínat i Televizními novinami nebo pořadem Střepiny. Obsah z televizního vysílání či online platforem a webu budeme využívat i pro sociální sítě,“ říká moderátorka Bára Divišová, která má spolu s Reyem Korantengem volební vysílání na starosti i dramaturgicky. Moderátorka Bára Divišová je také mimo jiné známá svým pořadem: Na jedné vlně na Rádiu Blaník, které je aktuálně jedničkou v týdenní poslechovost i v podílu na českém trhu
Klíčovým pořadem budou opět poslední televizní debaty před otevřením volebních místností, a to ve čtvrtek 2.října od 17.00 a 20.00. TV Nova i tentokrát pro lepší přehlednost pro diváky i větší prostor pro samotné kandidáty nabídne poslední debaty dvě. Ve 20.00 se v diskuzi moderované Reyem Korantengem potkají obhajující premiér a lídr nejsilnějšího opozičního hnutí. V debatě s Bárou Divišovou od 17.00 pak ostatní relevantní kandidáti splňující podmínky dané klíčem pro výběr hostů*.
„Kromě formátů, na které jsou v souvislosti s volbami už diváci TV Nova zvyklí, přinášíme několik novinek. Diskuzní pořad Za pět minut dvanáct přesouváme na sobotu a měníme jeho strukturu. Chceme se zaměřit na delší, a tedy i detailnější rozhovory, aby získali voliči opravdu podrobný pohled na názory jednotlivých lídrů. Přesun z neděle na sobotu nám také pomůže v tomto exponovaném období zajistit požadované přední politiky. Přidáváme debatu s mladými o mladých pro mladé s názvem Hlas Gen Z. Diskutovat přijdou mladí zástupci politických stran a hnutí do 30 let a řešit budou věci, které zajímají generaci Z, v celé řadě může jít o prvovoliče, kterým jsou třeba témata generace jejich rodičů zatím vzdálená,“vysvětluje Kamil Houska, ředitel zpravodajství TV Nova.
„Další novinkou je seriál debat s kandidáty nebo adepty na důležité ministerské posty nazvaný Proč, pane ministře? Diváci tak uvidí, jaké názory zastávají lidé, kteří mají ambici řídit důležité rezorty budoucí vlády. V budoucnu tak budou moci lépe porovnat vize a sliby s realitou. Na celém projektu volebního vysílání pracujeme už několik měsíců, věřím, že nabídneme ucelený přehled pro všechny,“ uzavírá Rey Koranteng.
Přehled předvolebních seriálů:
Od 23.8. Za pět minut dvanáct (TV Nova) – moderuje Martin Čermák
Od 1.9. Napřímo (TN Live) – moderuje Bára Divišová
Od 1.9. tematické seriály v Televizních novinách (TV Nova)
Od 15.9. Proč, pane ministře? (TN Live) – debaty s kandidáty na ministry, moderuje Bára Divišová
Přehled jednotlivých pořadů:
26. 9. Hlas Gen Z (TN Live) – moderuje Adéla Snopová
2.10. Debata (TV Nova) – od 17.00 moderuje Bára Divišová, od 20.00 moderuje Rey Koranteng
3.10. Otevření volebních místností (TV Nova)
4.10. Rozhodnutí (TV Nova) – moderují Bára Divišová a Rey Koranteng
5.10. Speciál Za pět minut dvanáct (TV Nova) – moderuje Martin Čermák
5.10. Střepiny živě (TV Nova) – moderuje Bára Divišová
Reportéři TV Nova nebudou v sobotu 4. října chybět ve volebních štábech stran a hnutí, odkud budou přinášet aktuální ohlasy na průběžné výsledky. Celé kontinuální vysílání začne ve 13.45, tedy patnáct minut před uzavřením volebních místností. Jeho centrem bude zpravodajské studio v hlavní budově TV Nova, kam si Bára Divišová a Rey Koranteng pozvou celou řadu hostů. Kontinuální vysílání skončí na TV Nova v 19.30 a dále bude pokračovat na TN Live.
*Do předvolebních debat kandidátů na ministry a lídrů stran (hnutí, koalic a aliancí) jsou zváni zástupci těch subjektů, které po zprůměrování níže definovaných průzkumů preferencí v uvedeném časovém období překročily hranici 3 %. Průměrovány byly průzkumy pro volby do Poslanecké sněmovny v závorce vyjmenovaných agentur, které se řídí výzkumnými standardy SIMAR (KANTAR, STEM, MEDIAN, IPSOS, NMS Research), publikované v období od 1.1.2025 – 29.7.2025. V případě koalic se počítá s účastí pouze jednoho zástupce.