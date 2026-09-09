Skupina Prima posiluje obchodní tým. Přichází Martin Králík

Aktuality, Televize, Televize Personalistika 9. 9. 2026

Skupina Prima posiluje oblast strategického obchodu. Na pozici Director of Strategic Sales přichází Martin Králík, který se zaměří na rozvoj klíčových obchodních vztahů, multimediálních projektů a nových obchodních příležitostí napříč portfoliem Media Clubu.

Zdroj: TV Prima, Martin Králík

Martin Králík bude zodpovědný zejména za dlouhodobou spolupráci s významnými obchodními partnery, vyjednávání strategických multimediálních kontraktů a další rozvoj prodeje multimediálních produktů. Součástí jeho agendy bude také hledání nových obchodních příležitostí, vedení významných obchodních projektů a spolupráce na dalším rozvoji obchodní politiky Media Clubu.

„Media Club dnes nabízí klientům široké multimediální portfolio, a proto chceme ještě více využívat jeho potenciál napříč televizí, rádiem a digitálním prostředím. Martinovým úkolem bude dále rozvíjet strategické vztahy s našimi nejvýznamnějšími partnery a hledat nové obchodní příležitosti napříč celým portfoliem. Věřím, že jeho zkušenosti a obchodní přístup budou pro další rozvoj Media Clubu významným přínosem,“ říká Lukáš Kubát, generální ředitel skupiny Prima.

„Těším se, že budu součástí skupiny Prima právě v době, kdy se stále více otevírá prostor pro propojování jednotlivých mediatypů a služeb. Media Club je na českém trhu unikátní šíří svého portfolia napříč televizí, rádiem a digitálním prostředím, a právě v synergii těchto oblastí vidím velký obchodní potenciál. Chci své zkušenosti využít k tomu, abychom klientům dokázali nabízet řešení, která propojí jednotlivé mediatypy a přinesou jim ještě větší hodnotu,“ říká Martin Králík, nový Director of Strategic Sales.

Po dlouholetém působení v Media Clubu společnost opouští obchodní ředitel televizní divize Ladislav Dianiška.

„Láďovi Dianiškovi bych chtěl poděkovat za dlouholetou práci pro Media Club a významný podíl na jeho rozvoji. Během jeho působení se Media Club výrazně rozrostl a stal se jedním z nejvýznamnějších mediálních zastupitelství na českém trhu. Děkuji mu za jeho nasazení, zkušenosti a vše, co pro Media Club odvedl, a přeji mu mnoho úspěchů, dodává Lukáš Kubát.

Martin Králík se v médiích pohybuje již téměř 30 let. Většinu svého profesního života strávil v mediálních agenturách. Působil mimo jiné jako CEO agentury MediaCom, která v té době byla největší síťovou agenturou na trhu, a stál také u vzniku agentury Mindsquared. Poslední dva roky budoval ve start-upu TIVIO obchodní propozici pro portfolio connected TV kanálů napříč třemi zeměmi.

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