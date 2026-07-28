Skupina Prima spouští nový sportovní kanál Prima sport

Skupina Prima rozšiřuje své televizní portfolio o nový sportovní kanál Prima sport, který zahájí své vysílání 17. srpna 2026. Nová stanice vzniká po dohodě se společností Perinvest Group a naváže na základy úspěšně vybudované sportovní stanice Sporty TV. Divákům nabídne ještě širší nabídku atraktivních domácích i zahraničních sportovních přenosů, studiových pořadů a vlastního sportovního obsahu.
Zdroj: TV Nova
Prima sport vzniká po dohodě se společností Perinvest Group, která od roku 2024 úspěšně budovala televizní stanici Sporty TV. Ta během svého působení získala silnou pozici díky vysílání více než třiceti sportovních odvětví a přenosům soutěží, které na českých obrazovkách často chyběly. Nový kanál na tyto základy naváže a rozvine je o výrazně širší programovou nabídku i produkční zázemí skupiny Prima.
„Spuštěním Prima sport otevíráme novou kapitolu sportovního vysílání skupiny Prima. Navazujeme na kvalitní práci týmu Sporty TV, a současně přinášíme ještě širší nabídku přímých přenosů, studiových pořadů i vlastního obsahu. Vstup do segmentu samostatného sportovního vysílání je součástí naší dlouhodobé strategie investovat do kvalitního obsahu a nabízet ho napříč televizním i digitálním prostředím,“ říká generální ředitel skupiny Prima Lukáš Kubát.
„Růst Sporty TV předčil naše očekávání a potvrdilo se, že cesta, kterou jsme zvolili, byla správná. Využití moderních technologií nám umožnilo posunout hranice sportovního vysílání a dát prostor i disciplínám, které by se v tradičním televizním modelu jen obtížně dostávaly na obrazovky. Posunutí tohoto projektu do skupiny Prima je logickým krokem, který vytvoří prostor pro další rozvoj sportovního vysílání,“ uvádí Tomáš Petera, majitel Perinvest Group.
Prima sport odstartuje vysílání 17. srpna 2026 a je důležitým krokem dlouhodobé strategie skupiny Prima posilovat nabídku prémiového sportovního obsahu napříč televizním i digitálním prostředím.