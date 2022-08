Show Jana Krause: návrat premiérových dílů

Supermodelka Karolína Kurková, režisér a producent Petr Jákl a ceremoniářky Tereza Chmelařová a Blanka Javorová se představí v premiérovém dílu Show Jana Krause, který uvidíte ve středu 31. srpna ve 21.35 na Primě.



Zdroj: Instagram Karolíny Kurkové

Karolína Kurková – supermodelka, která se ve světové špičce modelingu drží bezmála dvacet let. Objevila se na stovkách obálek časopisů po celém světě, na titulce amerického Vogue dokonce už v necelých osmnácti letech. Její jméno pravidelně figuruje mezi stovkou nejkrásnějších lidí planety podle magazínu People, na hollywoodském chodníku slávy má vlastní hvězdu a její tělo prodávalo spodní prádlo Victoria’s Secret i šaty všech slavných módních značek od Prady po Dior. Kromě toho má tři děti – ke dvěma synům Tobinovi a Noahovi loni přibyla dcera Luna. Právě hlavně vzhledem k mateřskému vytížení ubylo v Karolínině diáři módních přehlídek, kterých svého času chodila i osm denně. Místo nich se ale víc objevuje v televizi, zahrála si ve filmech, má vlastní řadu parfémů a na Instagramu ji sleduje bezmála milion lidí. „Tohle je styl mého života. Neumím být líná, myslím si, že lenost je luxus, který si nemůžu dovolit,“ říká Karolína. A dodává: „Přiznám se, že se někdy trochu bojím. Bojím se nebýt ta nejlepší. Chci něco dokázat, proto dělám všechno na maximum.“

Petr Jákl – režisér a producent, jehož aktuální film Jan Žižka vstupuje 8. září do kin. Snímek aspiruje na největší českou filmovou událost letošního roku. Jedná se o třetí filmový počin režiséra a producenta Petra Jákla. Přípravy, realizace a dokončení snímku s hvězdami jako Ben Foster, Michael Caine či Til Schweiger mu zabraly celých osm let. „Na jednu stranu se mi uleví, že už to všichni mohou vidět, stres bude pryč, na druhou to ale byla moje velká hračka, kterou už teď musím odevzdat jejímu osudu. Takže trochu mi to chybět bude, ale protože dělám jako producent další dlouhou řadu filmů, nebudu mít na stýskání čas,“ říká Petr. A jak by svého Jana Žižku představil? „Hodně jsem si o něm přečetl a povídal si s historiky a shodli jsme se, že to byl statečný a vytrvalý muž, který dodržoval pravidla. Určitě nedělal vždycky všechno správně, jenže žil v drsné době a kdo nebyl tenkrát drsný, byl mrtvý. Tak to je. Pro mě byl zásadní jeho smysl pro pravidla. Stejně to mám i já.“ Slavný válečník v režii Petra Jákla se před diváky postaví už za několik dní a bude žít vlastním životem, což pro Petra znamená, že není čas zahálet. Podle vlastních slov jako producent v současnosti dokončuje hned sedm filmů, v nichž kromě jiných účinkují Morgan Freeman, Robert De Niro nebo John Malkovich.

Tereza Chmelařová a Blanka Javorová – ceremoniářky. Jak i po smrti co nejméně zatížit životní prostředí, to řeší čím dál více Čechů. Zájemci o šetrný pohřeb mohou nechat popel svých blízkých uložit například v Lese vzpomínek na pražském Ďáblickém hřbitově, mnoho dalších možností ale na rozdíl od jiných zemí nemají. To by se mohlo v příštích letech změnit. „Ekologické pohřbívání u nás ještě možné není. Doufám, že se legislativa brzy změní. Pro mě osobně by byla jasnou volbou kompostace těla,“ říká ceremoniářka Tereza Chmelařová, která se kromě ceremonií věnuje přírodnímu a ekologickému pohřebnictví. Kolegyně Blanka Javorová ji doplňuje: „Při práci přemýšlím i nad vlastním pohřbem. Takový můj vysněný způsob pohřbení je, že bych si přála být pohřbena pod stromem. Pře deseti lety jsem ostatně napsala i diplomku, která se jmenuje Až umřu, zasaďte na mě jabloň, čímž jsem vlastně to přání tak zakotvila.“