Startuje Prima sport. Přinese atraktivní přenosy z domácích i zahraničních soutěží

Skupina Prima dnes spustila nový sportovní kanál Prima sport. Nová stanice fanouškům nabídne širokou škálu domácích i zahraničních soutěží, živé přenosy, původní pořady a silné komentátorské a expertní zázemí. Vedle Chance Národní Ligy, Maxa ligy, Livesport Superligy nebo světového beachvolejbalu přinese také zápasy předkol Evropské a Konferenční ligy či zápasy ZVVZ USK Praha v rámci evropské basketbalové ligy. Během podzimu navíc tým Prima sport posílí Lucie Šlégrová a diváci se mohou těšit i na další zvučná jména.
Zdroj: TV Prima
Stanice Prima sport dnes zahájila své vysílání a otevřela další kapitolu sportovního obsahu skupiny Prima. Nový kanál staví na základech Sporty TV a zároveň využívá produkční, technologické i obsahové zázemí skupiny Prima. Ambicí je nabídnout sportovní program, který bude stát nejen na atraktivních přímých přenosech, ale také na výrazných osobnostech, původním obsahu a moderním způsobu zpracování.
„Prima sport startuje a tempo bude postupně zvyšovat a směřovat k jasnému cíli – stát se oblíbenou sportovní televizní stanicí. Naše programové schéma se bude postupně rozšiřovat, se začátkem ligových soutěží bude více přímých přenosů, nové sporty, ale například i dokumenty. Ve zcela unikátním pořadu Loop navíc představíme i desítky různých sportovních eventů, které se konají po celé České republice. Závod pro nás teprve začíná,“ říká Martin Švehlák, ředitel divize zpravodajství, publicistiky a sportu skupiny Prima.
Program Prima sport nabídne domácí i zahraniční soutěže napříč řadou sportovních disciplín. Pevné místo v něm bude mít fotbalová Chance Národní Liga, hokejová Maxa liga, domácí florbalová Livesport Superliga nebo světová liga plážového volejbalu Beach Pro Tour.
Fotbalovou nabídku rozšíří také vybrané zápasy předkol evropských pohárových soutěží včetně Evropské ligy a Konferenční ligy. Basketbaloví fanoušci se mohou těšit na evropské zápasy ZVVZ USK Praha. Program budou doplňovat magazíny, původní pořady a další sportovní obsah.
„Poslední týdny nám ukázaly, jak velký zájem o špičkový sport mezi diváky je. Přinesli jsme historicky první ryze české ženské finále Wimbledonu i dva atraktivní zápasy Sparty v boji o Ligu mistrů. Dnešním startem Prima sport na tyto přenosy navazujeme a sport dostává v rámci skupiny Prima svůj vlastní výrazný prostor. A jsme teprve na začátku. Postupně přidáme další atraktivní soutěže, formáty i přivedeme do světa sportu neokoukané tváře. Diváky přitáhnou zápasy a závody, které mají náboj, příběh a emoce. To vše s kvalitním komentářem, analýzami a lidmi, kteří sportu opravdu rozumějí, a hlavně je baví,“ říká Pavel Skořepa, šéfredaktor sportovní redakce skupiny Prima.
Výraznou součástí Prima sport bude také komentátorský, moderátorský a expertní tým. Během podzimu jej posílí například Lucie Šlégrová. Další známé osobnosti bude Prima sport představovat postupně v průběhu následujících měsíců.