SuperStar se vrací : Nová řada odstartuje 2. září

Úspěšná zpěvácká show se vrací na obrazovky televizí Nova a Markíza. Nová řada SuperStar odstartuje už ve středu 2. září 2026 a přinese souboj výjimečných hlasů, silných osobností i nezapomenutelných příběhů. Soutěžící zabojují nejen o prestižní titul SuperStar, ale i o finanční výhru ve výši 2 milony Kč. O jejich osudu bude rozhodovat porota v nové sestavě – Ewa Farna, Pavol Habera, Jakub Prachař a Calin. Diváky celou soutěží provede Leoš Mareš.
Jedinečné pěvecké výkony, velké emoce, napětí, radost z postupu i náročná rozhodnutí. SuperStar se po pětileté přestávce vrací na obrazovky televizí Nova a Markíza a už od 2. září 2026 začne psát další kapitolu své úspěšné historie. Nová řada představí talentované zpěváky a zpěvačky, kteří dostanou příležitost ukázat svůj hlas před respektovanými osobnostmi české a slovenské hudební scény.
„SuperStar je jedním z nejikoničtějších televizních formátů, který na Slovensku a v Česku už více než dvě desetiletí objevuje nové hudební talenty a přináší divákům silné emoce. Jsem velmi ráda, že se po pěti letech vrací na obrazovky v moderní podobě, ale se vším, co na ní diváci milují – výjimečnými hlasy, autentickými příběhy a nezapomenutelnými momenty. Věřím, že nová řada osloví nejen věrné fanoušky SuperStar, ale získá si i novou generaci diváků,“ řekla Silvia Majeská, programová ředitelka skupiny Nova a Markíza.
Pro více interpretů se SuperStar stala prvním velkým krokem na cestě k profesionální hudební kariéře a otevřela jim dveře na koncertní pódia, do rádií i k vlastní tvorbě. I tentokrát bude hledat zpěváckou hvězdu, která dokáže zaujmout nejen jedinečným hlasem, ale i autenticitou, charizmatem a schopností přenést emoci na publikum.
Do nové řady se mohli přihlásit talentovaní zpěváci a zpěvačky od 15 let. Diváci budou sledovat jejich cestu od prvních castingů, během kterých museli zvládnut tlak, přesvědčit čtveřici porotců a vybojovat si postup. Chybět nebudou výjimečné hlasy, silné životní příběhy ani nečekané momenty. Po castingových kolech následuje vyřazovací fáze SuperVýběr Top 50, ve které soutěžící prověří svou všestrannost, připravenost a schopnost pracovat pod tlakem. Ti nejlepší postoupí do semifinále a finálových kol, kde zabojují o přízeň televizních diváků.
V úvodních fázích soutěže bude o postupu rozhodovat výhradně porota. Od předem určeného kola však převzetí rozhodování do svých rukou televizní diváci, kteří budou moci podpořit své favority prostřednictvím hlasování. Právě jejich hlasy nakonec určí, kdo se stane novou SuperStar. Vítěz nebo vítězka získá kromě prestižního titulu i finanční výhru ve výši 2 miliony Kč, která může výrazně pomoci při startu profesionální hudební kariéry.
O osudu soutěžících bude rozhodovat porota v atraktivní sestavě. Za porotcovský stůl zasednou Ewa Farna, Pavol Habera, Jakub Prachař a Calin. Čtveřice výrazných osobností přinese rozdílné pohledy, bohaté zkušenosti i vlastní kritéria, podle kterých bude posuzovat jednotlivá vystoupení.
Role moderátora se ujme Leoš Mareš, který bude soutěžící provázet od castingových kol až po rozhodující momenty celé série. Díky svým dlouholetým zkušenostem, pohotovosti a nezaměnitelné energii bude nejen průvodcem diváků, ale i důležitou oporou pro soutěžící během chvil plných radosti, napětí a nejistoty.
„Už první setkání se soutěžícími nám ukázala, že nás čeká mimořádně silný ročník plný skvělých a talentovaných lidí. Objevili jsme množství výjimečných hlasů a osobností, které nás dokázaly překvapit, rozesmát i dojmout. Velmi důležité je pro nás to, že každý z porotců přináší do hodnocení jinou zkušenost a pohled na hudbu. Vznikla mezi nimi výborná dynamika, která bude jedním z výrazných prvků celé řady. Zároveň jsme připravili několik novinek a překvapení, díky kterým bude letošní SuperStar svěží, moderní a v mnoha momentech nepředvídatelná. Věřím, že diváci si návrat této fenomenální show užijí spolu s námi,“ uvedl Pepe Majeský, kreativní producent a režisér SuperStar.
Tvůrci si pro novou řadu připravili několik novinek a překvapení, které postupně odhalí v průběhu vysílání. Zachováno přitom zůstane to nejdůležitější, co k SuperStar neodmyslitelně patří – autentická cesta soutěžících, nezapomenutelné hudební momenty, napětí při rozhodování a emoce, které dokážou spojit celé publikum.
Kdo přesvědčí porotu už během prvního vystoupení? Kdo zvládne náročnou cestu přes castingy a divadelní fázi až do živých kol? A kdo si nakonec získá největší podporu televizních diváků a stane se novou SuperStar?
Nová řada SuperStar odstartuje ve středu 2. září 2026 ve 20:20 hod. na obrazovkách TV Nova.