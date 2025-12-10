TV Nova odhalila jarní program 2026 plný premiér a návratů oblíbených formátů. Od 10. prosince startuje s rodinou Nova nová komediální detektivka Buldok z Poděbrad se Sabinou Remundovou, posílením Odznaku Vysočina Adamem Vaculou a finále Bratrů a sester. Na diváky čekají dramatické zvraty v Ulici a Ordinaci, premiéry Sex O’Clock či Jitřní záře, Oneplay Originály jako Metoda Markovič: Straka, Monyová nebo Pád domu Kollerů plus dokumenty Bohyně Slavie a Láska nebolí. Vrací se Survivor, Farma i Extrémní proměny s Martinem Košťálem.
Zdroj: TV Nova
„Kromě premiérových řad veleúspěšných formátů z předchozích sezon, jako například unikátní doku reality Extrémní proměny nebo Survivor a Farma, divákům nabídneme celou řadu novinek,“ říká ředitelka programu TV Nova a Oneplay Silvia Majeská a pokračuje: „Přineseme televizní premiéry Oneplay Originálů, které sklidily nejen divácký ohlas, ale také respekt odborné veřejnosti a nabídneme například zcela novou původní detektivku s komediálním nádechem Buldok z Poděbrad. Oneplay pak v první půli roku přinese celkem pět premiérových projektů z produkce Oneplay Originál, na nichž tradičně spolupracovala ta nejzvučnější jména české audiovize.“
Svérázná kriminalistka Radka (Sabina Remudová) zůstala po rozvodu sama se dvěma teenagery na krku. K tomu všemu odchází její tolerantní šéf a namísto něj nastupuje pedantský major Beneš (Marek Adamczyk). Byť nemohou být rozdílnější, musí se z nich stát parťáci. Osmidílnou komediální detektivku Buldok z Poděbrad napsal a produkoval Tomáš Baldýnský (Comeback, Kosmo). Odznak Vysočina se vrátí s premiérovými díly a novou hereckou posilou. Kapitánem v týmu se stává Adam Vacula. Ten si sebou přináší neortodoxní metody a neúctu k služebním postupům. Hrdinové seriálu Radka Bajgara a Mirky Zlatníkové dospějí k rozuzlení jedné velké genetické záhady. Bratři a sestry míří do finále. Už od 1. ledna se diváci mohou těšit na novou sezonu fenomenální Ulice. Ta i na jaře přinese celou řadu dramatických situací a zvratů.
Úspěšný seriál Sex O’Clock mapuje příběh dospívajícího Adama, který se snaží přijít o panictví, zvládat taneční lekce a bojovat o novou partnerku, zatímco se vyrovává s otcovým coming outem, sestřiným těhotenstvím a matčinou bezradností. Obě řady seriálu se na jaře představí v televizní premiéře. TV Nova uvede také Jitřní záři, šestidílnou sérii inspirovanou skutečnými událostmi, která sleduje příběh rodiny Junkových. Těm sociálka odebere osmiměsíční dceru, protože alternativní život vyznávající rodina jí dala „nepovolené” jméno Jitřní záře.
I ty nejobyčejnější úkony jsou pro ně problém, vyjít schody je nemožné a hrát si s dětmi pouhý sen. Vracejí se Extrémní proměny. Dobrovolníci, kteří léta bojují s těžkou obezitou, se pokusí pod vedením trenéra Martina Košťála a jeho týmu odborníků změnit svůj osud a získat druhou šanci na život. Vrací se také nejdrsnější reality show v Česku a na Slovensku Survivor, a to hned třikrát týdně v hodinových epizodách. Nová řadaFarmy Česko 2026 nabídne nová dobrodružství, promyšlenější systém úkolů i propracovanější soutěžní výzvy, které prověří schopnosti farmářů.
„Mám radost z pestrosti, kvality, naléhavosti a autenticity novinek, které servírujeme v nové sezoně,“ říká ředitel vývoje TV Nova a Oneplay Michal Reitler a dodává: „Oneplay je dnes značkou, která k sobě přirozeně láká talenty, jež přinášejí atraktivními příběhy rezonující českou společností. A velkou radost nám dělá také, jak se nám daří zpracovávat silná témata dokumentární formou a nabízet tak divákům i jiné úhly pohledu na svět kolem nás.“
Je rok 1985 a komunistická strana připravuje nejmasovější sportovní akci své doby – spartakiádu. Praha se má brzy zaplnit mladými ženami a muži z celé republiky. Jenže metropole není bezpečná, v ulicích řádí nevyzpytatelný sériový vrah. Pro policii začíná hra s časem pod neuvěřitelným tlakem státních orgánů. Oneplay hned z kraje roku, po fenomenálním úspěchu Metody Markovič: Hojer, přinese sérii Metoda Markovič: Straka.
Rodinný komediální seriál Pád domu Kollerů vypráví příběh novopečené matky, životní smolařky Vendy. Ta je pod tlakem okolností nucena se nastěhovat do domu svého dominantního otce Roberta. Její babička, čerstvá vdova Marta se po smrti manžela, dědy Berta, také rozhodne najít útočiště v domě svého syna Roberta. Nepřišla se přizpůsobit zaběhnutým pořádkům, přišla je přizpůsobit sobě. V domě brzy nezůstane kámen na kameni. Scénář inspirovaný vlastní životní zkušeností napsala Natálie Kocábová a režie se ujal Jan Hřebejk.
Psala o lásce, žila v pekle. Tak zní podtitul série Monyová. Šestidílný Oneplay Originál inspirovaný osudem úspěšné brněnské spisovatelky Simony Monyové, která se dlouhá léta potýkala s domácím násilím, se stal vítězem letošního ročníku mezinárodního festivalu Serial Killer a na jaře se poprvé představí na Oneplay. V hlavních rolích Tereza Ramba, Igor Orozovič, Kryštof Hádek a další.
Dokumentární portfolio Oneplay se rozroste o další původní série. Čtyřdílná dokumentární série Bohyně Slavie bude sledovat jednu soutěžní sezonu ženského fotbalového týmu pražské Slavie. Na jejím začátku se zdá vše zalité sluncem a vypadá to, že vyhrát čtvrtý mistrovský titul v řadě bude naprostá hračka s minimem komplikací. Plány a očekávání se však brzy začnou hroutit. Třídílná dokumentární série Láska nebolítematicky navazuje na hranou sérii Monyová, ale posouvá pohled na domácí násilí dál. Přináší skutečné příběhy lidí, kteří násilí v blízkých vztazích zažili na vlastní kůži – jako děti, partneři, rodiče. Ale i těch, kteří se ho sami dopouštěli.