Sportovní léto na Eurosportu a HBO Max bude nabité. Fanoušci se mohou těšit na více než 4 tisíce hodin živých přenosů

Sportovní fanoušci v Evropě si v nadcházejících třech měsících budou mít na stanicích a platformách Warner Bros. Discovery (WBD) z čeho vybírat. Eurosport, TNT Sports a HBO Max nabídnou v květnu, červnu a červenci více než 4 000 hodin živého sportu, včetně vrcholů cyklistické a tenisové sezony, fotbalových finále i dalších významných sportovních událostí. Z hlediska formátů půjde o kombinaci přímých přenosů, studiového obsahu i sportovních příběhů.
Zdroj: GettyImages
„Máme před sebou opravdu nabité sportovní léto. Eurosport, TNT Sports a nově také HBO Max v Evropě nabídnou přístup k největším a nejprestižnějším událostem světového sportovního kalendáře. Celkem odvysíláme více než 4 tisíce hodin živého sportu z více než 50 událostí na 50 trzích. Vše bude dostupné na jedné streamovací platformě a doplněné dalším obsahem pro fanoušky,“ říká Scott Young, výkonný viceprezident WBD Sports Europe.
„Sportovní léto není důležité jen pro fanoušky, ale také pro naše reklamní partnery. V období velkých sportovních událostí se kolem přenosů soustředí výrazná pozornost publika a značky mají příležitost být u momentů, které fanoušci intenzivně prožívají. Díky našemu portfoliu živého sportu, kvalitnímu obsahu i pokročilým reklamním řešením jim můžeme nabídnout zásah, přesnější cílení i flexibilitu při práci s kampaněmi,“ doplňuje jej Patrick Maitrot, globální viceprezident pro obchod ve WBD.
Jedním z hlavních lákadel nadcházející letní sportovní sezony na Eurosportu a TNT Sports budou tradičně mužské i ženské závody série Grand Tours, a to Giro d’Italia Women od 30. května do 7. června a Tour de France od 4. do 26. července. Eurosport a TNT Sports ale nabídnou také obsah pro fanoušky horských kol. Nová sezona WHOOP UCI Mountain Bike World Series začala už 1. května.
Na přelomu května a června se sportovní program přesune také na pařížskou antuku. Tenisový grandslam Roland-Garros opět slibuje napínavou podívanou a o králích červených kurtů se bude rozhodovat od 24. května do 7. června. Výrazné zastoupení v programové nabídce bude mít také motorsport. Konkrétně půjde o přímé přenosy závodů ze série FIA World Endurance Championship, včetně ikonického závodu 24 hodin Le Mans, který se uskuteční 13. až 14. června, dále FIM Speedway Grand Prix a FIM Endurance World Championship.
Ve Velké Británii bude hlavním lákadlem nabídky na TNT Sports a HBO Max domácí i evropský fotbal. Program postupně nabídne finále UEFA Champions League (30. května), Evropské ligy (20. května) a Konferenční ligy (27. května), finále Emirates FA Cupu (16. května) i Adobe Women’s FA Cupu (31. května). Chybět nebude ani závěr sezony Premier League, který připadá na 24. května. Fotbalovou nabídku doplní také další významné sportovní události, včetně finále Gallagher PREM (20. června), závodů MotoGP, podniků LIV Golf a od 23. července také Commonwealth Games v Glasgow.
V Polsku a severských zemích sportovní nabídka zahrne také závěrečnou fázi aktuální sezony NBA. Fanoušci uvidí finále konferencí i všechny zápasy NBA Finals, které odstartují 4. června. Golfoví příznivci v severských zemích budou moci sledovat také PGA Tour, včetně Memorial Tournament (4. až 7. června) a Canadian Open (11. až 14. června). Na vybraných trzích (Španělsko, Nizozemsko, Itálie, Velká Británie) bude možné sledovat i UFC, mimo jiné UFC Macau (30. května) a UFC Fight Night 250 (14. června).
Diváci na všech evropských trzích budou mít prostřednictvím HBO Max přístup k mimořádně široké nabídce živého sportu. U vybraných událostí budou mít předplatitelé k dispozici také doplňkové funkce přímo v aplikaci, například Multiview, tedy možnosti sledovat až čtyři přenosy současně na jedné obrazovce, Key Moments pro snadný návrat ke klíčovým momentům, Select Your Language s možností výběru z dostupných jazykových verzí komentáře a Watchlist, který umožní uložit si konkrétní momenty, sestřihy nebo pořady na později.