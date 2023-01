Survivor Česko & Slovensko odstartuje už brzy na Voyo a TV Nova

Výskoky soutěžících z vrtulníku přímo do oceánu uvidí diváci prvního dílu nové řady reality show Survivor Česko & Slovensko již 25. ledna na Voyo nebo 1. února na TV Nova. Televizní diváci se na ostrovany mohou těšit vždy ve středu a ve čtvrtek od 21:35 hodin. Survivor přinese nečekané zvraty i náročnější podmínky pro soutěžící, připomínající přežití na pustém ostrově. Budou si muset poradit se stavbou přístřešku holýma rukama, rozděláváním ohně pomocí křesadla, hladem, steskem po domově a pohodlí a hlavně se svými soupeři a jejich taktikou. Zvítězí nakonec jejich schopnost umět říct správná slova ve správný čas a udržet si hráče na své straně? Bude jejich strategií lest a vypočítavost, nebo férová hra? Nebo si vystačí s fyzickou silou?



Zdroj: TV Nova

„Survivor je rozhodně srdcovka pro všechny dobrodruhy. Jelikož se pravděpodobně většina z nás nikdy neocitla v takto drsných podmínkách, jsem zvědavá, jak se naši soutěžící projeví. Tento rok se můžete určitě těšit na opravdu zajímavé a rozdílné charaktery, kteří se nebojí říct, co si myslí o ostatních, hrát taktickou hru nebo třeba sníst na ostově i kdejaký hmyz. Osobně sázím na to, že díky nim bude nová sezóna plná překvapení a emocí a jen těžko se dá vybrat jen jediný favorit. Survivor je zážitek pro všechny zúčastněné včetně štábu, už díky podmínkám, ve kterých se natáčí a podstatě hry, jejíž dynamika se mění každý den,” říká výkonná producentka TV Nova Adéla Brož.

Proti sobě se v nové řadě opět postaví dva kmeny. Hrdinové a Rebelové. Známé i nové tváře zažijí hlad, bolest, výzvy, nečekané zvraty – to všechno bude muset zdolat nový nositel titulu Survivor Česko & Slovensko. Vítěz může být jen jeden a ten získá finanční výhru 2 500 000 Kč.

Ať už je pro mnohé vzor fotbalový útočník, miss ČR, nebo třeba pokerová hráčka, všichni z kmene Hrdinů v životě něco dokázali i za cenu, že každý z nich musel někdy riskovat. Díky svým činům ale zůstávají v povědomí většiny z nás. Nyní získali odvahu udělat další krok do neznáma.

Proti nim stojí kmen Rebelů. Odhodlaní zbořit jakákoliv pravidla, stejně jako to udělali ve svých životech, aby se dostali až tam, kde jsou právě teď. Turistická průvodkyně, technik z nákupního řetězce, realitní makléř, profesionální atletka. Všechny spojuje adrenalin, ostrý jazyk a vychytralost.

Touto jedinečnou zkušeností provede soutěžící znovu Ondřej Novotný a bude jim oporou i autoritou při výzvách i na kmenových radách. „Survivor je sociální experiment, který se posouvá společně s dobou a když je dobře dělaný a zahraný, tak je pořád nový a pořád zábavný. Cením si každého soutěžícího, který ze sebe vydává maximum a dokáže to ve hře ukázat,“ uzavírá moderátor a fanoušek reality show Survivor Česko & Slovensko Ondřej Novotný.

Reality show ze slunečné Dominikánské republiky v loňském roce zaznamenala skvělé výsledky v průběhu celého vysílání. Po dobu 32 večerů pořad sledovalo v průměru 23,69 % diváků CS 15-54 u TV. Nejvyšší podíl na sledovanosti byl mezi mladými ženami, a to skvělých 47,99 % v CS Ž15-24. Originální show dosáhla celkového zásahu 4,653 milionu diváků starších čtyř let (průměrný počet diváků, kteří ji kontinuálně sledovali alespoň tři minuty).

Zdroj dat: ATO – Nielsen Admosphere, živě + TS0-3, ke dni: 16. 1. 2023



Zdroj: TV Nova

O titulu Survivor Česko & Slovensko budou bojovat:

První kmen pod názvem HRDINOVÉ hrdě ponese červenou vlajku a tvoří ho Češi a Slováci: Václav Matějovský, Andrea Bezděková, Barbora Mlejnková, Petr Havránek, Josef Kůrka, Kateřina Klinderová, Petr Švancara, Karolína Krézlová, Filip Jánoš a Soňa Sedláčková.

Druhý kmen s modrou vlajkou se jmenuje REBELOVÉ a je sestaven z těchto Čechů a Slováků: Ludmila Puldová, Jiří Hanousek, Žaneta Skružná, Matěj Quitt, Adam Bůžek, Hana Gelnarová, Tomáš Weimann, Tereza Schejbalová, Johana Fabišíková a Martin Konečný.

Herec Václav Matějovský (26), který se před kamerou se objevil už jako školák. Zahrál si Mikuláše Seidla v seriálu Ulice. Má vlastní ranní show ve Fajn Rádiu. Rád lyžuje a hraje florbal a tenis. Nedávno zazářil v seriálu O mě se neboj v roli sebevědomého právníka Martina. Vašek před odletem do Dominikánské republiky prozradil, že se z ničeho nemá strach: „Nechci dělat machra, že se ničeho nebojím, ale nevím, co čekat. Třeba spát venku se nebojím. Čůrat před kamerou také zvládnu.“

Bývalý fotbalový útočník Petr Švancara (45), který velkou část kariéry strávil ve Zbrojovce Brno a je často označován za ikonu brněnského fotbalu. V české nejvyšší soutěži odehrál 309 zápasů, v nichž vstřelil 59 gólů. Na rozdíl od Vaška Švanci nějaké obavy přiznal: „Určitě mi nebude dobře vedle negativních lidí. A nejspíš mě bude trápit hmyz, který nemám moc rád. Pavouci, komáři, nevím, co tam na nás všechno čeká. Nejvíc mi bude chybět rodina, protože jsem trojnásobný otec. Ale to asi nemá smysl zmiňovat. S odloučením od těch nejbližších se budeme muset vypořádat všichni. Vesměs mám víc věcí, které mě na té zkušenosti zajímají. V minulosti jsem podobnou výzvu odmítl, a pak mě to mrzelo. Takže mám pocit, že druhou šancí mi pánbíček dává najevo, že bych si něco takového měl vyzkoušet.“

Na ostrov se už dopravil i slovenský youtuber Filip Jánoš (26), kterého na Slovensku znají spíše pod přezdívkami FiFqo nebo Fifo. Loni se přihlásil do reality show televize Markíza Farma a následně se stal i jejím vítězem. Filip připustil, že se nejvíce obává ztráty komfortu: „Hodně se těším, ale čím více se to blíží, tím se víc bojím. Hladu se třeba ani moc nebojím, ale zjistil jsem, že tam nebude záchod nebo si nebudu mít kde umýt zuby.“

Jednadvacetiletou barmanku Hanu Gelnarovou sledují na sociálních sítích sta tisíce fanoušků. V Survivoru chce Hanka poznat zajímavé lidi: „Ráda se seznámím s novými lidmi, u kterých je motivace pro přihlášení do této soutěže stejná, že jsou podobní „blázni“, jako jsem já. A taky si ráda zkusím, co všechno je mé tělo schopné vydržet. Jak dlouho zvládnu být o hladu, na slunci, při fyzické zátěži, bych si tady totiž nikdy nevyzkoušela, tady když mám hlad, tak se zkrátka najím.“

Petr Havránek (26) se od svých 16 let věnuje topmodelingu, díky kterému procestoval celý svět a předváděl na přehlídkách věhlasných módních značek. Jako soutěžící se zúčastnil první řady reality show Love Island Česko & Slovensko, ve které se také seznámil se současnou partnerkou Gabrielou a společně se stali druhým nejoblíbenějším párem. A ačkoliv Pítr se vždy ukazuje ve slušivých pózách, tak se nové reality show nebojí: „I když jsem se deset let živil jako model, jsem ve volném čase spíš v survivor módu. Takže on to nebude úplný rozdíl od toho, jak vypadám běžně. Já úplně nedbám na to, jak vypadám. Samozřejmě když musím, tak se učešu, zuby si taky čistím a občas se i osprchuju.“

Andrea Bezděková (27) v roce 2016 vyhrála titul miss České republiky. Ve volném čase ráda hraje tenis a tančí. Survivor si chtěla vyzkoušet již v minulém roce a ani letos ji odhodlání neopustilo. „Hodně sportuji, tak doufám, že budu mít příležitost to zužitkovat. Otázkou je, co se mnou udělá stres. Jsem odkojená dětskými tábory, vyrůstala jsem na sídlišti, takže v džungli!“

Kateřina Klinderová (30) je vyšší než většina mužů, měří 183 cm a veřejnost ji zná pod přezdívkou Kundosaki. Dříve se věnovala tanci a nyní je manažerkou nočního podniku a také obávanou bojovnicí MMA. Motivaci, proč se Survivoru přihlásila, popisuje slovy: „Chci zažít a zjistit jak moje tělo a mysl funguje v extrémních podmínkách. Strašně se těším na ten diskomfort, před kterým mám opravdu respekt. Vím, že mě usadí na zem a srovnám si díky tomu životní priority. Vážím si toho, že se dostanu do extrémních situací, kterým bych se jinak v normálním životě sama nevystavila.“

Jiří Hanousek (33) je realitní makléř, který miluje svou rodinu a také svou práci, ve které se snaží neustále zdokonalovat. Na YouTube natáčí zábavná videa, kde skáče do bazénu, nasedá do vrtulníku nebo lyžuje ve smokingu. I pro něj bude Survivor výzvou: „Myslím, že pro mě bude nejtěžší diskomfort. Už na castingu jsem řekl, že jsem zatížený například na čisté toalety, dobré jídlo. Jsem zkrátka na určitý komfort zvyklý a právě to, že se ho budu muset na ostrově vzdát, bude pro mě asi to nejtěžší.“

Model, vítěz ankety Muž roku 2016, ale také účastník ze soutěže MasterChef Česko Josef Kůrka (31) neměl život vždy jednoduchý. Vyrůstal v nestabilní rodině a zažil chvíle, kdy měl do kapsy hodně hluboko. Pracoval ve vězení s vrahy, což ale dle jeho vlastních slov nebylo tak děsivé, jak se může zdát. Ze společnosti cizích lidí má respekt, ale zároveň je odhodlaně na Survivoru hrát tvrdě. Bojí se však hladu. „Lidi pro mě nebudou problém, já jsem velmi přátelský. Akorát se bojím, že budu mít hlad, a když se nenajím, tak nejsem příjemný. Buď se budu muset hodně ovládat, anebo…. Vůbec nevím. Bez jídla vydržím maximálně tři hodiny.“

Herečka a zpěvačka Karolína Krézlová (35) je u Čechů známá především z muzikálů, filmů a seriálů. Na popularitu a pozornost médií je zvyklá i díky vztahům se slavnými muži, které vždy přitahovaly pozornost médií. Karolína miluje zvířata a právě péče o ně je její velkou vášní. „Jsem docela introvert a jsem nesmělá. Myslím, že se ze mě stal v poslední době celkem srábek. Chtěla bych v sobě znovu najít vášeň pro něco nečekaného a nespoutaného. Například pro takové blázniviny jako je Survivor. Čím je člověk starší, tím je pohodlnější. Mám obavu, že příští rok, už bych do toho třeba ani nemusela jít.“

Ač je Barbora Mlejnková (31) malá vzrůstem, skrývá v sobě velkou bojovnici, která se žádné výzvy jen tak nezalekne a využije každé příležitosti, aby vyjádřila svůj názor. Již předem je vždy odhodlána být tou, která bude určovat pravidla hry. Bára jako hráčka pokeru navíc dokáže spolehlivě rozpoznat, když někdo lže nebo blufuje. „Řekla bych, že díky pokeru mám docela dobrou psychiku. I když musím třeba několik hodin sedět vedle hráčů, kteří mi nejsou sympatičtí, dokážu se koncentrovat a zůstat v klidu. Takže myslím, že ponorka neovlivní moje chování.“

Tanečnice Johana Fabišíková (29) žije se slovenským hokejovým reprezentantem Mariem Lutnerem a k přihlášení do soutěže ji přesvědčila její kamarádka a vítězka předposlední řady MasterChef Česko Besky. Kvůli reality show je odhodlaná vykročit ze své komfortní zóny a překonat hranice a limity, které ji v běžném životě brání riskovat. „Od května do října tancuji na španělském ostrově Ibiza. Má účast v Survivoru bude proti mému životnímu standardu v brutálním kontrastu, protože ten luxusní život vyměním víceméně za strádání a odříkání. Ale sama pocházím ze skromných poměrů, vychovávala mě jen maminka a babička, tu nouzi jsem už v dětství a během dospívání zažila a vím, jaké to je, když člověk žije z mála, nebo toho naopak má dostatek.“

Osobní trenér Adam Bůžek (22) o sobě říká, že byl v dětství spíše šprtem a hráčem her a neměl žádné přátele. To se změnilo až během studií na střední škole, kdy se chtěl líbit holkám, a proto začal s kulturistikou. I díky ní má na Instagramu, kde vystupuje pod přezdívkou „Czech Tarzan“, hodně sledujících. Volný čas nejraději tráví rád v přírodě a v případě vítězství by výhru věnoval postiženým sportovcům. Adam se v Survivoru bojí neoblíbenosti: „Největší obavy mám asi z toho, že bych mohl být například špatně pochopen nebo bych mohl být neoblíbený. To by asi bylo nepříjemné každému. Já se snažím s ostatními lidmi vycházet po dobrém, ale samozřejmě, že když je člověk unavený nebo nevyspalý, tak se občas nepohodne i s člověkem, kterého má jinak rád, a může to být kamarád nebo člen rodiny.“

Soňa Sedláčková (43) je svobodnou matkou jedné dcery. Je tvůrkyní značky SOM®️ a provozovatelkou fitness společnosti. Spojila vášeň ke sportu s vášní podnikání. Ráda cestuje a poznává cizí kultury. Má citlivou duši, je empatická a také duchovně založená a sama sebe označuje jako „objevitelku pravdy“. Věří, že naše společnost je rozmazlená a svou účast v soutěži bere jako způsob, jak si vyzkoušet, jak dokáže fungovat bez každodenních standardů 21. století. I Soňa má nějaké obavy: „Nevím, jak lidé přijmou moji ženskou cykličnost. Nevím, jak budou lidé reagovat na emoce, které se nebojím pouštět, protože je vnímám jako přirozené. Je snadné člověka odsoudit za jeho chování, ale jen velmi málo lidí se zamýšlí nad tím, co je spouštěčem dané reakce. My všichni máme právo nemít vždy kontrolu nad svým chováním, zvlášť ve vypjatých situacích. Takže z toho mám trochu obavu. Ale pokud nebude na ostrově váznout komunikace, není se čeho obávat.“

Interiérový designer Matěj Quitt (32) se kvůli účasti v Survivoru rozešel se svou přítelkyní, se kterou žil čtyři roky. Svou kondici si udržuje pravidelným cvičením v posilovně, kam chodí minimálně čtyřikrát týdně. Občas bývá výbušný a když se mu něco nelíbí, tak to dá druhé straně vždy najevo – ať už gesty, nebo posměšným humorem. Říká o sobě, že přišel soutěž vyhrát, a nejen zažít nějaké dobrodružství. Matěj se bojí hladovění: „Bojím se hladu strašně moc, protože jsem zvyklý jíst každé dvě hodiny. Bude to pro mě hodně složité a asi i pro ostatní, protože když jsem hladový, tak jsem opravdu protivný. Takže uvidíme, jak to tam budu zvládat a jak budu zvládat i cizí lidi, kteří budou také hladoví, podráždění a nevyspalí.“

Ludmila Puldová (55) je dobrodruh tělem i duší. Pracuje jako průvodkyně v turistické agentuře, cestuje po celém světě z jednoho kontinentu na druhý a s turisty absolvovala mnoho dobrodružných výprav, ať už v horách, nebo džungli. Lída díky svým zkušenostem nebude mít problém obstát v soubojích i s mnohem mladšími kolegy. I ona se ale bojí hladovění, a tak se na něj přes Vánoce připravovala: „Preventivně jsem se trápila hladem, aby si tělo zvyklo. Například jsem se zařekla, že nebudu vůbec ochutnávat vánoční cukroví, protože jakmile ochutnám jedno, tak následně ochutnám druhé, třetí, a to je konec, protože pak se neovládnu. Takže jsem se rozhodla, že cukry omezím, abych byla na tu situaci připravená.“

Tereza Schejbalová (22) svůj život zasvětila sportu. Od svých patnácti let se věnuje profesionálně atletice, kde je její disciplínou skok o tyči a k tomu na částečný úvazek pracuje ve fitness centru. Do Survivoru se přihlásila, protože má ráda výzvy. Její předností je houževnatost a ze sportu je zvyklá se nevzdávat. „Já jsem už od dětství velkým fanouškem této soutěže a vždycky mě tahle show fascinovala. A jedním z důvodů, proč jsem se do ní přihlásila, je to, že vyrůstám ve světě, jehož téměř neoddělitelnou součástí jsou digitální technologie a sociální sítě, a já bych si chtěla vyzkoušet být nějakou dobu bez těchto vymožeností.“

Trenér skateboardingu Tomáš Weimann (33) neměl úplně jednoduché dětství. Říká, že i když byl naživu, tak nežil. Život mu začal nastavovat přívětivější tvář, když se vydal do Asie, kde meditoval v buddhistickém chrámu. Stále má mnoho snů, které by si rád splnil: Chce se pořádně naučit na klavír, začít malovat, tančit salsu a na motorce projet Evropu a také zvítězit v Survivoru. „Svou účast v Survivoru beru spíše jako zkoušku, zda to, čím jsem si v životě musel projít, a ty zkušenosti, které jsem si z toho vzal, budou dostatečné. Zkrátka si chci ověřit, že to zvládnu tak, jak si myslím.“

Vizážistka Žaneta Skružná (23) je nesmírně upovídaná a energická. Prošla si těžkým životním obdobím, když její přítel, se kterým strávila čtyři roky, spáchal sebevraždu. Tato zkušenost ovlivnila její osobnost a říká, že je od té doby je empatičtější. Do Survivoru se přihlásila na popud své sestry a těší se především na zážitky, které jí účast v show přinese. Podobně jako mnoho jiných soutěžících se i ona bojí hladu: „Pojďme si říct na rovinu, že já jsem zvyklá jíst šestkrát denně. Jím hodně, jídlo mám ráda a chutná mi. Občas se lidé okolo mě diví, kolik jsem toho schopná sníst. Nikdy jsem podobné situaci, kdy bych nemohla jíst, vystavena nebyla. Sama jsem na to zvědavá, jak se s tím popasuji. Zároveň si myslím, že je to hodně o stavu mysli a o vlastním nastavení, jak se k tomu postavíte. A já se k tomu hodlám postavit čelem.“

Technik Martin Konečný (45) je opravdový živel, který se vymyká všem stereotypům. Do svých třiceti let byl i díky rodičům členem církve Svědků Jehovových a neměl žádnou sexuální zkušenost. Ve svém životě měl jednu přítelkyni, kvůli které z církve odešel a začal s ní žít, ale ona ho následně opustila. V pětačtyřiceti se stále cítí být mladý a svobodný, proto se i přihlásil do Survivoru, aby si vyzkoušel, zda dokáže obstát v konkurenci mladších soutěžících. „V reálném životě nemám téměř žádné přátele, protože je ani nepotřebuji. Takovou už mám zkrátka osobnost. Nemám potřebu s někým sdílet, když mě něco trápí, protože mě nikdy nic netrápí. Trápí mě pouze to, co si o mě myslí má matka nebo můj zaměstnavatel. To jsou jediné dvě osoby, u kterých mě zajímá, co si o mně myslí.“