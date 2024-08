Startují premiérové díly Show Jana Krause – 28. 8. 2024

Kanoista a olympijský vítěz Martin Fuksa, zpěvačka Eva Burešová a chovatel hadů Martin Vaněček s mladým samcem krajty mřížkované jménem Citrónek se představí v premiérovém dílu Show Jana Krause, který uvidíte ve středu 28. srpna ve 21:40 na Primě.

Zdroj: TV Prima

Martin Fuksa – olympijský vítěz v rychlostní kanoistice na 1000 metrů. „Jako pověrčivý sportovec jsem si kdysi za každou medaili namaloval nehet. Pak jsem přestal, protože to začalo dělat hodně lidí a já nerad nosím to, co ostatní. V Paříži jsem se k tomu ale vrátil. Došel jsem si přímo k nehtařce, abychom to měli krásné. Bylo to úplně nejhezčí a přineslo mi to štěstí,“ říká kanoista, který si splnil svůj životní sen – před pár dny vybojoval olympijské zlato. „Poslední desítky metrů jsem si vyloženě užíval a skoro jsem nechtěl, aby ta cílová rovinka přišla. Měl jsem tolik sil a chtěl jsem si to vychutnat co nejdéle, což se mi povedlo se vším všudy.“

Eva Burešová – oblíbená zpěvačka a herečka, která kromě seriálu ZOO novinkově usedne v porotě show Česko Slovensko má talent – každý pátek na Primě. „Do Talentu přicházejí lidé, kteří stojí na začátku, a může se stát, že někomu pošlapeme sny. Budu se určitě snažit, abych volila slova, co nikomu neublíží a neuzavřou cestu,“ říká Eva, která se do česko-slovenské verze nejúspěšnější světové show vlastně vrací – před 13 lety v ní sama odstartovala svou hvězdnou kariéru. A daří se jí i v soukromí. Co říká na spekulace kolem svatby se svým partnerem, šéfkuchařem Přemkem Forejtem? „Všechno, co mají lidé, kteří jsou svoji, máme. Není potřeba se za tím hnát, nic velkého to u nás nezmění. Počkáme, až budou děti větší, ať můžou slavit s námi.“

Martin Vaněček a Citrónek – chovatel hadů a jeho svěřenec, mladý samec krajty mřížkované, který měří cca 2,5 metru. „Všechno začalo na chalupě u babičky, kde jsem s bratrancem lovil užovky. Byl to takový malý adrenalin, který časem přerostl do extrému – aktuálně chovám kolem osmdesáti hadů,“ říká vášnivý terarista, který hady nevnímá jako nebezpečí. „Jasně, že jednají pudově, ale jinak to jsou elegantní zvířata s duší a intelektem. A dá se s nimi mazlit stejně jako se psem nebo kočkou. Třeba u televize, kdy se člověk dívá na film a had mu v klidu spí někde na těle.“