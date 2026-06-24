Skupina Prima vstupuje do další etapy rozvoje s novým boardem

Skupina Prima od 1. července 2026 zavádí upravenou organizační strukturu, která reflektuje další rozvoj skupiny a jejích aktivit v oblasti televizního vysílání, streamingu, zpravodajství, sportu i rádií. Součástí změn je nové složení boardu, s nímž skupina vstupuje do další etapy svého rozvoje. Dosavadní generální ředitel Marek Singer se přesouvá do dozorčí rady společnosti, zatímco Lukáš Kubát se z pozice výkonného ředitele posune na post generálního ředitele.
Zdroj: TV Prima
Organizační změny ve vedení skupiny navazují na její další rozvoj a dlouhodobou strategii. Dosavadní generální ředitel Marek Singer se přesouvá do dozorčí rady společnosti na pozici Chief Strategy & New Business Officer, kde se bude věnovat strategickému rozvoji a novým obchodním příležitostem skupiny. Lukáš Kubát se z pozice výkonného ředitele posouvá do funkce generálního ředitele skupiny Prima.
Součástí změn jsou také úpravy pozic top managementu. Alex Ruzek se z programové ředitelky posouvá na pozici Chief Broadcasting & Radio Officer, a vedle televizního vysílání tak bude nově řídit i aktivity skupiny v oblasti rádií. Nově se spolu s Janem Wykrytowiczem také stávají členy boardu společnosti.
Board mediální skupiny Prima budou od 1. července 2026 tvořit Lukáš Kubát (CEO), Jan Dosoudil (CFO), Alex Ruzek (Chief Broadcasting & Radio Officer), Jan Wykrytowicz (Chief Streaming Officer), budoucí Chief Commercial Officer a Josef Stránský – Chief Technology Officer.
Dosavadní člen boardu, investiční ředitel GES GROUP Jaroslav Hrabovský, bude od 1. července součástí dozorčí rady spolu s Markem Singerem a GES GROUP Financial Project Manager Johanou Wimmerovou.
Nová organizační struktura podporuje další rozvoj všech klíčových oblastí aktivit skupiny Prima a zrychluje dynamiku procesů v době pokračující transformace mediálního trhu.